Den elektriska terrasstvätten PCL 6 avlägsnar hårt sittande smuts från din terrass på ett enkelt sätt. Anslut terrasstvätten till trädgårdsslangen och du är redo att börja rengöra. De fyra borstarna går åt motsatt håll vilket skapar en hovrande effekt som gör att du behöver använda minimal kraft vid användning, det räcker att enbart använda en hand vid manövrering! Möjligheten att reglera vattenflödet gör att smutsen lösgörs och avlägsnas samtidigt. Därmed går det på nolltid att grundligt rengöra uteplatsen – utan att använda mer vatten än nödvändigt för rengöringen.Det integrerade stänkskyddet ser till att du inte smutsar ner omgivande objekt såsom staket eller husfasaden och det justerbara handtaget gör PCL 6 mer ergonomisk och passar fler användare jämfört med PCL 4 . Borstarnas bredd och placering är vald för att säkerställa att två brädor kan rengöras hela vägen till kanten i ett enda steg, vilket också sparar tid. Tack vare borstvalsarna, som är lätta att byta, kan terasstvätten användas till ytor som trä och träkomposit, men också för grundlig och varsam rengöring av släta stenplattor.