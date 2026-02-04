Terrasstvätt PCL 6
Terrasstvätten PCL 6 är en fröjd att jobba med tack vara fyra roterande borstar samt justerbart handtag. Otroligt effektiv mot tuff smuts som spolas bort med den inbyggda vattentillförseln.
Den elektriska terrasstvätten PCL 6 avlägsnar hårt sittande smuts från din terrass på ett enkelt sätt. Anslut terrasstvätten till trädgårdsslangen och du är redo att börja rengöra. De fyra borstarna går åt motsatt håll vilket skapar en hovrande effekt som gör att du behöver använda minimal kraft vid användning, det räcker att enbart använda en hand vid manövrering! Möjligheten att reglera vattenflödet gör att smutsen lösgörs och avlägsnas samtidigt. Därmed går det på nolltid att grundligt rengöra uteplatsen – utan att använda mer vatten än nödvändigt för rengöringen.Det integrerade stänkskyddet ser till att du inte smutsar ner omgivande objekt såsom staket eller husfasaden och det justerbara handtaget gör PCL 6 mer ergonomisk och passar fler användare jämfört med PCL 4 . Borstarnas bredd och placering är vald för att säkerställa att två brädor kan rengöras hela vägen till kanten i ett enda steg, vilket också sparar tid. Tack vare borstvalsarna, som är lätta att byta, kan terasstvätten användas till ytor som trä och träkomposit, men också för grundlig och varsam rengöring av släta stenplattor.
Egenskaper och fördelar
Ultraeffektivt drivkonceptEffektiv, energisparande motor som driver de fyra roterande borstvalsarna, som roterar i motsatta riktningar. Otroligt enkel och bekväm att använda för snabb, grundlig och jämn rengöring.
Fyra högkvalitativa roterande borstvalsar (de som ingår i är för träytor)Roterande borstvalsar för träytor som är lämpliga för rengöring av trätrall och komposittrall. Som tillbehör finns borstvalsar för stenytor, för användning på släta och finporiga stentegel och plattor.
Enkelt byte av borstvalsarna genom ett smidigt klicksystem
Vattnet fördelas över ytan som ska rengöras genom två spolmunstycken längst fram på borsthuvudet.
- Fuktar, tar bort och suger upp smutsen i ett enda steg. Tar bort envis smuts.
Vattenvolymen kan regleras med en ventil
- Vattensnål rengöring. Mängden vatten som används varierar beroende på rengöringsuppgiftens behov.
Stänkskydd
- Området hålls rent. Den smutsiga vattnet rinner ner i borstens hölje.
- Borsthuvudet täcker borstarna nästan helt.
- Borsthuvudet är utformat för att rengöra ända in till kanten.
Justering av handtagets vinkel i valfri grad
- Ergonomisk arbetsposition, då handtagets höjd kan anpassas efter användarens längd.
Förvaringsposition
- Platsbesparande förvaringsläge för att skydda borstvalsar när enheten inte används.
Specifikationer
Tekniska data
|Max. tryck (bar)
|10
|Tryckintervall
|Lågtryck
|Vattenmängd vid 4 bar (l/h)
|Max. 180
|Nominell effekt (kW)
|0,3
|Borstens rotationshastighet (varv/min)
|600 - 800
|Arbetsbredd borstvalsar (mm)
|300
|Färg
|Gul
|Vikt utan tillbehör (kg)
|4,5
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|6
|Mått (L × B × H) (mm)
|347 x 307 x 1314
Följande ingår
- Roterande borstvalsar för träytor: 4 Del(ar)
Standardutrustning
- Två vattenmunstycken
- Ventil för reglering av vattenmängd
- Förvaringsposition
- Ergonomiskt handtag
Videos
Användningsområden
- Terrass
- Balkong
- Träytor
- Mossa
Tillbehör
PCL 6 Sök reservdelar
Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.