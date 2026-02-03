Zametací stroj S 4 Twin Go! Further

S 4 Twin Go!Further je zametací stroj v limitovanej čiernej edícii vyrobený z 30 % recyklovaného plastu¹⁾ a s exkluzívnym príslušenstvom.

Zametací stroj, ktorý ide ešte o krok ďalej – limitovaná edícia čierneho modelu S 4 Twin Go!Further, vyrobeného z 30 percent recyklovaného plastu¹⁾ s exkluzívnym príslušenstvom, ponúka najlepšie výsledky čistenia a vysokú úroveň pohodlia. Vďaka výkonnej valcovej kefe, 2 bočným metám a celkovej šírke zametania 680 mm bez námahy zametá plochy až do 2400 m² za hodinu. Stroj prepravuje odpad priamo do 20-litrovej nádoby na odpad. Dlhé štetiny bočných kief zabezpečujú dôkladné čistenie až po okraj. Okrem toho je S 4 Twin Go!Further vybavený zberačom odpadu, ktorý sa dá pohodlne pripnúť na rukoväť. To znamená, že aj hrubé nečistoty, ako sú odpadky, sa dajú hygienicky a bez ohýbania zbierať. Plynule výškovo nastaviteľná rukoväť sa dá optimálne prispôsobiť výške používateľa. Zametací stroj sa dá podľa potreby ľahko zložiť bez ohýbania vďaka podnožke na ráme a prenášať za rukoväť – pre úsporu miesta pri skladovaní. Vďaka bočnej kefe bez použitia náradia je zametací stroj pripravený na použitie raz-dva.

Vlastnosti a výhody
Praktický uzáver pre bočné metly
Praktický uzáver pre bočné metly
Upevnenie bočnej metly bez nástrojov pre rýchlu montáž a použitie.
Kliešte s úchytom na posuvnom držadle
Kliešte s úchytom na posuvnom držadle
Odpad z okrajov ciest, kríkov a záhonov sa dá zbierať hygienicky a bez zohýbania vďaka kliešťom vo výbave
Prvky udržateľnosti
Prvky udržateľnosti
Dizajn s 30 % recyklovaného plastu¹⁾. Obal vyrobený z minimálne 80 % recyklovaného papiera. Balenie obsahuje plastové vrecká vyrobené z minimálne 50 % recyklovaného materiálu²⁾
Prestavenie výšky pomocou bajonetového mechanizmu
  • Zametanie, ktoré vďaka individuálnemu nastaveniu výšky chráni váš chrbát.
Pohodlná nášľapná plocha
  • Preklopenie zametacieho stroja bez ohýbania – pre úsporu miesta.
Ľahké odoberanie nádoby na nečistoty
  • Jednoduché vyprázdnenie nádoby na nečistoty.
Samostojaca nádoba na nečistoty
  • Vyprázdnenie nádoby na nečistoty bez kontaktu s nečistotami.
Zametanie blízko okrajov
  • Dôkladné zametanie rohov, okrajov a škár.
Praktická rukoväť
  • Zametací stroj je možné ľahko prenášať a odložiť vďaka rukoväti.
Špecifikácie

Technické údaje

Pracovná šírka s bočnou metlou (mm) 680
Max. plošný výkon (m²/h) 2400
Kryt / rám Plast
Nádoba na nečistoty (l) 20
Farba Čierna
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 10,2
Hmotnosť, pohotovostná (kg) 10,2
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 11,8
Rozmery (d x š x v) (mm) 760 x 668 x 940

¹⁾ Iba výrobok, všetky plastové diely okrem príslušenstva. / ²⁾ Súvisí s balením vo vnútri škatule.

Balenie obsahuje

  • Kliešte: 1 Kus(y)
  • Bočná metla: 2 Kus(y)

Výbava

  • Ergonomické držadlo na posúvanie
  • Plynule nastaviteľná rukoväť
  • Odkladacia poloha
  • Úspora odkladacieho priestoru
  • Upevnenie bočnej kefy bez nástrojov
  • Samostojaca nádoba na nečistoty
Oblasti využitia
  • Oblasti okolo domu a záhrady
  • Chodníky okolo domu
  • Cesty
  • (Dvorové) vchody, príjazdové cesty
  • Pivnica
Príslušenstvo
Zametací stroj S 4 Twin Go! Further náhradný diel

Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher