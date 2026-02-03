Zametací stroj S 4 Twin Go! Further
S 4 Twin Go!Further je zametací stroj v limitovanej čiernej edícii vyrobený z 30 % recyklovaného plastu¹⁾ a s exkluzívnym príslušenstvom.
Zametací stroj, ktorý ide ešte o krok ďalej – limitovaná edícia čierneho modelu S 4 Twin Go!Further, vyrobeného z 30 percent recyklovaného plastu¹⁾ s exkluzívnym príslušenstvom, ponúka najlepšie výsledky čistenia a vysokú úroveň pohodlia. Vďaka výkonnej valcovej kefe, 2 bočným metám a celkovej šírke zametania 680 mm bez námahy zametá plochy až do 2400 m² za hodinu. Stroj prepravuje odpad priamo do 20-litrovej nádoby na odpad. Dlhé štetiny bočných kief zabezpečujú dôkladné čistenie až po okraj. Okrem toho je S 4 Twin Go!Further vybavený zberačom odpadu, ktorý sa dá pohodlne pripnúť na rukoväť. To znamená, že aj hrubé nečistoty, ako sú odpadky, sa dajú hygienicky a bez ohýbania zbierať. Plynule výškovo nastaviteľná rukoväť sa dá optimálne prispôsobiť výške používateľa. Zametací stroj sa dá podľa potreby ľahko zložiť bez ohýbania vďaka podnožke na ráme a prenášať za rukoväť – pre úsporu miesta pri skladovaní. Vďaka bočnej kefe bez použitia náradia je zametací stroj pripravený na použitie raz-dva.
Vlastnosti a výhody
Praktický uzáver pre bočné metlyUpevnenie bočnej metly bez nástrojov pre rýchlu montáž a použitie.
Kliešte s úchytom na posuvnom držadleOdpad z okrajov ciest, kríkov a záhonov sa dá zbierať hygienicky a bez zohýbania vďaka kliešťom vo výbave
Prvky udržateľnostiDizajn s 30 % recyklovaného plastu¹⁾. Obal vyrobený z minimálne 80 % recyklovaného papiera. Balenie obsahuje plastové vrecká vyrobené z minimálne 50 % recyklovaného materiálu²⁾
Prestavenie výšky pomocou bajonetového mechanizmu
- Zametanie, ktoré vďaka individuálnemu nastaveniu výšky chráni váš chrbát.
Pohodlná nášľapná plocha
- Preklopenie zametacieho stroja bez ohýbania – pre úsporu miesta.
Ľahké odoberanie nádoby na nečistoty
- Jednoduché vyprázdnenie nádoby na nečistoty.
Samostojaca nádoba na nečistoty
- Vyprázdnenie nádoby na nečistoty bez kontaktu s nečistotami.
Zametanie blízko okrajov
- Dôkladné zametanie rohov, okrajov a škár.
Praktická rukoväť
- Zametací stroj je možné ľahko prenášať a odložiť vďaka rukoväti.
Špecifikácie
Technické údaje
|Pracovná šírka s bočnou metlou (mm)
|680
|Max. plošný výkon (m²/h)
|2400
|Kryt / rám
|Plast
|Nádoba na nečistoty (l)
|20
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|10,2
|Hmotnosť, pohotovostná (kg)
|10,2
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|11,8
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|760 x 668 x 940
¹⁾ Iba výrobok, všetky plastové diely okrem príslušenstva. / ²⁾ Súvisí s balením vo vnútri škatule.
Balenie obsahuje
- Kliešte: 1 Kus(y)
- Bočná metla: 2 Kus(y)
Výbava
- Ergonomické držadlo na posúvanie
- Plynule nastaviteľná rukoväť
- Odkladacia poloha
- Úspora odkladacieho priestoru
- Upevnenie bočnej kefy bez nástrojov
- Samostojaca nádoba na nečistoty
Oblasti využitia
- Oblasti okolo domu a záhrady
- Chodníky okolo domu
- Cesty
- (Dvorové) vchody, príjazdové cesty
- Pivnica
Príslušenstvo
Zametací stroj S 4 Twin Go! Further náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher