Čističky vody
Systém vodného filtra... Kompaktný systém vodného filtra WPC 120 UF premení obyčajnú vodu z vodovodu na čistú vodu trvalo vysokej potravinárskej kvality. Štyri filtračné stupne odstraňujú okrem iného vírusy a baktérie aj najjemnejšie čiastočky, zlepšujú chuť vody a zachovávajú cenné minerály. Systém nevyžaduje čerpadlo ani napájanie a možno ho jednoducho nainštalovať v každej domácnosti. Pre bezpečný pôžitok z vody podľa vašich vlastných štandardov kvality pre celú rodinu.
Čistá voda bez kontaminácie kdekoľvek pomocou čističky vody Kärcher
Čistička vody Kärcher je mimoriadne kompaktná a s rozmermi približne len 38 × 17 × 43 cm sa bez problémov zmestí ku každému zdroju pitnej vody v domácnosti (v byte aj rodinnom dome), ale aj na chate. Vďaka kompaktným rozmerom ju môžete ľahko vziať so sebou na miesta, kde nie je garantovaná nezávadnosť vody určenej na varenie či pitie. Čistička vody odfiltruje nielen baktérie, vírusy a iné patogény, ale aj rôzne častice z jemne zakalenej vody (napríklad z kopanej studne, ktorá sa príliš často nepoužíva). Skvelé je, že čistička vody nepotrebuje žiadne externé napájanie a funguje úplne samostatne.
Jednoduchá údržba a výmena filtrov čističky
V závislosti od kvality a úrovne znečistenia filtrovanej vody je po určitom objeme prefiltrovaných litrov vody potrebné filtre vymeniť. Ich výmena je však jednoduchá, intuitívna a zvládne to naozaj každý za menej ako minútu. Náhradné filtre nájdete v našej ponuke príslušenstva v e-shope, ale aj v regáloch našich kamenných predajní.
Predĺženie životnosti spotrebičov vďaka čističke vody
Čistička vody nie je určená len na filtráciu vody z neznámych dlho nepoužívaných či závadných zdrojov. Skvele poslúži aj v bytoch pri odbere mestskej vody. Na väčšine územia Slovenska je voda príliš tvrdá, čo sa výrazne prejavuje nielen usádzaním vodného kameňa na batériách a sanite, ale aj skracovaním životnosti kuchynských spotrebičov (chladnička s prívodom vody, kávovar, umývačka riadu) či práčky. Vysoký obsah chlóru vo väčšine verejných vodovodov zase negatívne ovplyvňuje chuť vody. S čističkou vody odfiltrujete okrem patogénov aj chlór, ťažké kovy a mikroplasty.