Mokro-suché vysávače

Nepostrádateľné: Mokro-suché vysávače zvládnu akékoľvek nečistoty. Či už suché, vlhké alebo tekuté: Vhodné stroje od Kärcheru povysávajú jednoducho všetko. Takto môžete vysávače samozrejme používať iba ako mokré vysávače alebo iba ako suché vysávače.

Kärcher Trieda Tact

Trieda Tact

Mokro-suché vysávače s patentovaným systémom Tact umožňujú prácu bez prerušovania pri konštantne vysokej sacej sile – a to aj pri veľkých množstvách prachu. Filter sa sám čistí silnými nárazmi vzduchu. Vysávače triedy Tact spĺňajú vysoké nároky používateľov na stavbách a v remeselných podnikoch.

Zobraziť produkty
Kärcher Trieda Ap

Trieda Ap

Silné univerzálne vysávače triedy Ap odstránia tekutú a vlhkú špinu, ako aj stredne jemný prach. Vďaka poloautomatickému oklepu filtra ostáva filter voľný a sací výkon je optimálny. Na dlhé a efektívne pracovné intervaly.

Zobraziť produkty
Kärcher Štandardná trieda

Štandardná trieda

Vysávače štandardnej triedy boli skonštruované špeciálne na veľké nečistoty a veľké objemy tekutín. Upratovacie firmy presviedčajú počas každodenného používania svojou zvláštnou robustnosťou, dlhou životnosťou a pohodlnou manipuláciou.

Zobraziť produkty
Kärcher Bezpečnostné vysávače

Bezpečnostné vysávače

Bezpečnostné vysávače Kärcher ponúkajú bezpečnú ochranu zdravia používateľov všade tam, kde sú používatelia často vystavení jemnému prachu prenikajúcemu do pľúc alebo zdraviu škodlivému prachu, ako je napr. azbestový prach.

Zobraziť produkty
Kärcher Špeciálne vysávače

Špeciálne vysávače

Kärcher ponúka špeciálne vysávače pre pekárov a požiarnikov. Vysávače pre požiarnikov s vypúšťacím čerpadlom disponujú najnovšou bezpečnostnou technikou, naše vysávače pre pekárov sú kompletne odolné voči vysokým teplotám.

Zobraziť produkty

Odmena za profesionálny výkon! Získajte CASHBACK až 50€ pri nákupe profesionálnych vysávačov T, NT a tepovačov Puzzi
Vrecká grátis
Karcher Professional Wet and Dry Vacuum Cleaner Safety Vacuum Systems

Vyhľadávač produktov pre mokro-suché vysávače z kategórie Professional

Či už mokré alebo suché, hrubé alebo jemné nečistoty: naše profesionálne vysávače na mokro-suché vysávanie sú vhodné pre všetky druhy nečistôt a sú nevyhnutné v mnohých priemyselných odvetviach – vrátane špeciálnych aplikácií.

Prejdite do Vyhľadávača produktov
Product finder

S vyhľadávačom produktov Kärcher Professional nájdete širokú škálu technológií a produktov rýchlosťou blesku

Pomôžeme vám nájsť najlepšie riešenie podľa špecifickej úlohy čistenia.

Prejdite do Vyhľadávača produktov