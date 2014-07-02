Mokro-suché vysávače
Nepostrádateľné: Mokro-suché vysávače zvládnu akékoľvek nečistoty. Či už suché, vlhké alebo tekuté: Vhodné stroje od Kärcheru povysávajú jednoducho všetko. Takto môžete vysávače samozrejme používať iba ako mokré vysávače alebo iba ako suché vysávače.
Trieda Tact
Mokro-suché vysávače s patentovaným systémom Tact umožňujú prácu bez prerušovania pri konštantne vysokej sacej sile – a to aj pri veľkých množstvách prachu. Filter sa sám čistí silnými nárazmi vzduchu. Vysávače triedy Tact spĺňajú vysoké nároky používateľov na stavbách a v remeselných podnikoch.
Trieda Ap
Silné univerzálne vysávače triedy Ap odstránia tekutú a vlhkú špinu, ako aj stredne jemný prach. Vďaka poloautomatickému oklepu filtra ostáva filter voľný a sací výkon je optimálny. Na dlhé a efektívne pracovné intervaly.
Štandardná trieda
Vysávače štandardnej triedy boli skonštruované špeciálne na veľké nečistoty a veľké objemy tekutín. Upratovacie firmy presviedčajú počas každodenného používania svojou zvláštnou robustnosťou, dlhou životnosťou a pohodlnou manipuláciou.
Bezpečnostné vysávače
Bezpečnostné vysávače Kärcher ponúkajú bezpečnú ochranu zdravia používateľov všade tam, kde sú používatelia často vystavení jemnému prachu prenikajúcemu do pľúc alebo zdraviu škodlivému prachu, ako je napr. azbestový prach.
Špeciálne vysávače
Kärcher ponúka špeciálne vysávače pre pekárov a požiarnikov. Vysávače pre požiarnikov s vypúšťacím čerpadlom disponujú najnovšou bezpečnostnou technikou, naše vysávače pre pekárov sú kompletne odolné voči vysokým teplotám.
Vyhľadávač produktov pre mokro-suché vysávače z kategórie Professional
Či už mokré alebo suché, hrubé alebo jemné nečistoty: naše profesionálne vysávače na mokro-suché vysávanie sú vhodné pre všetky druhy nečistôt a sú nevyhnutné v mnohých priemyselných odvetviach – vrátane špeciálnych aplikácií.
S vyhľadávačom produktov Kärcher Professional nájdete širokú škálu technológií a produktov rýchlosťou blesku
Pomôžeme vám nájsť najlepšie riešenie podľa špecifickej úlohy čistenia.