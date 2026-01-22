Vysávače
Vysávače Kärcher sú kombináciou vysokého sacieho výkonu, jednoduchej ovládateľnosti a flexibility. Či už žijete v byte s jednou spálňou, v rodinnom dome alebo trpíte alergiami, Kärcher má pre vás ten správny vysávač, ktorý bude vyhovovať vašim potrebám.
Vysávač VC 6 Cordless ourFamily
Vysávač VC 4 Cordless myHome
Vysávače VC 6 Cordless ourFamily a VC 4 Cordless myHome
Bezdrôtová sloboda s lítium-iónovou batériou
Bezdrôtové vysávače sa vyznačujú maximálnou voľnosťou pohybu, vysokým sacím výkonom a nízkou hmotnosťou. Výkonné batérie za vás urobia ťažkú prácu spojenú s upratovaním a postarajú sa o každý kútik. Vďaka rôznorodému príslušenstvu sú navyše bezdrôtové vysávače ešte všestrannejšie.
Jednoduché použitie vysávačov Kärcher
Výkon sa dá rýchlo a jednoducho nastaviť a prispôsobiť konkrétnemu použitiu. Vďaka praktickému uzamykaciemu tlačidlu nemusíte držať tlačidlo napájania stlačené a režim Boost vám poslúži na intenzívne čistenie konkrétnych miest.
Aktívna podlahová hubica
Poháňané valčeky a mimoriadne jednoduchá ovládateľnosť umožňujú optimálne zbieranie nečistôt a vysávanie pod nábytkom bez zbytočnej námahy.
Podlahová hubica vysávača VC 6 Cordless je vybavená osvetlením LED, ktoré osvetľuje nečistoty a zabezpečuje ich spoľahlivé zachytávanie.
Široká škála možností použitia vysávačov Kärcher
Dômyselné možnosti upevnenia rôzneho príslušenstva, ktoré robia vysávače VC 4 Cordless a VC 6 Cordless ešte univerzálnejšími. Majte vždy po ruke predlžovacie trubice alebo rôzne koncovky.
Praktický dizajn filtračného systému
Trojstupňový filtračný systém tvorený cyklónovým filtrom, filtrom na prívod vzduchu a hygienickým filtrom HEPA* (VC 6 Cordless) zabezpečuje mimoriadne čistý vyfukovaný vzduch.
Filtre sa ľahko čistia a vymieňajú, čím sa predlžuje životnosť vysávača.
*EN 1822:1998.
Vyprázdňovanie nádoby na prach jedným kliknutím
Stačí stlačiť tlačidlo a nečistoty sa ľahko a hygienicky odstránia a vy sa ich vôbec nemusíte dotýkať alebo vyťahovať filter z vysávača a riskovať tak znečistenie okolia odpadkového koša.
Praktický držiak na stenu
Vďaka držiaku na stenu môžete zariadenie rýchlo a jednoducho odložiť a mať ho pripravené na okamžité použitie, kedykoľvek ho budete potrebovať. Držiak na stenu pre vysávač VC 6 Cordless ourFamily slúži zároveň ako praktická nabíjačka pre modely s akumulátorovým pohonom.
Vysávač VC 6 Cordless ourFamily
Upratovanie môže byť naozaj jednoduché: s vysávačom VC 6 Cordless ourFamily sa vysávanie stane skutočnou radosťou. Medzi mnohé inteligentné funkcie patrí vyprázdňovanie nádoby na prach jedným kliknutím, funkcia boost, ergonomický dizajn na čistenie na ťažko dostupných miestach a LED svetlá na aktívnej podlahovej hubici, ktoré zviditeľňujú prach a zaručujú spoľahlivé zachytávanie nečistôt.
Medzi ďalšie výhody patrí pôsobivá výdrž batérie až po dobu 50 minút, tichý chod, samostatný nástroj na čistenie filtra a prehľadný displej stavu batérie, ktorý vždy zobrazuje stav batérie a príslušné správy.
Vysávač VC 4 Cordless myHome
Maximálna voľnosť pohybu v kombinácii s maximálnym komfortom: vysávač VC 4 Cordless myHome s výdržou až 30 minút ušetrí používateľa od ťahania veľkého vysávača. Vďaka mnohým inteligentným funkciám sa vysávanie stane skutočnou radosťou: vyprázdňovanie nádoby na prach jedným kliknutím, funkcia boost, tichý chod, ergonomický dizajn a aktívna podlahová hubica, ktorá zaručuje spoľahlivé zachytávanie nečistôt na tvrdých podlahách a kobercoch.
Vreckový vysávač
Vreckový vysávač VC 2
Kompaktný vysávač VC 2 s nádobou značky Kärcher je ideálny na použitie v bytoch alebo menších domácnostiach. Môžete ho skladovať v malých priestoroch a poskytuje mimoriadne spoľahlivé výsledky čistenia. Vysávač VC 2 navyše upúta mnohými praktickými funkciami, ako je automatické navíjanie kábla, ktoré umožňuje rýchle odloženie kábla po použití, sklopná rukoväť na prenášanie, ktorá uľahčuje prenášanie po schodoch, plynulá regulácia výkonu na prístroji a úložný priestor na príslušenstvo. Súčasťou dodávky modelu Premium je aj parketová hubica na šetrné čistenie parkiet a tvrdých podláh.
Technológia vrecka pre maximálnu hygienu
Vreckové vysávače značky Kärcher sú veľmi hygienické, pretože vysávané nečistoty a prach sa spoľahlivo zachytávajú do vrecka. Keď je vrecko plné, môže sa rýchlo vybrať zo zariadenia a zlikvidovať bez toho, aby prišlo do kontaktu so špinou alebo dokonca vytváralo prach. Túto vlastnosť oceňujú predovšetkým alergici.
Automatické navíjanie kábla
Po použití sa dá kábel rýchlo a jednoducho navinúť, vďaka čomu vám pri skladovaní nebude zavadzať.
Sklopná rukoväť na prenášanie
Vďaka sklopnej rukoväti sa vysávač ľahko prenáša, a to dokonca aj po schodoch.
Plynule nastaviteľná regulácia výkonu na prístroji
Prispôsobivý výkon: sací výkon zariadenia možno nastaviť na ľubovoľnú úroveň a prispôsobiť ho vašim požiadavkám.
Úložný priestor pre príslušenstvo vysávača Kärcher
Príslušenstvo môžete uložiť do samotného prístroja a mať ho tak vždy po ruke.
Bezvreckové vysávače
Bezvreckový vysávač VC 3
Nový multicyklónový vysávač VC 3 značky Kärcher je vďaka svojim kompaktným rozmerom ideálny do bytov a menších domov. Nielenže vyčistí tvrdé podlahy a koberce, vďaka štrbinovej hubici a mäkkej prachovej kefke navyše dosahuje skvelé výsledky aj v úzkych škárach a na jemných povrchoch.
Medzi ďalšie výhody patrí hygienický filter HEPA, ktorý spoľahlivo filtruje aj tie najjemnejšie nečistoty, ako je peľ alebo iné častice vyvolávajúce alergie, a praktická odkladacia poloha. Súčasťou dodávky modelu Premium je aj parketová hubica na šetrné čistenie parkiet a tvrdých podláh.
Multicyklónová technológia bezvreckových vysávačov
Vysávače Kärcher s multicyklónovou technológiou nezhromažďujú nečistoty vo filtračných vreckách, ale v priehľadnej nádobe na nečistoty. Nielenže vás to ušetrí nepríjemností spojených s nákupom a montážou drahých náhradných filtrov, navyše ihneď uvidíte, kedy je potrebné nádobu vyprázdniť.
Odkladacia poloha
Praktická funkcia odkladacej polohy umožňuje rýchle a bezpečné odloženie prístroja pri prerušení práce.
Priehľadná nádoba na nečistoty
Nádoba na nečistoty nielenže ukazuje, kedy ju treba vyprázdniť, jej obsah sa dá navyše zlikvidovať okamžite bez nutnosti výmeny vreciek.
Automatické navíjanie kábla
Po použití sa dá kábel rýchlo a jednoducho navinúť a nebude vám tak pri skladovaní zavadzať.
Odnímateľná podlahová hubica
Možnosť pripojenia ďalšieho príslušenstva na optimálne čistenie v každej časti domu.
Ručný vysávač
Výkonný pomocník na každodenné úlohy
Nečistota nemá proti nášmu akumulátorovému ručnému vysávaču šancu: Vysávač CVH 2 je ľahký, kompaktný, ľahko sa s ním manipuluje a je mimoriadne vhodný ako spoľahlivý pomocník na každodenné upratovanie v kuchyni, obývačke, spálni a aute, ale aj na mobilné čistenie.
Müsli pod stolom? Mačacie stelivo v kúpeľni? Usadená špina na kobercoch?
Vďaka vášmu výkonnému riešiteľovi problémov sa to všetko stane minulosťou. Nabíjateľný ručný vysávač spája kompaktný dizajn a silný výkon, ktorý umožňuje vysávať väčšie omrvinky – kdekoľvek, kedykoľvek a s maximálnou mobilitou.
Účinný filtračný systém
Dokonalé zachytávanie nečistôt: Dvojstupňový filtračný systém vďaka predfiltru, jemnej kovovej sieťke, účinne zadržiava väčšie prachové častice. Jednou zo špeciálnych funkcií je hygienický filter HEPA 12 (EN 1822:1998), ktorý zabezpečuje čistotu vyfukovaného vzduchu, úspešne zachytáva aj tie najjemnejšie častice a dá sa jednoducho čistiť a vymieňať. Tým sa životnosť ručného vysávača ešte viac predĺži.
Čistenie interiéru vozidla
Jednoduchá manipulácia a silný sací výkon: Akumulátorový ručný vysávač vyčistí povrchy, palubnú dosku, sedadlá a koberce, ako aj ťažko dostupné miesta behom chvíľky – navráti interiéru vášho vozidla jeho pôvodnú krásu.
Štrbinová hubica 2 v 1
Od políc na knihy a počítačových klávesníc až po škáry a štrbiny: Skladacia kombinovaná hubica je obzvlášť vhodná na jemné povrchy a ťažko dostupné miesta.
Jednoduché čistenie ručného vysávača
Odskrutkujte, vyberte filter a vyprázdnite ju: Plastovú nádobu na nečistoty môžete ľahko vybrať a vypláchnuť v čistej vode.
Prémiová funkcia: Výkonový motor*
Motor BLDC očarí svojou technológiou bez kief, vďaka ktorej je zariadenie ľahšie, má dlhšiu životnosť a je výkonnejšie. Znamená to, že dokáže rýchlo odstrániť nečistoty a nezanecháva žiadne zvyšky.
* K dispozícii CVH3
Praktická nabíjacia stanica*
Uskladňujte štýlovo, nabíjajte efektívne. Vďaka kompaktnej modernej stanice je nabíjanie a uskladnenie ručného vysávača priestorovo úsporné. Znamená to, že prístroj je ľahko dostupný a kedykoľvek pripravený na použitie.
Vysávač s vodným filtrom
DS 6
Vysávač DS 6 s vodným filtrom zaručuje nielen čisté podlahy, ale aj svieži vyfukovaný vzduch, ktorý je až z 99,5 % bez prachu. Výrazne sa tak zlepší kvalita vzduchu a tým aj klíma v miestnosti. Vhodné pre všetkých – nielen pre alergikov."
Ako funguje vysávač s vodným filtrom
Na rozdiel od bežného vysávača s filtračným vreckom stavia vysávač s vodným filtrom DS 6 na prirodzenú silu vody, ktorá sa vo filtri rozvíri vysokou rýchlosťou. Pomocou silného sacieho výkonu sa voda vo filtri víri vysokou rýchlosťou. Nasaté nečistoty prechádzajú touto rozvírenou vodou a spoľahlivo sa odfiltrujú zo vzduchu a naviažu na vodu. Výsledkom je čerstvý a mimoriadne čistý vzduch vhodný aj pre alergikov. Keďže vo filtračných vreckách už nie sú žiadne alergény, ktoré by sa v nich mohli množiť, dokonca aj výkaly roztočov sa po použití vymyjú vodou. Ďalšou výhodou pre alergikov je, že pri vyprázdňovaní vysávača sa už nevytvára prach. Vzduch vo vašom byte bude po vysávaní bez prachu podobne, ako pri použití čističky vzduchu.
- Účinná hlavná filtrácia v priehľadnom vodnom filtri. Všetky hrubé nečistoty sú tu bezpečne zachytené. Už sa nemôže vytvárať prach a sací výkon sa nemení.
- Medzifilter je umývateľný, a preto má dlhú životnosť. Filtruje drobné častice zo skondenzovaného vlhkého vzduchu.
- Špeciálny filter HEPA 12 zachytí 99,5 % peľov, spór húb, baktérií a výlučkov roztočov.
Výkonný vodný filter
Vodný filter zabezpečuje nielen mimoriadnu čistotu vyfukovaného vzduchu, ale zároveň sa vďaka svojmu praktickému dizajnu ľahko vyprázdňuje a udržiava čistý.
Variabilná teleskopická sacia trubica
Variabilnú teleskopickú saciu trubicu možno nastaviť tak, aby vyhovovala výške používateľa, čo zaručuje väčšie pohodlie pri vysávaní.
Automatické navíjanie kábla
Po použití sa dá kábel rýchlo a jednoducho navinúť.
Praktická odkladacia poloha
Zariadenie sa dá pri prerušení práce rýchlo a jednoducho odložiť.
Jednoduché čistenie
Odnímateľný vodný filter sa jednoducho plní a čistí.
Odkladacia poloha pre vertikálne skladovanie
Vysávač DS 6 môžete skladovať aj na výšku, čím ušetríte miesto.
Praktické skladovanie príslušenstva
Všetko príslušenstvo je prehľadne uložené v ľahko dostupnej priehradke na príslušenstvo.
Ergonomická rukoväť na prenášanie
Ergonomická rukoväť vysávača DS 6 uľahčuje jeho prenášanie z jedného miesta na druhé.
Umývateľný medzifilter
Umývateľný medzifilter zabezpečuje dlhú životnosť a optimálne výsledky čistenia.