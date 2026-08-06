Profesionálny vysávač na okná
Náš Window Vac Professional WVP 10 je ľahký vysávač pre vysávanie mokrých nečistôt na hladkých plochách každého druhu. S týmto robustným, profesionálnym ručným prístrojom čistíte bez námahy a šmúh: vodorovne, kolmo a dokonca i nad hlavou. Dokonalý k čisteniu okien, dlaždíc, vitrín, skriniek na víno, zrkadiel…
Jednoduchší, pohodlnejší, rýchlejší
Nie je rozhodujúce, či naše batériové ručné vysávače na okná WVP 10 použijete ako vysávač na okná alebo s nimi vyčistíte obklady, zrkadlá, vitríny, pulty alebo akýkoľvek hladký povrch. Dôležité je, že s ľahkým a dobre ovládateľným prístrojom docielite v každej polohe, aj ak je dokonca i na hlavou, dokonalých výsledkov čistenia bez šmúh a to vďaka manuálne nastaviteľnému dorazu dokonca až ku krajom.
Flexibilný vo všetkých smeroch
Horizontálne, vertikálne, diagonálne, nad hlavou a pokiaľ to musí byť tak aj krížom krážom: Naše vysávače okien WVP 10 zvládnu takmer každý pohyb a čistia v každej polohe bez šmúh.
Príslušenstvo
Vhodné čistiace prostriedky
Údržbové čističe, čističe povrchov alebo skiel: Ponúkame vám samozrejme kompletnú paletu čistiacich prostriedkov pripravených k okamžitému použitiu. Rýchlo suché a bez šmúh, šetrné k materiálom a životnému prostrediu.
Batérie a nabíjačky
Ďalšia batéria vám zaistí užitočnú pracovnú rezervu celkom pohodlne podľa vašich potrieb. S využitím dostupnej rýchlo-nabíjačky, tak môžete pracovať v princípe počas celých dní bez prerušenia.
Užitočné príslušenstvo
Doplnkovými sacími hubicami a stierkami v rôznych šírkach, setom fliaš s rozprašovačom alebo doplnkovými poťahmi z mikrovlákien doplníte vaše zariadenie zmysluplne a celkom podľa vašich predstáv.
Výbava a technické údaje
Profesionálny vysávač okien WVP 10 dodávame s batériou (doba nabíjania 30 minút), čistiacim prostriedkom, nabíjačkou, fľašou s rozprašovačom a poťahom z mikrovlákna. Verzia WVP 10 Adv obsahuje naviac vymeniteľnú batériu, vymeniteľnú a úzku hubicu k odsávaniu, druhý poťah z mikrovlákna a rýchlo-nabíjačku namiesto jednoduchého prevedenia, a tak umožňuje prácu takmer bez prerušenia.
Rýchlootáčkový motor sa postará o mimoriadne dobré odsávanie špinavej vody, ktorá sa zhromažďuje v 200 ml nádrži. Vlastnú nádrž je možné jednoducho a rýchlo vyprázdniť a v prípade potreby jednoducho umyť aj v umývačke na riad.