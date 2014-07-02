Čističe kobercov

Čističe kobercov Kärcher sú odolné, výkonné a všestranne použiteľné a hodia sa na efektívne základné čistenie a medzičistenie kobercov a odstraňovanie fľakov z textilných povrchov. S adekvátnym príslušenstvom vyčistíte aj čalúnenie a autosedadlá pomocou čističov kobercov Kärcher až do hĺbky vlákien.

Kärcher Tepovače-extraktory

Podlahové krytiny, čalúnený nábytok, kancelárske stoličky, autosedadlá – výkonné a šikovné tepovače-extraktory Kärcher vyčistia všetky textilné povrchy a uvoľnia a odstránia špinu v jednom pracovnom kroku. So silnými sacími turbínami pre nedosiahnuteľne nízku zvyškovú vlhkosť.

Zobraziť produkty
Kärcher Automat na čistenie kobercov

Stroje Kärcher na čistenie kobercov umožňujú hospodárne, veľkoplošné základné čistenie kobercov až do hĺbky vlákien. Hodia sa tak na bežné tepovanie s extrakciou, ak aj na novú metódu medzičistenia.

Zobraziť produkty
Kärcher Sušič kobercov

Sušiče kobercov Kärcher sú veľmi efektívne a výkonné, a pritom veľmi kompaktné a tiché. Postarajú sa o rýchle vysušenie po záplavách alebo o rýchlu opätovnú pochôdznosť kobercov po čistení. S rúčkou a navíjaním kábla.

Zobraziť produkty
