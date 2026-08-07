Záhradné batériové náradie
Akumulátorová sila pre profesionálov Prejdite od fukára na lístie na plotostrih alebo kosačku – a batériu jednoducho vezmite so sebou. Pri záhradnom elektrickom náradí sa batérie 36 V triedy hodia pre všetky stroje. Tým sú vždy pripravené na použitie. S vysokým výkonom a výdržou našich akumulátorových strojov dosiahnete pri každej práci optimálne výsledky. A pracujú s nízkou hlučnosťou, ergonomicky a pohodlne. To je kvalita Kärcher pre najvyššie nároky a vaše individuálne požiadavky. Sú to presne tie správne stroje na všetky práce pri profesionálnej údržbe zelene.
0 Počet produktov