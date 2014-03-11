Parné vysávače
Čistenie parou, vysávanie mokrých a suchých hmôt Parné vysávače Kärcher čistia 3-násobne – na želanie dokonca v jednom pracovnom kroku. Pomocou týchto multifunkčných zariadení dostanete svoju domácnosť pod kontrolu. Čistenie je jednoduché, pohodlné, rýchle a bez chémie, oblasti využitia sú rozmanité.
3 V 1: NAPARUJTE, VYSÁVAJTE A SUŠTE
Parný vysávač SV 7 od Kärcher spája výhody parných čističov so silnými stránkami suchých vysávačov. Napríklad povysáva omrvinky z podlahy, utrie vlhkou handričkou a potom podlahu aj vysuší. A to všetko v jednom kroku. S týmto presvedčivým všestranným zariadením a tým správnym príslušenstvom bude mať každý svoju domácnosť zaručene pod kontrolou – jednoducho, pohodlne, rýchlo a bez chémie.
Nepretržitá para so systémom 2 nádrží
Nádrž je možné kedykoľvek rýchlo a jednoducho naplniť, aby sa zabezpečila neprerušovaná práca. Tým odpadá nutnosť čakať, kým nádrž vychladne, a až potom ju doplniť.
Hygienicky čisté
Vďaka 5-stupňovej regulácii množstva pary je možné množstvo pary individuálne prispôsobiť príslušnému povrchu a stupňu znečistenia. Vďaka vysokej teplote pary nielenže vyzerá čisto, ale Kärcher SV 7 zaisťuje iskrivú čistotu a hygienu.
Alergici si môžu vydýchnuť
Vysávanie so 4-násobným filtračným systémom, ale bez vrecka na prach. Prach je viazaný vo vodnom filtri. HEPA filter (EN 1822:1998) odstraňuje aj dýchateľné častice. Vyfukovaný vzduch je preto čistejší ako vzduch v miestnosti.
Pohodlná obsluha
Parný vysávač Kärcher SV 7 zaujme jednoduchou obsluhou. Sací výkon je možné nastaviť pomocou rukoväte v 4 úrovniach. Množstvo pary je možné na prístroji regulovať v 5 úrovniach.
Oblasti použitia parného vysávača Kärcher SV 7
Parný vysávač Kärcher SV 7 je vďaka svojmu rozsiahlemu príslušenstvu vhodný na bezchemické použitie v celom dome. Rôzne nadstavce umožňujú parné čistenie a vysávanie podláh, povrchov a čalúneného nábytku. SV 7 sa používa aj na osvieženie kobercov a čistenie okien a škár.
Obývací priestor
Kärcher SV 7 ponúka jednoduché, pohodlné a časovo nenáročné riešenie akýchkoľvek výziev v obytnej zóne. Či už ide o tvrdé podlahy, čalúnený nábytok alebo koberce – parný vysávač Kärcher SV 7 si poradí s každým povrchom
Kuchyňa
Kuchyňa bojuje s každodennou špinou, ktorej sa nedá vyhnúť varením. Vďaka svojej všestrannosti ponúka Kärcher SV 7 dokonalé riešenie, ako rozžiariť akýkoľvek povrch v kuchyni. Sila pary tiež účinne bojuje proti pripáleným a mastným nečistotám bez akýchkoľvek chemikálií.
kúpeľňa
Para z Kärcher SV 7 sa dá použiť aj na účinné a dôkladné čistenie armatúr, zrkadiel a kúpeľňových obkladov v kúpeľni. Para prenikne do poslednej škáry a dôkladne a bez chémie ju vyčistí.
Príslušenstvo pre parný vysávač Kärcher SV 7
S vhodným príslušenstvom sa SV 7 stane skutočným univerzálom a ani tá najodolnejšia špina už nemá šancu. Na tvrdé podlahy a koberce sú k dispozícii rôzne vložky. Okrúhle kefy, rôzne nástavce na ručnú hubicu, hubice na čalúnenie a mnohé ďalšie ponúkajú ďalšie možnosti použitia a robia čistenie ešte efektívnejším, časovo úspornejším a pohodlnejším.
Jednoducho, pohodlne a časovo úsporne Parné vysávanie bez chémie
Parné vysávače Kärcher v sebe spájajú výhody parných čističov so silnými stránkami suchých vysávačov. Povysávajú napríklad omrvinky z podlahy, zotrú podlahu namokro a nakoniec ju vysušia. A to všetko pohodlne v jednom pracovnom kroku. S týmito presvedčivými multifunkčnými zariadeniami a vhodným príslušenstvom bude mať každý svoju domácnosť zaručene pod kontrolou – jednoducho, pohodlne, rýchlo a bez chémie.
Hygienicky čisto
Práve v kúpeľni a vo WC nepostačuje, ak iba vyzerajú čisto. Horúcou parou sa parný vysávač SV 7 postará o žiarivú čistotu a hygienu.
Alergici sa môžu nadýchnuť
Vysávanie pomocou 4-násobného filtračného systému, ale bez prachového vrecka. Prach sa viaže vo vodnom filtri. HEPA filter odstráni aj čiastočky, ktoré by mohli preniknúť do pľúc. Vyfukovaný vzduch je čistejší ako vzduch v miestnosti.
Dva v jednom
Parné a suché vysávanie je možné bez výmeny filtra. Nasatá tekutina sa ukladá vo vodnom filtri.