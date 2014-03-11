Home & Garden
Pri čistiacich zariadeniach Home & Garden ide v prvom rade o menšie čistiace stroje než aké sú v profesionálnej oblasti. Oblasť záhrady zahŕňa hlavne zavlažovacie systémy, ktoré fungujú vysoko efektívne a ekologicky. Kärcher tak ponúka na každé čistenie vhodné riešenie. Zrejme najznámejším strojom je vysokotlakový čistič Kärcher. Avšak táto spoločnosť ponúka okrem toho aj množstvo ďalších čistiacich strojov pre dom a záhradu (Home & Garden), ako je napríklad parný čistič alebo vysávač na okná.
