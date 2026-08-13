Merchandisingové produkty
Kärcher myslí na všetko, a to nielen pri čistení. Od špeciálnych produktov cez produkty pre domácnosť až po módu nájdete u nás všetko, čo obohatí váš bežný, uľahčí prácu – alebo iba jednoducho urobí radosť.
Kärcher pre deti
Oči sa rozžiaria nielen tým najmenším: Hračky Kärcher dovnútra a navonku sa postarajú o dobrú náladu celej rodiny.
Jedlo a nápoje
To vám bude chutiť: v Kärcheri nájdete aj malé sladkosti, šálky na kávu alebo karafy na vodu – pre kancelárie alebo domácnosti.
Kancelárie
Čisto zorganizované: s kancelárskym tovarom Kärcher získate perfektnú výbavu pre každú úlohu. Takto sa z práce stane potešenie.
Cestovanie
Vždy sa zíde: praktický cestovný sortiment Kärcher. S ním budete mať všetko pod kontrolou – či už počas krátkych alebo dlhých ciest.
Náradie, prívesky na kľúče a iné
Malí pomocníci, veľká pomoc: Náradie a prívesky na kľúče od firmy Kärcher sú všestranne využiteľné a vyriešia malé problémy bežného dňa.
Móda
Hodí sa vždy a všade: pracovné a voľnočasové oblečenie značky Kärcher zakaždým očarí štýlom aj funkčnosťou.