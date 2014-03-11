Komunálna technika
Riešenie pre čistotu na verejných priestranstvách: Komunálne stroje Kärcher ponúkajú suverénny výkon 18,9 kW (26 koní) až 120 kW (163 koní) na každý účel použitia. A presviedčajú perfektnými výsledkami, robustnosťou a takmer neobmedzenými možnosťami použitia.
Komunálne zametacie stroje
Na nepretržité profesionálne používanie na veľkých parkoviskách, vo veľtržných a priemyselných areáloch. Vyzretá a efektívna technika Kärcher sa stará o spoľahlivé výsledky.
Komunálne nosiče strojov
Rôzne možnosti použitia počas celého roka.
Čo robí Kärcher komunálne nosiče a nadstavby ideálnymi pracovnými nástrojmi pre obce?
Vďaka viac než ročným skúsenostiam pozná Kärcher dnešné aj budúce požiadavky na čistenie vonkajších plôch veľmi podrobne. Tieto skúsenosti sa neustále zohľadňujú v ďalšom vývoji. Vysoká spoľahlivosť, vynikajúca vytrvalosť, maximálna účinnosť a prakticky neobmedzené možnosti sú vhodné predpoklady. Optimálne riešenie pre každú úlohu a dokonalé čistenie je cieľom.
Komunálna technika Kärcher poskytuje riešenia, ktoré sú ušité na mieru príslušným požiadavkám. Samozrejme do úvahy sú brané ako regionálne, tak aj funkčné rozdiely. Rozhodujúcimi faktormi sú vždy vysoká nosnosť, ovládateľnosť a kompaktné rozdiely. Úzke 1090 mm široké stroje a veľmi krátky polomer otáčania s ideálnym predpokladom pre používanie v meste. Vďaka kĺbovému riadeniu, ktoré zachováva stopu a až 25% stúpavosti nepredstavujú obrubníky a stúpanie žiadnu prekážku. Komfortné kabíny, ergonomické sedadlá vodiča a nastaviteľné riadenie umožňuje dlhú dobu práce bez pocitu únavy. Vysoké štandardy kvality vo vývoji a výrobe ako aj záťažové testy v laboratóriách a v skúšobnej prevádzke zaisťujú, že sa investícia do komunálneho stroja dlhodobo vypláca.
Videá
Video použitie - starostlivosť o zeleň (MC 130)
Video použitie - zimná údržba (MC 130)
Z praxe do vývoje a výroby
Obchodná oblasť Kärcheru „Komunálna technika“ sa s pozoruhodnou dynamikou vyvinula k systémovému dodávateľovi a partnerovi pre obce a podnikateľov. K tomuto úspešnému rozvoju prispelo veľa vecí. Podstatný podiel na tom mal vývoj riešenia orientovaných na prax v úzkej spolupráci s vodičmi, ktorá tieto vozidla denne používalo pre rôznorodé práci v neustále sa meniacich podmienkach. Títo profesionáli sú tou mierkou, podľa ktorej sa komunálna technika Kärcher orientuje.
Vždy o krok vpred
Flexibilita je dobrá. Vysoká flexibilita je ešte lepšia. Extrémna flexibilita a správne manévrovanie s kĺbovým riadením a stopercentnou smerovou stabilitou to je Kärcher. Pretože u nosičov nadstavieb Kärcher s kĺbovým riadením ide zadný voz na 100% v stope predného vozu. Tzn. Že každý obrubník a prekážka sú obídené bez poskakovania. A to robí z týchto strojov flexibilne použiteľných pomocníkov.
Vývojové centrum Kärcher pre komunálnu techniku
Vo vývojom centre Kärcher pre komunálnu techniku sú vyvíjané inovatívne techniky od myšlienky až po sériovú výrobu a sú vedené k progresívnym konštrukciám. Tu vznikajú v nekompromisnej kvalite Kärcher spoľahlivé a efektívne nosiče nadstavieb a nadstavby, pre ktoré sa rozhoduje stále viac obcí a podnikov.
Od univerzálneho nosiča nadstavieb až po čistý zametací stroj.
Komunálny stroj Kärcher je vždy presne to, čím by mal byť: od univerzálneho nosiča nadstavieb až po čistý zametací stroj. Všetko je možné. So zametacími šírkami od 900 mm do 2000 mm, objemom nádoby na vyzametané nečistoty 500l a veľkou nádobou na čistú vodu o objeme 165 l poskytuje Kärcher flotilu v plnom rozsahu zametania.
Meradlo pre efektivitu
Komunálny zametací stroj MC 50 denne dokazuje, že sa ekonomickosť a ekológia nevylučujú. Kompaktný zametací stroj, ktorý čistí je sám čistý. Inovatívny sací systém s vysoko dimenzovaným podtlakovým nasávačom pre maximálny sací výkon – už pri 75% max. otáčok motora. Výsledok: menej hluku, nižšia spotreba, menej emisií a menšie opotrebovanie. MC 50 má dokonca nižšie emisie ako vyžadujú prísne emisné normy Stage IIIA.
Vysoko efektívny sací systém
Zametacie stroje Kärcher používajú podtlakový sací systém, v ktorom postranná kefa nametá nečistoty do prostriedku. Tam nasáva nečistoty sací systém, ktorý je optimálne chránený. Vďaka rovnej sacej trubici optimalizovanej na prietok sú nečistoty odvedené prúdom vzduchu do nádoby. Priebežne postrekovaná voda v sacej trubici a na kefy zabraňuje prachu, takže vyfukovaný vzduch je čistý. S cirkulačným systémom vody je prach viazaný ešte efektívnejšie s omnoho menšou spotrebou vody a dlhšou dobou prevádzky. Zároveň sa tak chráni životné prostredie a šetria sa náklady.
Všestrannosť je súhra funkcií a komfortu.
Pracovný priestor na komunálnych strojoch Kärcher môže byť vybavený množstvom pohodlných a funkčných doplnkov. Veci ako je parkovacia kamera, rádio s CD prehrávačom, komfortná sedačka a vyhrievané zrkadlá slúžia hlavne k bezpečnosti a komfortu vodiča. Vzájomne zladený systém Kärcher skladajúci sa z nosiča nadstavieb a príslušenstva ponúka najvyššiu mieru funkčnosti a výkonu. Zaručená vysoká dostupnosť náhradných dielov s krátkou dobou dodania a dlhodobé skladové zásoby zaisťujú možnosť používania bez dlhodobých výpadkov a dlhodobú ziskovosť.
Atraktívna výbava
Od držiakov na nápoje až po tašku na dokumenty, od vzduchom odpružené komfortné sedadlo až po rádio s CD prehrávačom – vďaka pohodlným a sofistikovaným detailom výbavy je práca pre vodiča komunálneho nosiča nadstavieb MIC mimoriadne príjemná.
Konfigurácia podľa potreby
Individuálne doplnky ako je narp. ručná sacia hadica, systém cirkulácie vody, pojazd a hydraulický systém rozširujú možnosť použitia a zvyšujú úžitkovú hodnotu systému MIC.
Pre každý účel to správne vybavenie
Kärcher ponúka pre každú úlohu správnu nadstavbu: predné zametacie valce, kefové zametacie systémy s a bez postranných kief a sací systém vnútorného čistenia. Sekačky, kefu na plevel a hydraulickú ruku na zalievanie pre starostlivosť o zeleň. Snehové frézy, snehové radlice a tanierové rozmietače pre zimnú údržbu. Vysokotlakový čistiaci stroj a odvodňovací systém pre mokré čistenie.
Keď nové tak, originál
Len originálne diely Kärcher disponujú skutočnou kvalitou Kärcher. To platí i pre postranné kefy ako aj pre motorové hydraulické oleje – a samozrejme i pre všetky ostatné spotrebné materiály, náhradné diely, mazivá a prevádzkové kvapaliny. Nič nie je lepšie a bezpečnejšie ako originál.
Hotline
Priateľskí, kompetentní. Orientovaní na riešenie. Zamestnanci Kärcher, zodpovední za hotline sú oboznámení zo všetkými strojmi, príslušenstvom a čistiacimi prostriedkami tak, aby vám vedeli pomôcť odbornou radou už po telefóne.
Servisné zmluvy
Vždy špičkový výkon: s našimi servisnými zmluvami zostanú vaše stroje Kärcher vždy prevádzky schopné – vďaka pravidelným servisným prehliadam, údržbe či kompletnému balíčku full – service.
Nenachádzate to pravé pre vaše potreby?
Optimálne riešenie úloh z oblasti čistenia je dôležitým ekonomickým faktorom v priemysle i obchode. Taktiež aj environmentálne aspekty zohrávajú významnú úlohu. Z tohto dôvodu sme prispôsobili náš rozsiahly sortiment tak, aby vyhovoval vašim potrebám.
Kärcher ponúka koncepty čistenia pre tieto cieľové skupiny:
- AutomotiveSt
- Stavebníctvo
- Upratovacie / čistiace služby
- Zdravotníctvo
- HoReCa
- Priemysel
- Poľnohospodárstvoerejné služby a
- Komunálna technika
- Retail
- Transport
Na načo je potrebné dávať pozor ak vyberáte komunálne vozidlo pre čistiace a upratovacie práce a pre krajinnú úpravu
Upravené cesty, námestia a zelené plochy sú nie len vývesným štítom každej obce, ale zároveň prispievajú i k všeobecnému komfortu a bezpečnosti občanov. K spoľahlivému odstraňovaniu snehu lístia a nečistôt je dnes strojová podpora dôležitá – so správnou technikou je možné šetriť náklady a znížiť zaťaženie zamestnancovu.
Upratovacie vozidlá sú v dnešnej dobe pri zimnej údržbe samozrejmosť. Menšie zametacie stroje a nosiče nástrojov sú stále podceňované. Pritom rovnako poskytujú vynikajúce výkony: kompaktné vozidla sú dnes vďaka modulárnym prídavným zariadenia vhodné pre celoročnú prevádzku, od malých ulíc a chodníkov v zime cez čistenie ulíc na jar a zalievanie záhonov a trávnatých plôch v lete až po odstraňovanie lístia na jeseň.
Úzke, ľahké, silné
Pri zaobstaraní sa naskytuje otázka, kde budú vozidla používane. V prípade úzkych priechodov a prudkých zákrut sú vhodné úzke a obratné stroje. Bežné typy sú k dispozícii v šírkach o 1,09 m. Kĺbové riadenie okrem toho garantuje minimálny polomer otáčania a udržania zadnej nápravy v stope, takže môžete bezpečne obísť napríklad obrubníky alebo štíty.
Ďalším často prehliadaným kritériom je schopnosť stúpania: nejde pritom iba o oblasť kde sú svahy alebo brehy. Taktiež niektoré hrany obrubníkov je zo strojom podľa výšky a uhlu zdolať ťažko. Pohon všetkých kolies, protišmyková kontrola a výkonný motor ponúkajú stúpavosť až 25% a garantujú tak prístup i k ťažko dostupným miestam. Preto je potrebné podniknúť zo zamestnancom výrobcu pre rozhodnutím zakúpenia obchôdzku na mieste, pretože tento zamestnanec vie lepšie identifikovať potencionálne slabiny a navrhnúť tak individuálne riešenie. Dôležitú úlohu hrá i hmotnosť, aby vozidlo nepoškodilo trávnik a mohlo byť podľa § 35 nemeckej vyhlášky o registrácií motorových vozidiel používané i pre chodníky. Stroj môže byť riadený s vodičským oprávnením pre osobné motorové vozidla typu B, ktorý umožňuje celkovú povolenú hmotnosť 3,5 t.
Multitalent s rôznymi nadstavbovými modulmi
Vozidlo pre mnohé oblasti použitia – s odpovedajúcim príslušenstvom je to možné. Existujú už výrobcovia, ktorý ponúkajú stroje s tromi nadstavbovými priestormi vpredu, vzadu a nad motorom. K čisteniu ulíc sú mimo iného k dispozícii čelné zametacie valce, metly v rôznych šírkach s postrannými kefami alebo bez nich, metly pre pohodlné odstraňovanie buriny, sací systém, vysokotlakový čistič a plávajúci systém. Pre starostlivosť o zeleň je možne využiť rôzne žacie lišty, nožnice na živý plot a hydraulické zavlažovacie ramená. Pri údržbe v zime sú používané snehové frézy, radlice a posypové vozy. Vďaka jednotnej prípojke pre rôzne module od žacej lišty až po snehovú frézu je pre prestavba veľmi jednoduchá – predovšetkým preto, že výmenu modulov je možné vykonať bez použitia nástrojov a pomáhajú pritom hydraulické zdviháky. U moderných modelov tak k prestavbe stačí len niekoľko pohybov a pár minút času.
Efektivita pre maximálnu dobu použitia
Frekvencia vyprázdňovania je určená objemom vstavaných nádob. Objem týchto nádob sa podieľa na efektivite vozidla. Týka sa to kontajnerov a nečistoty na lístie i nádrž na vodu pre starostlivosť o zeleň alebo vlhkého čistenia. Dôležitú úlohu pritom zohráva i hmotnosť stroja- pri použití kvalitných, ľahkých konštrukčných dieloch môže užívateľ naložiť viac materiálu, než je dosiahnutá povolená hmotnosť.
Pre úsporné zachádzanie zo zdrojmi existujú rôzne konštruktívne riešenia: u vozidiel s rozprašovačom vody, ktorý zabraňuje víreniu prachu, môže spotrebu vody znížiť napríklad obežným systémom. Tichý chod je dôležitý hlavne v obytných oblastiach. Preto je dôležité, aby používané zariadenia nedosahovala svoj maximálny sací výkon až pri maximálnych otáčkach – kvôli nižšej spotrebe paliva a nižším emisiám. V kombinácii s palivovou nádržou, ktorá je navrhnutá s ohľadom na plánovanú dobu použitia, tak je možné výrazne obmedziť tankovanie a tým aj prevádzkové náklady. Aby bola prevádzka bezporuchová, je potrebné dbať na rovný sací kanál a automatickú klapku na hrubé nečistoty. Táto klapka odvádza hrubé nečistoty, ako sú plechovky od nápojov, aby neboli odsaté a tým sa zabraňuje upchatiu a poškodeniu stroja- Preventívna údržba alebo prípadne opravy umožňuje ľahký prístup, napríklad pomocou klapiek, aby bolo možné dostať sa bez problémov k príslušným komponentom a skrátiť tak dobu čakania na minimum.
Ergonomické usporiadanie
Okrem výkonu vozidiel zohráva s ohľadom na spokojnosť zamestnancov dôležitú úlohu aj usporiadanie pracoviska. Už pri kúpe je potrebné rozhodnúť, či bude stroj používaný aj v daždi a v snehu, pretože v tomto prípade je potrebná uzatvorená a vyhrievaná kabína, zatiaľ čo pre údržbu v lete postačí aj otvorené pracovisko – na odpruženej plošine a s odpruženým sedadlom. U modelov s kabínou odporúčane investovať nie len do vykurovania, ale aj do klimatizácie, aby bol zaručený komfort pri práci. Pri dlhodobej prevádzke ponúkame dvojité kabíny, pretože zamestnanci sa tam môžu vystriedať bez toho, aby sa museli vrátiť do depa. Okrem vzduchom odpružených sedadiel existujú aj kabíny zo štvorbodovým uložením a izoláciou proti otrasom, čo znižuje hluk a vibrácie. Ďalšie voliteľné príslušenstvo pre komfort vodiča zahrňuje mimo iného aj držiak na nápoje alebo rádio s CD prehrávačom.
Funkcie vozidla sú dnes väčšinou obsluhované pomocou displeja z ľahko zrozumiteľnými symbolmi. Moderný systém riadenia vozového parku okrem toho umožňujú zistiť kedykoľvek stanovište, výkon a stav prostredníctvom GPS a mobilného telefónu, vďaka čomu je možné celý vozový park koordinovať ľahšie.
Servis a financovanie
Pri kúpe stroja je potrebné sa rozhodnúť medzi novým a použitým strojom. Okrem toho je potrebné zvážiť, či je stroj kupovaný, prenajímaný a aký servisný balíček k nemu prináleží.
Profesionálny servis – je jedno, či sa jedná o pravidelnú údržbu alebo o servisnú zmluvu – je pre vysokú spoľahlivosť a disponibilitu vozidiel zásadné. Tam, kde bol výpadok stroja kritický, napríklad u vozidiel pre zimnú údržbu, by mala byť uzavretá servisná zmluva. V týchto zmluvách môže byť mimo iného zakotvené i poskytovanie náhradného stroja v prípade škodovej udalosti. To isté platí i pri kúpe použitých strojov: tu poskytujú dlhodobú prevádzkovú spoľahlivosť prístroja s originálnym náhradným dielom kompletne zrenovované výrobcom. Ten, kto nechce svoj kapitál viazať trvalo, si môže zametacie stroje a nosiče nástrojov prenajať.
Kontrolný zoznam zabezpečenie zamietacích strojov a nosičov strojov
- Aké práce majú byť prevažne vykonávané?
- Aká veľká je ošetrovaná oblasť?
- Koľko miesta stroj potrebuje? Musí prekonávať stúpanie a iné prekážky?
- Sú možné častejšie a dlhšie prestávky za účelom prestavby a vyprázdnenia stroja, alebo ma byť za čo najkratší čas ošetrená veľká plocha?
- Nakoľko je dôležitá ochrana proti hluku?
- Kto stroje obsluhuje? Sú prístroje dostatočne ergonomické a intuitívne?
- Nakoľko je potrebná priebežný disponibilita?
- Aká vysoká je odolnosť proti opotrebovania a ako nákladné sú náhradné diely?