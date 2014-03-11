Parné čističe
Jeden za všetkých! Parné čističe Kärcher zabezpečia čistotu v celej domácnosti a vaša rodina si môže byť istá, že všetko bude čisté až do hĺbky pórov – a to úplne bez chémie. Vďaka špičkovému čistiacemu výkonu odstráni para 99,99 % všetkých baktérií a zabezpečí tak maximálnu hygienu a zdravé prostredie. Je jedno či v kuchyni, v kúpeľni, na podlahe alebo aj pri žehlení – Kärcher naparuje a podáva špičkové výsledky. Objavte rôznorodé možnosti využitia!
Para odstráni až 99,99% baktérií
Hygienická čistota v domácnosti s parným čističom
Najlepší prostriedok proti baktériám je niekedy ten najjednoduchší: horúca vodná para. Vysoká teplota pary, silný tlak pary a stým spojené dôkladné zahriatie utierky zaistí, že parné čističe odstránia 99,99%* všetkých baktérií bežných v domácnosti, ktoré sa vyskytujú na tvrdých plochách, armatúrach, dlaždiciach, zrkadlách atď. To bolo potvrdené vedeckými štúdiami. Takto nemajú v domácnosti bežne sa vyskytujúce baktérie takmer žiadnu šancu.
- Hygienická čistota do hĺbky pórov vďaka pare - úplne bez chémia, iba s vodou z vodovodu
- Odstráni 99,99%* všetkých bežných baktérií v domácnosti, ktoré sa vyskytujú na tvrdých podlahách
- Lepšie výsledky čistenia než u bežných manuálnych metód čistenia s čistiacimi prostriedkami s rôznymi chemikáliami
- Vyššia teplota pary, silný tlak pre dokonalú čistotu bez baktérií
* Pri dôkladnom čistení parným čističom je odstránených 99,99 % všetkých baktérií bežných v domácnosti, ktoré sa vyskytujú na tvrdých plochách.
Vyberte si ten najlepší čistič na podlahu pre vás
SC 5 EasyFix
Odstraňuje dokonca aj odolné nečistoty vďaka inovatívnej funkcii VapoHydro (aktivácia horúcou vodou). Viacstupňová regulácia prietoku pary tiež umožňuje výber optimálneho nastavenia pre príslušný povrch a stupeň znečistenia.
Dostupné aj ako "iron" verzia vrát. tlaková parná žehlička.
SC 4 EasyFix
S odnímateľnou nádržou na jednoduché dopĺňanie a podlahovou hubicou EasyFix pre maximálny čistiaci výkon a jednoduchú bezdotykovú výmenu handričky.
Dostupné aj ako "iron" verzia vrát. tlaková parná žehlička.
SC 4 Deluxe
SC 4 Deluxe s LED podsvieteným prstencom a perfektným úložným priestorom pre príslušenstvo čistí pohodlne a bez prerušenia vďaka trvalo dopĺňateľnej a odnímateľnej nádržke na vodu.
SC 3 EasyFix
S dobou ohrevu iba 30 sekúnd je okamžite pripravený na použitie a možno ho priebežne dopĺňať. Inovatívny systém odvápňovania šetrí ručné odstraňovanie vodného kameňa.
SC 3 Upright
S 3-úrovňovou reguláciou prietoku pary pre rôzne podlahové krytiny a klzákmi na koberce pre osvieženie kobercov. Prémiový parný mop má odnímateľnú nádržku na vodu, ktorú je možné kedykoľvek doplniť pre nepretržité čistenie. Technológia odstraňovania vodného kameňa odstraňuje potrebu dodatočného odstraňovania vodného kameňa.
SC 3 Deluxe
Zahreje sa za 30 sekúnd: SC 3 Deluxe s LED osvetleným prstencom a perfektným úložiskom príslušenstva čistí bez prerušenia vďaka trvalo dopĺňateľnej nádržke na vodu.
SC 2 EasyFix
Dokonalé riešenie základnej úrovne do sveta parného čistenia - so všetkými základnými funkciami. Multifunkčné príslušenstvo je možné uložiť priamo na prístroj.
SC 2 Upright
2-úrovňovú reguláciu prietoku pary možno použiť na čistenie tvrdých podláh aj utesnených drevených podláh. Naplňte nádrž vodou z vodovodu a o 30 sekúnd neskôr je pripravená na použitie. Technológia odstraňovania vodného kameňa, ktorá zahŕňa vymeniteľnú odvápňovaciu kazetu, umožňuje jednoduchú údržbu tým, že odstraňuje potrebu dodatočného odstraňovania vodného kameňa.
SC 2 Deluxe
Kompaktný SC 2 Deluxe s podsvieteným LED prstencom pre zobrazenie prevádzkového režimu. Ideálne pre všetky tvrdé povrchy v celej domácnosti.
SC 1 EasyFix
Rýchlo do ruky a ideálne na príležitostné použitie. Vďaka kompaktným rozmerom ho možno skladovať priamo na mieste použitia (napr. kuchyňa, kúpeľňa). Napriek praktickej veľkosti odstráni SC 1 až 99,999 % koronavírusov*, ako aj 99,99 % typických domácich baktérií.**
SC 1 Upright
Malé, úzke, ľahké a rýchlo pripravené na akciu. Základný parný mop sa zahreje len za 30 sekúnd a nádrž na čerstvú vodu je možné kedykoľvek vybrať a doplniť. Zariadenie obsahuje aj odvápňovaciu kazetu, ktorá zaisťuje dlhú životnosť. Navyše, parkovanie a odkladanie parného čističa už nemôže byť jednoduchšie: jednoducho zostane vo zvislej polohe sám.
Lepší mop na podlahu**
Pretože baktérie v kuchyni nie sú vôbec príjemné: parné čističe Kärcher SC pre hygienickú čistotu
Plnou parou vpred – najrôznejšie oblasti uplatnenia
Čistenie podláh s parným čističom
Parný čistič SC sa pri čistení tvrdých podlahových krytín ako kameň, dlaždice, PVC, laminát alebo zapečatené (lakované parkety nečistíme parou), postará o maximálnu čistotu a hygienu – bez zbytkov chémie.
Čistenie v kuchyni horúcou parou
Či už sa jedná o armatúry, obklady, sklenené alebo plastové plochy, digestor, varnú dosku alebo drez – parný čistič SC kuchyňu opäť hygienicky vyčistí - bez veľkej námahy. Vďaka bohatému príslušenstvu v podobe rôznych koncoviek sa dostanete naozaj všade.
Čistenie kúpeľní pod vysokým tlakom
Parné čističe SC odvedú skvelú prácu aj pri čistení obkladov, sklenených a zrkadlových plôch, okien, armatúr, sprchových kútov, škár a starajú sa o absolútnu hygienickú čistotu. Parný čistič môžete použiť aj na čistenie problematických miest pri toalete.
Parné žehlenie bez ďalšej žehličky
Parný žehliaci systém SC firmy Kärcher zo svojou vysoko kvalitnou naparovacou žehličkou, nepriľnavou žehliacou plochou a žehliacou doskou skracuje dobu žehlenia o 50% pri 100% výsledkoch žehlenia. Vyžehlené oblečenie je suché a môžete ho hneď uložiť do šatníka.
Jeden na všetko – vďaka rozsiahlemu príslušenstvu k parným čističom
Široká ponuka príslušenstva a náhradných dielov pre parné čističe Kärcher umožňuje značné množstvo použitia v celej domácnosti.