Parné čističe

Jeden za všetkých! Parné čističe Kärcher zabezpečia čistotu v celej domácnosti a vaša rodina si môže byť istá, že všetko bude čisté až do hĺbky pórov – a to úplne bez chémie. Vďaka špičkovému čistiacemu výkonu odstráni para 99,99 % všetkých baktérií a zabezpečí tak maximálnu hygienu a zdravé prostredie. Je jedno či v kuchyni, v kúpeľni, na podlahe alebo aj pri žehlení – Kärcher naparuje a podáva špičkové výsledky. Objavte rôznorodé možnosti využitia!

Filter
Doba zahrievania (min)
Vykurovací výkon (W)
Plošný výkon (m²)
Maximálny tlak pary (bar)
Para odstráni až 99,99% baktérií

Hygienická čistota v domácnosti s parným čističom

Najlepší prostriedok proti baktériám je niekedy ten najjednoduchší: horúca vodná para. Vysoká teplota pary, silný tlak pary a stým spojené dôkladné zahriatie utierky zaistí, že parné čističe odstránia 99,99%* všetkých baktérií bežných v domácnosti, ktoré sa vyskytujú na tvrdých plochách, armatúrach, dlaždiciach, zrkadlách atď. To bolo potvrdené vedeckými štúdiami. Takto nemajú v domácnosti bežne sa vyskytujúce baktérie takmer žiadnu šancu.

 

  • Hygienická čistota do hĺbky pórov vďaka pare - úplne bez chémia, iba s vodou z vodovodu
  • Odstráni 99,99%* všetkých bežných baktérií v domácnosti, ktoré sa vyskytujú na tvrdých podlahách
  • Lepšie výsledky čistenia než u bežných manuálnych metód čistenia s čistiacimi prostriedkami s rôznymi chemikáliami
  • Vyššia teplota pary, silný tlak pre dokonalú čistotu bez baktérií

* Pri dôkladnom čistení parným čističom je odstránených 99,99 % všetkých baktérií bežných v domácnosti, ktoré sa vyskytujú na tvrdých plochách.

Vyberte si ten najlepší čistič na podlahu pre vás

SC 5 EasyFix

Odstraňuje dokonca aj odolné nečistoty vďaka inovatívnej funkcii VapoHydro (aktivácia horúcou vodou). Viacstupňová regulácia prietoku pary tiež umožňuje výber optimálneho nastavenia pre príslušný povrch a stupeň znečistenia.

Dostupné aj ako "iron" verzia vrát. tlaková parná žehlička.

Žena žehlí pomocou parného čističa Kärcher SC 5 EasyFix s parnou žehličkou

SC 4 EasyFix

S odnímateľnou nádržou na jednoduché dopĺňanie a podlahovou hubicou EasyFix pre maximálny čistiaci výkon a jednoduchú bezdotykovú výmenu handričky.

Dostupné aj ako "iron" verzia vrát. tlaková parná žehlička.

SC 4 ​ 52 / 5 000 Výsledky prekladov Výsledok prekladu Žena čistí dvierka parným čističom Kärcher SC 4

SC 4 Deluxe

SC 4 Deluxe s LED podsvieteným prstencom a perfektným úložným priestorom pre príslušenstvo čistí pohodlne a bez prerušenia vďaka trvalo dopĺňateľnej a odnímateľnej nádržke na vodu.

SC 4 Deluxe EasyFix

SC 3 EasyFix

S dobou ohrevu iba 30 sekúnd je okamžite pripravený na použitie a možno ho priebežne dopĺňať. Inovatívny systém odvápňovania šetrí ručné odstraňovanie vodného kameňa.

Čistenie drevenej podlahy pomocou SC 3 EasyFix

SC 3 Upright

S 3-úrovňovou reguláciou prietoku pary pre rôzne podlahové krytiny a klzákmi na koberce pre osvieženie kobercov. Prémiový parný mop má odnímateľnú nádržku na vodu, ktorú je možné kedykoľvek doplniť pre nepretržité čistenie. Technológia odstraňovania vodného kameňa odstraňuje potrebu dodatočného odstraňovania vodného kameňa.

Osoba, ktorá čistí podlahu v kuchyni pomocou SC 3 Upright EasyFix

SC 3 Deluxe

Zahreje sa za 30 sekúnd: SC 3 Deluxe s LED osvetleným prstencom a perfektným úložiskom príslušenstva čistí bez prerušenia vďaka trvalo dopĺňateľnej nádržke na vodu.

SC 3 Deluxe EasyFix

SC 2 EasyFix

Dokonalé riešenie základnej úrovne do sveta parného čistenia - so všetkými základnými funkciami. Multifunkčné príslušenstvo je možné uložiť priamo na prístroj.

Kärcher SC 2 EasyFix

SC 2 Upright

2-úrovňovú reguláciu prietoku pary možno použiť na čistenie tvrdých podláh aj utesnených drevených podláh. Naplňte nádrž vodou z vodovodu a o 30 sekúnd neskôr je pripravená na použitie. Technológia odstraňovania vodného kameňa, ktorá zahŕňa vymeniteľnú odvápňovaciu kazetu, umožňuje jednoduchú údržbu tým, že odstraňuje potrebu dodatočného odstraňovania vodného kameňa.

SC 2 Upright EasyFix na čistenie podlahy v kúpeľni

SC 2 Deluxe

Kompaktný SC 2 Deluxe s podsvieteným LED prstencom pre zobrazenie prevádzkového režimu. Ideálne pre všetky tvrdé povrchy v celej domácnosti.

Žena čistí kúpeľňu pomocou parného čističa Kärcher SC 2 Deluxe EasyFix

SC 1 EasyFix

Rýchlo do ruky a ideálne na príležitostné použitie. Vďaka kompaktným rozmerom ho možno skladovať priamo na mieste použitia (napr. kuchyňa, kúpeľňa). Napriek praktickej veľkosti odstráni SC 1 až 99,999 % koronavírusov*, ako aj 99,99 % typických domácich baktérií.**

SC 1 EasyFix

SC 1 Upright

Malé, úzke, ľahké a rýchlo pripravené na akciu. Základný parný mop sa zahreje len za 30 sekúnd a nádrž na čerstvú vodu je možné kedykoľvek vybrať a doplniť. Zariadenie obsahuje aj odvápňovaciu kazetu, ktorá zaisťuje dlhú životnosť. Navyše, parkovanie a odkladanie parného čističa už nemôže byť jednoduchšie: jednoducho zostane vo zvislej polohe sám.

Parný čistič SC 1 Upright

Lepší mop na podlahu**

Podlaha je miesto pre skvelú zábavu. Bohužiaľ nie len pre loziace batoľatá, hrajúce sa deti a domáce zvieratá, ale aj pre baktérie a nečistoty. Dobre, že existujú parné čističe. Na tvrdých plochách sa postarajú o hygienickú čistotu bez zbytku chemických látok. Podlahová hubice EasyFix  s lamelami zaisťuje, že para zostane priamo na podlahe veľmi dlho a môže tam maximálne pôsobiť. Čistý a hygienický výsledok: Parné čističe odstránia 99,99% všetkých bežných domácich baktérií, ktoré sa vyskytujú na tvrdých plochách. Tým sú parné čističe Kärcher podstate hygienickejšie než bežný mop**. Pomocou klzáku na koberce možno parným čističom Kärcher osviežiť kobercové podlahy. Pre dôkladné čistenie väčších plôch odporúčame preskúmať aj našu ponuku čističov tvrdých podláh.

Pretože baktérie v kuchyni nie sú vôbec príjemné: parné čističe Kärcher SC pre hygienickú čistotu

Plnou parou vpred – najrôznejšie oblasti uplatnenia

Čistenie podláh s parným čističom

Parný čistič SC sa pri čistení tvrdých podlahových krytín ako kameň, dlaždice, PVC, laminát alebo zapečatené (lakované parkety nečistíme parou), postará o maximálnu čistotu a hygienu – bez zbytkov chémie.

Čistenie v kuchyni horúcou parou

Či už sa jedná o armatúry, obklady, sklenené alebo plastové plochy, digestor, varnú dosku alebo drez – parný čistič SC kuchyňu opäť hygienicky vyčistí - bez veľkej námahy. Vďaka bohatému príslušenstvu v podobe rôznych koncoviek sa dostanete naozaj všade.

Čistenie kúpeľní pod vysokým tlakom

Parné čističe SC odvedú skvelú prácu aj pri čistení obkladov, sklenených a zrkadlových plôch, okien, armatúr, sprchových kútov, škár a starajú sa o absolútnu hygienickú čistotu. Parný čistič môžete použiť aj na čistenie problematických miest pri toalete.

Parné žehlenie bez ďalšej žehličky

Parný žehliaci systém SC firmy Kärcher zo svojou vysoko kvalitnou naparovacou žehličkou, nepriľnavou žehliacou plochou a žehliacou doskou skracuje dobu žehlenia o 50% pri 100% výsledkoch žehlenia. Vyžehlené oblečenie je suché a môžete ho hneď uložiť do šatníka.

Jeden na všetko – vďaka rozsiahlemu príslušenstvu k parným čističom

Široká ponuka príslušenstva a náhradných dielov pre parné čističe Kärcher umožňuje značné množstvo použitia v celej domácnosti.

Hubice a trysky
Kefy a nástavce
Naparovacia žehlička a nepriľnavé poťahy
Set utierok
Set príslušenstva
Ostatné
