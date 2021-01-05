Čistenie a starostlivosť o vozidlá
Autokozmetika Kärcher pre každého, kto sa o svojho dvoj alebo štvorkolesového miláčika s láskou stará. Či ste profesionál alebo víkendový bojovník, vyberte si z našej ponuky tie správne produkty starostlivosti o vozidlá.a
Určite nezabudnite na správny vysokotlakový čistič a samozrejmosťou je kvalitný mokro-suchý vysávač alebo tepovač Kärcher.
Príslušenstvo
Autošampóny a penové čističe karosérie
Krásny a čistý exteriér vozidla sa dá docieliť už pri správnom používaní vysokotlakového čističa. Niektoré nečistoty, najmä asfalt, oleje a ďalšie prevádzkové kvapaliny, však nie sú také poddajné ako bežný prach a blato. Autošampóny a penové čističe z našej ponuky však aktívne preniknú hlboko do nečistôt, narušia ich štruktúru a uľahčia vysokému tlaku vody ich odstránenie. S penovým čističom môžete účinne odstrániť nečistoty aj z iných povrchov, akými sú napríklad zámková dlažba, no pokojne aj bicykle, motocykle či ďalšie dopravné prostriedky.
Čističe autoskiel Kärcher
Aby ste mali z kabíny vozidla stále dokonalý a ničím nerušený výhľad, musíte venovať pozornosť aj údržbe autoskiel. S čističom autoskiel Kärcher zvládnete očistiť sklá na svojom aute zvonka aj zvnútra bez šmúh a odleskov. Je vhodný aj na čistenie spätných zrkadiel. Zo skiel spoľahlivo odstráni prilepený hmyz, odtlačky prstov, ale aj mastnotu. Čistič autoskiel v spreji zanecháva na skle antistatický účinok, vďaka čomu sa nečistoty na sklách usádzajú v oveľa menšej miere a sklá si tak nevyžadujú časté čistenie.
Čističe ráfikov a diskov a odstraňovače hmyzu
Najšpinavším komponentom na autách sú bezpodmienečne kolesá. Nemôže za to len styk s vozovkou, na ktorej prídu do kontaktu s kúskami asfaltu, prachom, blatom či soľou. Znečistenie kolies má na svedomí napríklad aj opotrebovanie brzdových platničiek. Aby ste mohli s nečistotami na kolesách, ale aj s hmyzom prilepeným v prednej časti vozidla naozaj efektívne bojovať, zaradili sme do našej ponuky účinné prípravky – čističe ráfikov a diskov a odstraňovače hmyzu.
Ošetrenie kabíny a čistič interiéru Kärcher
Prístrojovú dosku, gumové tesnenie, ale aj displej palubného počítača, plasty a čalúnenie môžete efektívne očistiť pomocou nášho čističa interiéru. Je mimoriadne účinný, no zároveň šetrný k všetkým materiálom vo vašom aute. Disponuje antistatickým účinkom a pomáha neutralizovať nepríjemné zápachy. Na hĺbkové čistenie a ochranu môžete použiť náš prostriedok na zamatovo matné ošetrenie kabíny, ktorý zanecháva povrchy doslova hodvábne.
Letná a zimná zmes do ostrekovačov
Kvalitná zmes do ostrekovačov sa postará o to, že sa špina na vašich sklách nebude usádzať tak často, ale aj o to, že stierače zvládnu skutočne efektívne odstraňovať vodu počas intenzívneho dažďa alebo si poradia s nečakaným fŕkancom blata priamo v premávke. Zimnú aj letnú zmes predávame ako koncentrát riediteľný s vodou, vďaka čomu už nemusíte kupovať desiatky litrov tohto prípravku.
Čističe na motocykle a prípravky na voskovanie
Aj motocykle, štvorkolky, no pokojne aj člny, elektrické kolobežky či bicykle si zaslúžia starostlivosť. Na ne je určený náš špeciálny čistič na motocykle. Ak chcete karosériu svojich dopravných prostriedkov ochrániť pred nečistotami a dodať jej nový lesk, objavte účinky voskovacej politúry, ktorá navyše pomáha odstrániť škrabance a mikrotrhliny v laku.
Penovacie dýzy a rotujúce umývacie kefy
Sortiment starostlivosti o motorové vozidlá sme doplnili aj o príslušenstvo pre vysokotlakové čističe, s ktorými je používanie ponúkanej autokozmetiky intuitívne a komfortné. S penovacou dýzou dokážete rýchlo naniesť účinnú aktívnu čistiacu penu na celé auto, rotujúce kefy sa zase postarajú o dôkladné očistenie odolných nečistôt na karosérii či kolesách vášho tátoša.