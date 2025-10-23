Záhradné stroje
Udržujte svoj trávnik, živý plot alebo stromy, prípadne odstraňte burinu a listy so záhradnými strojmi KÄRCHER. Záhrada a okolie vášho domu sa stanú krajšími a vďaka batériovému prevedeniu to zvládnete bez hluku alebo otravných káblov.
Batériové vyžínače - Pre dokonalé okraje trávnika a kosenie malých plôch. Vyberte si z ponuky batériových vyžínačov KÄRCHER.
Mobilné čistenie a batériové vysávače
Kompletná ponuka záhradného sortimentu KÄRCHER z rady Home and Garden
Batériové kosačky
Praktické akumulátorové kosačky
Ako pokosiť záhradu rýchlo a efektívne? Benzínové kosačky vyžadujú starostlivosť o motor a tie s káblom, ktorý pri kosení zavadzia, nie sú práve obľúbené. O menšie a stredné záhrady sa dokonale postará akumulátorová kosačka. Batériové kosačky na trávu Kaercher sa môžu pochváliť nízkou hmotnosťou, vysokou obratnosťou a priestranným záchytným košom. Akumulátorové kosačky s 5 Ah batériou sú určené pre kosenie záhrad s rozlohou až do 550 m2. Vďaka rýchlonabíjačke môžete batériu nabiť do plnéhu stavu približne za 2 hodiny.
Kosačky na batériu konkurujú aj tým benzínovým
Okrem spomenutých vlastností má akumulátorová kosačka všetko, čo by ste čakali aj od tej benzínovej. Nastavte si výšku kosenia do niekoľkých úrovní podľa vašich preferencií (v závislosti od konkrétneho modelu) a ak nechcete trávu zbierať do koša, kosačka ju zvládne rovno aj mulčovať.
Batériové vyžínače
Akumulátorové vyžínače
Špičkový výkon, nízka váha a jednoduchá manipulácia – to sú tri hlavné výhody akumulátorových vyžínačov Kaercher. Nože alebo lanko sa vďaka špeciálnej ergonómii pri kosení ľahko dostanú aj do rôznych rohov a zabezpečia tak dokonalý vzhľad vášho trávnika. Vyžínače si poradia aj s burinou a inou odolnou zeleňou.
Krovinorezy na batériu s vysokým výkonom
Už žiadne otravné štartovanie. Žiadna starostlivosť o motor či miešanie benzínu s olejom v presnom pomere. Stačí pripojiť batériu a začať kosiť. Stály a nemenný výkon akumulátorových strunových kosačiek sa postará o bezchybný vzhľad vášho pozemku. Oceníte aj jednoduché vymieňanie lanka či možnosť montáže čepele pre odolné buriny a dreviny.
Akumulátorové plotostrihy
Batériové nožnice na živý plot
Chceli by ste mať krásny živý plot ako z katalógu bývania? Nožnice na živý plot značky Kaercher vám umožnia vykonávať presnú a bezpečnú prácu pri skrášľovaní či tvarovaní živých plotov, a to všetko s tichým chodom bez benzínového motora, no zároveň bez akýchkoľvek káblov. Vyskúšajte výhody akumulátorových plotostrihov už túto sezónu.
AKU plotostrihy pre krásny živý plot
Živý plot vám dokáže do života vniesť oveľa viac súkromia, ale aj práce. Akumulátorové nožnice na plot v našej ponuke majú otočnú zadnú rukoväť, vďaka čomu s nimi môžete komfortne pracovať v rôznych uhloch a polohách. Výkon alebo rýchlosť strihania si môžete nastaviť v závislosti od hustoty plota a typu dreviny. Ochranný kryt zaručí, že odrezané vetvičky budú padať na zem a nebudú sa zachytávať v plote.
Odstraňovače buriny a nožnice na trávu
Nožnice na trávu a odstraňovače buriny
Vytvorenie dokonalého trávnika je skutočná alchýmia, ktorá zahŕňa pravidelné kosenie, prevzdušňovanie, hnojenie, polievanie či odstraňovanie buriny. Práve s burinou a detailným kosením si poradia akumulátorové nožnice na trávu a odstraňovače buriny z ponuky Kaercher. Vytvorte si doma trávnik, za aký by sa nehanbili ani v kráľovskom paláci.
Trávnik bez buriny aj bez postrekov
Jedným z riešení, ako si vytvoriť krásny trávnik bez buriny je použitie selektívnych herbicídov na odstránenie konkrétnych typov rastlín so zachovaním trávy v nepoškodenom stave. Herbicídy sa používajú aj na odstránenie náletových burín či machu v špárach na zámkovej dlažbe. Ak sa však po vašej záhrade pohybujú aj deti či domáci miláčikovia, ich použitie nie je vhodné a v žiadnom prípade nie je ekologické. S akumulátorovými nožnicami a odstraňovačmi buriny z našej dielne si však s burinou poradíte aj bez použitia nebezpečných jedov.
Fukáre a vysávače na lístie
Batériové fukáre a vysávače na lístie
Čistý trávnik a príjazdová cesta aj bez metly a hrablí? S fukárom alebo vysávačom na lístie je to hračka. Stroje Kaercher majú obdivuhodný výkon a poradia si s nánosmi jesenných listov behom niekoľkých sekúnd. Vysávač listy navyše rozseká a zachytí do zásobníka, odkiaľ ich ľahko môžete vysypať napríklad do kompostu.
Akumulátorové fukáre a vysávače na lístie
Pre udržiavanie krásneho trávnika sa neodporúča nechať listy na tráve zhniť alebo ich pokosiť. Kým niektorí odborníci tvrdia, že ide o dobré hnojivo, iní sa zase prikláňajú k názoru, že na jar sa vám nevôľa pozbierať listy vráti v podobe väčšieho objemu práce s vertikutátorom. S vysávačom a fukárom na lístie však zvládnete údržbu záhrady, areálu spoločnosti alebo parku bez zbytočnej námahy. Stroje s batériovým napájaním sú navyše tiché, ľahké a spoľahlivé. Nevyžadujú údržbu, ako ich súrodenci s benzínovým motorom.
Akumulátorové „motorové“ píly
Batériové reťazové píly
Akumulátorové reťazové píly majú v sebe výhody oboch svojich konkurentov. Vysoký výkon pri reze rovnako, ako benzínové píly, ale aj tichý chod a nízku váhu, ako elektrické káblové píly. Batériové motorové píly sú ideálnym pomocníkom v nedostupnom teréne a nemusíte sa báť ich použiť napríklad aj v záhradkárskej osade počas víkendov a dní, kedy je zakázané vytvárať hluk.
Reťazové píly na batériu do neprístupných miest
Už ste sa niekedy škriabali po rebríku do hustej koruny stromu alebo trsu prerastených tují s benzínovou či káblovou reťazovou pílou? S káblovou by ste sa ďaleko nedostali a štartovať motorovú pílu vo výške v prípade, že vám zhasne, nie je nič jednoduché. Batériová reťazová píla potrebuje na presný rez len jednoduché stlačenie tlačidla. V ponuke máme aj teleskopickú batériovú pílu, s ktorou hravo odstránite konáre vo výške aj bez rebríka napríklad pri ošetrovaní ovocných stromov.
Akumulátorové čističe terás
Čističe drevených terás
Ako vyčistiť drevenú terasu efektívne a zároveň šetrne? Čističe terás s rotačnými valcovými kefami a integrovaným systémom rozvodu vody si poradia aj s nečistotami v drážkach a nepoškodia drevené terasové dosky. Po vyčistení a opätovnom nátere kvalitným olejom na drevo bude vaša terasa rovnako krásna, ako keď bola nová.
Batériové čističe na terasu
Čistenie drevených terasových dosiek je doslova alchýmia. V zafrézovaných drážkach sa nečistoty pevne držia aj vďaka zvyškom oleja či iného náteru, no zároveň nemôžete použiť veľké množstvo vody, ktoré by do seba mohli dosky vsiaknuť, po čom by sa zaručene skrútili. Čističe terás z našej ponuky vám ponúkajú jednoduchú reguláciu prívodu vody priamo na rukoväti.
Batériový strihač konárov
Rez hrubých konárov úplne bez námahy
Jednoduchá údržba stromov aj v prípade ťažko prístupných miestach. Ošetrovatelia ovocných stromov si nevedia predstaviť lepšieho pomocníka najmä pri jesenných prácach po zbere úrody. Zabudnite na mozole z klasických nožníc. Akumulátorový strihač konárov rýchlo a zároveň precízne odstráni konáre s priemerom až do 3 cm. Na jedno nabitie ponúkne až 750 rezov.
Batériová zavlažovacia pištoľ Waterbooster
Inovatívna čistiaca dýza WBS 3 od spoločnosti Kärcher s rotujúcim prúdom. Pre rýchle čistenie mierne znečistených kvetináčov, nábytku a zariadenia v záhrade. Pištoľ je pomocou rýchlospojky možné jednoducho pripojiť na väčšinu bežných záhradných hadíc a dokáže okamžite umyť menej odolné nečistoty aj bez použitia vysokotlakového čističa.
Mobilné čistenie a batériové vysávače
Vysokotlakové čističe a batériové vysávače
Výkonné tlakové čističe, vysávače na popol, viacúčelové vysávače na suché aj mokré vysávanie, stroje pre mobilné čistenie nájdete v našej širokej ponuke. Potešíme najmä milovníkov praktických akumulátorových riešení. Vysoký výkon a absenciu káblov oceníte najmä pri čistení nedostupných miest v domácnosti, ale aj vo vašom aute.
Vysoký čistiaci výkon aj mimo domu
Milovníci cyklistiky, turistiky, ale aj rybári či nadšenci outdooru sa často musia potýkať s tým, že po dokonale strávenom dni majú celé svoje vybavenie od blata a musia sa ešte prepraviť domov. Mobilné vysokotlakové čističe s akumulátorovým napájaním vám dovolia umyť vaše vybavenie priamo na mieste pred tým, než ho dáte do auta. V modelovej rade mobilného čistenia máme aj nízkotlakové čističe s nádržkou a s napájaním na klasickú autozásuvku.