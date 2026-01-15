Aku vyžínač na trávu
Akumulátorové vyžínače na trávu od spoločnosti Kärcher sú skutočne všestrannými pomocníkmi v záhrade. Nielenže vytvárajú čistý rez na okraji trávnika, ale sú tiež obzvlášť dobré na dosiahnutie rohov a úzkych miest. Ergonomický dizajn rukoväti zaisťuje používateľom pohodlné držanie tela, ktoré vždy chráni ich chrbát.
Vlastnosti strunových kosačiek Kärcher
Automatické nastavenie vyžínacej struny.
Zakrútená vyžínacia struna zaručuje presný rez.
Voliteľne je možné použiť vyžínacie čepele pre náročné úlohy.
Hlavné výhody akumulátorových vyžínačov
18 V batéria Kärcher Battery Power
Set LTR 18-25 Battery
Súprava LTR 18-25 Battery sa ergonomicky hodí do ruky používateľa a pri priemere vyžínania 25 cm sa bez námahy dostane do všetkých okrajov a úzkych miest okolo záhrady, čím dôkladne upraví trávniky.
Napätie batérie: 18 V
Priemer rezu: 25 cm
Rýchlosť rezania: 9,500 ot./min
Hrúbka vyžínacej struny: 1,6 mm
Výdrž na jedno nabitie batérie*: 300 m
* Maximálna výdrž s vymeniteľnou batériou 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power.
Set LTR 18-30 Battery
Pohodlné vyžínanie trávnika pomocou súpravy LTR 18-30 Battery. Vďaka nastaviteľnému uhlu sklonu dokonca vyžínanie aj pod nízkymi prekážkami.
Napätie batérie: 18 V
Priemer rezu: 30 cm
Rýchlosť rezania: 7 800 ot./min
Hrúbka vyžínacej struny: 1,6 mm
Výdrž na jedno nabitie batérie*: 350 m
* Maximálna výdrž s vymeniteľnou batériou 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power.
36 V batéria Kärcher Battery Power
Set LTR 36-33 Battery
S výkonnou 36 V batériou a maximálnou výdržou 600 m okrajov trávnikov na jedno nabitie batérie predstavuje súprava LTR 36-33 Battery hnaciu silu medzi vyžínačmi od spoločnosti Kärcher. Vďaka ramennému popruhu a druhej rukoväti sa zachováva ergonomické používanie.
Napätie batérie: 36 V
Priemer rezu: 28 – 33 cm
Rýchlosť rezania: 7 000 ot./min
Hrúbka vyžínacej struny: 2,0 mm
Výdrž na jedno nabitie batérie*: 600 m
* Maximálna výdrž s vymeniteľnou batériou 36 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power.