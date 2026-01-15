Aku vyžínač na trávu

Akumulátorové vyžínače na trávu od spoločnosti Kärcher sú skutočne všestrannými pomocníkmi v záhrade. Nielenže vytvárajú čistý rez na okraji trávnika, ale sú tiež obzvlášť dobré na dosiahnutie rohov a úzkych miest. Ergonomický dizajn rukoväti zaisťuje používateľom pohodlné držanie tela, ktoré vždy chráni ich chrbát.

Vlastnosti strunových kosačiek Kärcher

Automatické nastavenie vyžínacej struny.

Kosenie trávnika

Zakrútená vyžínacia struna zaručuje presný rez.

Presné kosenie

Voliteľne je možné použiť vyžínacie čepele pre náročné úlohy.

Orezové čepele

Hlavné výhody akumulátorových vyžínačov

Tento akumulátorový vyžínač na trávu má úžasný výkon. Uľahčuje prácu s vysokou trávou a tvrdými burinami, a to aj na miestach s náročným prístupom k trávniku. Vďaka modelu LTR 36-33 Battery je vyžínanie okrajov okolo stromov, živých plotov a chodníkov jednoduchšie ako kedykoľvek predtým.

18 V batéria Kärcher Battery Power

18-25 lawn trimmer

Set LTR 18-25 Battery

Súprava LTR 18-25 Battery sa ergonomicky hodí do ruky používateľa a pri priemere vyžínania 25 cm sa bez námahy dostane do všetkých okrajov a úzkych miest okolo záhrady, čím dôkladne upraví trávniky.

 

Napätie batérie: 18 V

Priemer rezu: 25 cm

Rýchlosť rezania: 9,500 ot./min

Hrúbka vyžínacej struny: 1,6 mm

Výdrž na jedno nabitie batérie*: 300 m

 

* Maximálna výdrž s vymeniteľnou batériou 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power.

18-30 lawn trimmer

Set LTR 18-30 Battery

Pohodlné vyžínanie trávnika pomocou súpravy LTR 18-30 Battery. Vďaka nastaviteľnému uhlu sklonu dokonca vyžínanie aj pod nízkymi prekážkami.

 

Napätie batérie: 18 V

Priemer rezu: 30 cm

Rýchlosť rezania: 7 800 ot./min

Hrúbka vyžínacej struny: 1,6 mm

Výdrž na jedno nabitie batérie*: 350 m

 

* Maximálna výdrž s vymeniteľnou batériou 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power.

36 V batéria Kärcher Battery Power

36-33 Lawn Trimmer

Set LTR 36-33 Battery

S výkonnou 36 V batériou a maximálnou výdržou 600 m okrajov trávnikov na jedno nabitie batérie predstavuje súprava LTR 36-33 Battery hnaciu silu medzi vyžínačmi od spoločnosti Kärcher. Vďaka ramennému popruhu a druhej rukoväti sa zachováva ergonomické používanie.

 

Napätie batérie: 36 V

Priemer rezu: 28 – 33 cm

Rýchlosť rezania: 7 000 ot./min

Hrúbka vyžínacej struny: 2,0 mm

Výdrž na jedno nabitie batérie*: 600 m

 

* Maximálna výdrž s vymeniteľnou batériou 36 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power.

