Robotické čističe okien
Hore, dole, doľava, doprava – robotické čističe okien Kärcher sa o všetko postarajú. Automaticky, až po okraje na ťažko dostupných miestach, udržujú vaše okná čisté a zakaždým zaisťujú väčší WOW efekt. RCW 2 je vďaka svojim 2 rotujúcim diskom super rýchly a vďaka jemným ultrazvukovým rozprašovacím tryskám zaisťuje čisté výsledky. RCW 4 dokáže rozpoznať aj bezrámové zasklenie vďaka senzorovej technológii. Autonómne čistenie okien zabezpečuje extra veľká čistiaca utierka, ktorú neustále zvlhčuje 6 rozprašovacích trysiek.
ČISTENIE OKIEN STLAČENÍM JEDNÉHO TLAČIDLA – PLNE AUTOMATICKÉ, MAXIMÁLNE POHODLNÉ
Vieme, že čas je vzácny.
Preto naše roboty pracujú nielen autonómne, ale aj rýchlo. S časom čistenia len 2,5 minúty na meter štvorcový (RCW 2: 3 min/m²) budú okná čisté v krátkom čase. Roboty RCW využívajú systematické plánovanie trasy, aby vyčistili celý povrch okna.
Mokré čistenie s využitím technológie jemných trysiek a vysokokvalitného čistiaceho prostriedku KÄRCHER.
Náš ultrazvukový rozprašovací systém zabezpečuje rovnomerné rozloženie čistiaceho prostriedku po celom povrchu skla. Vďaka mimoriadne jemnej hmle sú zvyšky vody a nevzhľadné kvapky minulosťou. Optimalizuje sa tak zvlhčovanie čistiacich padov, čo zaručuje výsledok bez šmúh a s vysokým leskom.
Pri modeli RCW 4 je stieracia utierka zvlhčovaná priamo a nepretržite pomocou presného čerpacieho systému, takže ani pri vonkajšom použití nedochádza k rozptylu spreja. Špeciálne vyvinutý čistiaci prostriedok zabezpečuje nielen žiarivo čisté okná, ale udrží ich čisté dlhšie, keďže dažďová voda po nich rýchlejšie steká, čím sa oddiali opätovné znečistenie.
Bezpečnosť pre váš robot, vaše okná aj vaše okolie.
Silná sacia sila udržiava robota bezpečne prichyteného k oknu. Sklenené plochy so sklonom až do 45 stupňov je možné spoľahlivo čistiť. Aj v prípade výpadku alebo prerušenia napájania zabezpečuje integrovaná núdzová batéria, že robot na čistenie okien zostane na skle ešte ďalších 40 minút a náhle nespadne. Priložené bezpečnostné lano je obzvlášť užitočné pri vonkajšom použití vo výškach. Možno ho pomocou háčika pripevniť k robotu a upevniť napríklad o nohu stola alebo garnižu, čím sa zabráni jeho pádu na chodník alebo vozovku.
Riešenie novej generácie od lídra v oblasti čistenia okien.
Ako líder na trhu v oblasti čistenia okien sme už preukázali svoje know-how prostredníctvom čističov okien Kärcher WV a našich špeciálne vyvinutých čistiacich prostriedkov pre výsledky bez šmúh. S našimi novými robotmi na čistenie okien robíme rozhodujúci ďalší krok. Touto inovatívnou kombináciou produktov vám ponúkame kompletné riešenie pre žiarivo čisté okná a všetky hladké povrchy a pokrývame celé spektrum čistenia. Neposkytujeme vám len produkty, ale aj všetky odborné znalosti potrebné na dosiahnutie bezchybných výsledkov.