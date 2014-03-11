Parné žehliace stanice
Žehlenie a čistenie parou v jednom kroku Parné žehliace systémy Kärcher spájajú čistenie a žehlenie. Vďaka vhodnému príslušenstvu sa parný čistič rýchlo a jednoducho premení na žehliacu stanicu. O 50 % rýchlejšie žehlenie.
NAPAROVACIA ŽEHLIACA STANICA KÄRCHER: ŽEHLITE A ČISTITE AKO PROFESIONÁL.
So žehliacim systémom Kärcher môžete žehliť a čistiť naparovaním bez námahy. Žehliaca doska má praktickú funkciu nafukovania, vďaka ktorej je žehlenie ešte pohodlnejšie a jednoduchšie. Ponúka tiež aktívny odvod pary, vďaka ktorému zostane vaša skriňa na bielizeň suchá. Vďaka trvalo vysokému tlaku pary teraz vyžehlíte oblečenie o 50 % rýchlejšie. Už žiadne dlhé čakacie doby, kým sa opäť vytvorí tlak pary – s týmto systémom ide žehlenie rýchlo ako vánok.
Vlastnosti a charakteristiky parných žehliacich staníc
S parnou žehliacou stanicou Kärcher môžete žehliť a čistiť parou. Všetko, čo potrebujete, je voda z vodovodu (žiadne ďalšie prísady). Parný čistič pojme podstatne viac vody ako obyčajná naparovacia žehlička a za minútu vyvinie trikrát až štyrikrát väčší tlak. Tento výkonný žehliaci systém umožňuje dlhé a efektívne žehlenie s trvalo vysokým tlakom pary a ušetrí vám až 50 % vášho pracovného času. Ľahko preniká aj do hrubých tkanín a vďaka aktívnemu odsávaniu pary zaisťuje suchú bielizeň v skrini. Ak na žehliacom stole aktivujete funkciu nafukovania, môžete žehliť veľmi jemné tkaniny bez pokrčenia. So správnym príslušenstvom sa môže váš parný čistič premeniť aj na multifunkčné čistiace zariadenie. Parný čistič Kärcher sa postará o žiarivo čisté podlahy s použitím čistej pary a bez chemických prísad.
Žehlenie s parou z parného čističa
Žehliaca stanica Kärcher ponúka mnoho špeciálnych funkcií, ktoré vám uľahčia prácu. Parný čistič je vybavený veľkou nádržkou na vodu, ktorá sa ľahko plní. Parný čistič dodáva žehliacej ploche pomocou hadice vysoký tlak pary. Tú vytvára voda, ktorá sa ohrieva pod tlakom a prechádza cez spojovaciu hadicu ako para. Samotná žehlička nemá nádržku na vodu, takže nedochádza k otravnému odkvapkávaniu ani častému dopĺňaniu. Je to badateľné aj na hmotnosti: rozdiel v hmotnosti oproti klasickej žehličke je až 800 gramov. Túto úľavu zreteľne zaznamenáte najmä pri dlhšom žehlení. Naparovacia tlaková žehlička vďaka podrážke s hladkým chodom kĺže po bielizni s úplnou ľahkosťou a rýchlo a ľahko vyhladzuje hrubé, ale aj jemné tkaniny.
Žehliaca doska s funkciou odsávania pary a nafukovania
Parná žehliaca stanica Kärcher ponúka optimálne riešenie, ako využiť plnú čistiacu silu pary a súčasne sušiť bielizeň. Vďaka vysokému tlaku para efektívne prenikne do všetkých vlákien a zaistí skvelé výsledky žehlenia aj pri hrubých látkach. Vďaka aktívnemu odsávaniu pary sa prebytočná para pri žehlení odsaje. Zabráni sa tak premoknutiu žehliacej dosky a bielizeň je nielen nepokrčená, ale aj suchá na uloženie do skrine. Kärcher vám zaručí skvelý výsledok žehlenia aj na citlivých látkach. Aby pri žehlení jemných textílií nezostali na žehliacej doske žiadne stopy, je žehliaca stanica Kärcher vybavená funkciou nafukovania. Napríklad blúzka spočíva len na vzduchovom vankúši, ale nie priamo na žehliacej doske. Vaša bielizeň sa prakticky vznáša vo vzduchu. Jemné textílie sa dajú ľahko žehliť a zbavovať záhybov.
O 50% rýchlejšie žehlenie
Žehliaca stanica robí radosť aj perfekcionistom. Veľké množstvo pary zaisťuje, že aj nepoddajné záhyby budú jemné a hladké bez akýchkoľvek kompromisov. Para je k dispozícii dlhšie ako pri bežnej žehličke a vysoký tlak nielenže odstráni pokrčenie látky, ale aj slovo „problémová bielizeň“ z vášho slovníka. Hrubé látky alebo niekoľko vrstiev na sebe môžete žehliť len z jednej strany a aj tak získate bielizeň bez pokrčenia. To vám ušetrí polovicu času tradičného žehlenia. Pred žehlením tiež nie je potrebné vopred triediť podľa druhu látky. Vďaka optimálnemu a pevnému nastaveniu teploty žehličky je možné všetky tkaniny žehliť bez obáv s konštantne vysokým tlakom pary bez nastavovania teploty.
Parný čistič Kärcher pre celú domácnosť
Parný čistič Kärcher je možné ľahko vybrať zo žehliacej dosky a použiť ho v domácnosti na rôzne spôsoby. V kombinácii s príslušenstvom a čistiacimi nástavcami sa parný čistič stáva praktickým pomocníkom do celého domu. Vyčistite tvrdé podlahy a sklenené povrchy alebo dokonca povrchy na varenie, kým sa nebudú lesknúť. Parný čistič Kärcher je ideálny aj na zložité úlohy, ako je hĺbkové čistenie škár a radiátorov. Či už ide o žehlenie alebo čistenie, princíp zostáva rovnaký: para funguje efektívne a hygienicky, bez pridania čistiacich prostriedkov alebo chemikálií. Len málokedy bolo čistenie také jednoduché a ekologické!
Bohaté príslušenstvo pre všetky oblasti
Parný čistič Kärcher je skutočne všestranný. Dá sa ľahko vybrať zo žehliacej dosky a v spojení s ponúkanými čistiacimi nástavcami sa stane pomôckou pri upratovaní celého domu. Či už ako čistič podláh alebo na sklenené povrchy – málokedy ste čistili tak jednoduchým a ekologickým spôsobom. Parný čistič je možné použiť aj na čistenie varných dosiek, radiátorov a škár hygienicky a bez pridania chemikálií. Prezrite si našu ponuku príslušenstva pre parné čističe a parné žehliace stanice a čistite doma ekologicky bez použitia chémie.