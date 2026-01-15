Podlahové čističe

Vráťte vašej podlahe WOW efekt

Chcete, aby bolo čistenie podlahy rýchlejšie a pohodlnejšie? Alebo by ste radšej celý proces čistenia podlahy zvládli naraz, ideálne bez predchádzajúceho vysávania? Máme pôsobivé riešenia pre každú úlohu – voľba je na vás. Ak hľadáte ľahký model s dobrou manévrovateľnosťou, najlepšou voľbou je FC 2-4 s vymeniteľnou batériou. Ak však preferujete špičkový model s viacerými režimami čistenia, siahnite po FC 8 s atraktívnym LCD displejom a pripojením k aplikácii.

FC 8 Smart Signature Line – naša inteligentná vychytávka

FC 8 Smart Signature Line ľahko prekoná staré pravidlo "Najprv povysávať, potom umyť" rovnako jednoducho, ako zvláda suché aj mokré každodenné nečistoty. Dve páry proti sebe rotujúcich valcov sa ihneď pustia do práce a vrátia vašej podlahe jej pôvodný lesk za polovičný čas.** Teraz s atraktívnym LCD displejom a pripojením k aplikácii: vyberte si z desiatich čistiacich režimov, optimalizovaných pre rôzne typy podláh, alebo si nakonfigurujte vlastné režimy čistenia pre dokonalé výsledky.

Aplikácia Home & Garden

Zistite, ako dosiahnuť dokonalé výsledky čistenia s vaším FC 8 Smart Signature Line. Prostredníctvom Bluetooth môžete jednoducho prepojiť váš čistič podláh so smartfónom pomocou aplikácie Home & Garden. Využite naše odborné tipy a rôzne odporúčané čistiace režimy pre rôzne typy podláh alebo si vytvorte vlastné prispôsobené režimy.

Signature Line podlahový čistič

Signature Line

Pôvod WOW efektu. Iba tie najlepšie a najinovatívnejšie produkty z kategórií pre interiér nesú podpis Alfreda Kärchera a sú súčasťou línie Signature Line.

Používanie FC 8 Smart Signature Line

Výhody, ktoré robia rozdiel

Patentovaná čistiaca technológia

Valce na podlahových čističoch Kärcher sú neustále zvlhčované čistou vodou, zatiaľ čo špinavá voda je oškrabávaná a zhromažďovaná v nádrži.

Naše podlahové čističe nemajú sací ventilátor, takže sú mimoriadne štíhle, ľahko ovládateľné a tiché. Centrálne poháňaný valec zabezpečuje dokonalé čistenie okrajov.

Podlahový čistič s patentovanou čistiacou technológiou

O 20 % lepšie výsledky čistenia

Vaša podlaha je vašou scénou. Naše podlahové čističe nechajú vašu podlahu žiariť – čistenie je približne o 20 percent dôkladnejšie a vyžaduje oveľa menej námahy ako akýkoľvek mop.* Namiesto toho, aby ste špinavé miesta utierali sem a tam, automaticky poháňané valce so samočistiacou funkciou jednoducho absorbujú nečistoty a následne prenášajú špinavú vodu do samostatnej nádrže. Pri tom naše čističe zanechávajú na podlahe tak málo zvyškovej vlhkosti, že predstavenie môže pokračovať už za dve minúty. Dôkladné čistenie odstraňuje až 99,9 percenta všetkých bežných domácich baktérií zo všetkých bežných tvrdých podláh.****

Výsledky čistenia dosiahnuté podlahovými čističmi

Podlahy vyčistené za polovičný čas**

Vďaka patentovanej samočistiacej technológii dosiahnete dokonalé výsledky s našimi všestrannými podlahovými čističmi. Mopujú a zbierajú všetky typy suchých a mokrých každodenných nečistôt v jednom kroku. Dokonca aj v rohoch a pozdĺž okrajov, ako by ste očakávali. Chlpy sú tiež ľahko zachytávané integrovanými hrebeňmi na vlasy.

Rýchle čistenie s podlahovými čističmi Kärcher

Nastaviteľné čistiace režimy pre rôzne typy podláh a nečistôt

Na modeloch FC 4-4 a FC 7 je rotácia valcov a prietok vody nastavený na jeden z dvoch stupňov v závislosti od typu nečistôt a podlahy (režim 1 pre drevené podlahy, režim 2 pre kamenné podlahy). FC 7 ponúka aj režim zvýšeného výkonu na zvládanie odolných škvŕn.

Na FC 8 je možné prostredníctvom pripojenia k aplikácii preniesť výber z desiatich čistiacich režimov optimalizovaných pre rôzne typy podláh do zariadenia. Vďaka možnosti nakonfigurovať vlastné prispôsobené čistiace režimy tento model spĺňa všetky vaše požiadavky.

Úroveň čistenia pre čistič podláh

Vymeniteľný batériový systém pre ľubovoľnú dĺžku prevádzky

Maximálna sloboda pohybu a flexibilita, ako aj prevádzkový čas, ktorý je možné predĺžiť akýmkoľvek množstvom vymeniteľných batérií 4 V Kärcher Battery Power pre modely FC 4-4 a FC 2-4. Dlhá výdrž a vysoký výkon vďaka lítium-iónovým článkom. Vymeniteľná batéria môže byť tiež použitá v iných zariadeniach Kärcher Battery Power s napätím 4 V.

Podlahový čistič s vymeniteľnou batériou
FC 2 4-4

Odstráňte až 99,9 % baktérií.

Dôkladné čistenie s podlahovými čističmi Kärcher odstraňuje až 99,9 % všetkých bežných domácich baktérií zo všetkých bežných tvrdých podláh.****

Čistenie podláh bez nánamy

Čistenie podláh bez nánamy

Žiadne drhnutie ručne. Žiadne únavné žmýkanie utierok na podlahy, pretože nečistoty sú nepretržite odstraňované z valcov samočistiacou funkciou. Žiadne ťahanie vedra, vďaka samostatne integrovaným a ľahko odnímateľným nádržiam na čistú a špinavú vodu.

Vhodné pre všetky tvrdé podlahy

Vhodné pre všetky tvrdé podlahy

Nízka zvyšková vlhkosť znamená, že podlahové čističe Kärcher sú vhodné pre všetky tvrdé podlahy (kameň, dlažba, parkety, laminát, vinyl). Po vyčistení je možné po podlahe chodiť takmer okamžite. Dokonalá starostlivosť o podlahy v kombinácii s čistiacimi prostriedkami a prípravkami na údržbu Kärcher.

Dokonalé čistenie okrajov

Dokonalé čistenie okrajov

Centrálny pohon valca na modeloch FC 8, FC 7 a FC 4-4 zabezpečuje vynikajúce výsledky čistenia v rohoch a pozdĺž okrajov.

Prateľné valce

Prateľné valce

Kvalitné čistiace valce sa dajú rýchlo a jednoducho namontovať a odstrániť. Valce sú tiež prateľné v práčke pri teplote až 60 °C.

Úspora vody až 90 %***

Úspora vody až 90 %***

V porovnaní s čistením tradičným mopom a vedrom.***
 

Samostatne stojaci

Samostatne stojaci

Ideálne na prestávku – naše podlahové čističe stoja samostatne.

Self-cleaning floor cleaner

Režim samočistenia

Režim samočistenia na modeloch FC 8, FC 7 a FC 4-4 zabezpečuje rýchle čistenie hadíc a valcov s 400 otáčkami valca za minútu.
 

Vráťte WOW vašej podlahe

Podlaha môže byť tvrdá, ale to neznamená, že čistenie musí byť tiež. Naše podlahové čističe jednoducho všetko vyčistia. Môžete si vybrať z pohodlných all-in-one zariadení alebo z ľahkých modelov na batériový pohon.

FC 8 Signature Line

FC 8 SMART SIGNATURE LINE

 

Plošný výkon približne 230 m² na jedno nabitie batérie

  • Odstraňuje všetky typy suchých a mokrých každodenných nečistôt
  • Mopovanie + zber prachu + zber hrubých nečistôt
  • Prevádzkový čas batérie približne 60 min
  • Vhodné pre všetky tvrdé podlahy + 2 štandardné čistiace režimy + režim zvýšeného výkonu + ľubovoľný počet ďalších čistiacich režimov pomocou aplikácie
  • Dokonalé čistenie rohov a okrajov
  • Súčasťou sú 4 valce + 1 univerzálny čistič podláh
  • Mimoriadne hladké vďaka proti sebe rotujúcim valcom
  • Technológia pohonu so 4 valcami
  • Podlahová hlava s integrovanými LED diódami
  • Atraktívny LCD displej a pripojenie k aplikácii
  • Režim samočistenia s 400 otáčkami valca za minútu

 

The FC 7 Cordless floor cleaner removes all types of dry and wet everyday dirt

FC 7 CORDLESS

 

Plošný výkon približne 175 m² na jedno nabitie batérie

  • Odstraňuje všetky typy suchých a mokrých každodenných nečistôt
  • Mopovanie + zber prachu + zber hrubých nečistôt
  • Prevádzkový čas batérie približne 45 min
  • Vhodné pre všetky tvrdé podlahy + 2 čistiace režimy + režim zvýšeného výkonu
  • Dokonalé čistenie rohov a okrajov
  • Súčasťou sú 4 valce + 1 univerzálny čistič podláh
  • Mimoriadne hladké vďaka proti sebe rotujúcim valcom
  • Technológia pohonu so 4 valcami
  • Režim samočistenia s 400 otáčkami valca za minútu

 

FC 4-4 floor cleaner

FC 4-4 BATTERY SET

 

Plošný výkon približne 90 m² na jedno nabitie batérie

  • Odstraňuje všetky typy suchých a mokrých každodenných nečistôt
  • Mopovanie + zber prachu + zber hrubých nečistôt
  • Prevádzkový čas až 30 min na jedno nabitie batérie
  • Vhodné pre všetky tvrdé podlahy + 2 čistiace režimy
  • Dokonalé čistenie rohov a okrajov
  • Súčasťou sú 2 valce + 1 univerzálny čistič podláh
  • Dve vymeniteľné batérie 4 V
  • Režim samočistenia s 400 otáčkami valca za minútu

 

 

FC 2-4 floor cleaner

FC 2-4 BATTERY SET

 

Plošný výkon približne 70 m² na jedno nabitie batérie

  • Odstraňuje všetky typy suchých a mokrých každodenných nečistôt
  • Mopovanie + zber prachu + zber hrubých nečistôt
  • Prevádzkový čas až 20 min na jedno nabitie batérie
  • Vhodné pre všetky tvrdé podlahy
  • Optimalizované čistenie rohov a okrajov
  • Súčasťou je 1 valec + 1 univerzálny čistič podláh + vymeniteľná batéria 4 V

 

 

Čistiace prostriedky a príslušenstvo

S radou príslušenstva dostupného pre podlahové čističe Kärcher môžete čistenie a starostlivosť dokonale prispôsobiť svojej podlahe. Univerzálny čistič podláh je napríklad vhodný pre akúkoľvek tvrdú podlahu, zatiaľ čo špeciálne čistiace prostriedky pre drevo a kameň dodatočne starajú a chránia tieto typy podláh.

Leštič podláh

Leštenie je jednoduché: s mnohými novými funkciami zabezpečuje FP 303 dosiahnutie najlepších leštiacich výsledkov na mnohých rôznych podlahových krytinách, ako sú parkety, laminát, kameň, PVC, korok alebo linoleum. Je mimoriadne jednoduchý na použitie a ponúka množstvo praktických detailov, ako je ergonomická rukoväť pre pohodlnú prácu. Leštiaci prach sa ľahko vysáva a kábel sa dá pohodlne a úhľadne uložiť na samotnej rukoväti.

Trojuholníková leštiaca hlava

Trojuholníková leštiaca hlava

Rohy sa dajú tiež ľahko vyleštiť vďaka optimalizovanej geometrie leštiacej hlavy.

FP 303

Zapnúť/vypnúť bez ohýbania sa

FP 303 sa zapína a vypína jednoducho otočením rukoväte po odomknutí pomocou pedálového tlačidla. Týmto sa eliminuje nepríjemnosť ohýbania sa.

Praktické skladovanie

Praktické skladovanie

Na rukoväti je pripevnený kvalitný textilný obal, ktorý obsahuje filtračný sáčok. Leštiace podložky môžu byť tiež uložené v samostatnej priehradke, čo šetrí miesto.

Jednoduchá preprava

Jednoduchá preprava

Kolieska zabezpečujú, že FP 303 sa dá prepravovať s minimálnou námahou.

Často kladené otázky

Otázky o produkte

Nájdite ideálny čistič podláh pre akúkoľvek výzvu.

FC 2-4 Battery Set:
Podlahový čistič FC 2-4 je mimoriadne ľahký s hmotnosťou iba 2,2 kilogramu a disponuje automatickou funkciou zapnutia/vypnutia. Na jeho aktiváciu stačí potiahnuť rukoväť čističa dozadu, čím pohodlne odstránite suché a mokré každodenné nečistoty v jednom kroku.

FC 4-4 Battery Set:
S dlhým prevádzkovým časom batérie až 30 minút na jedno nabitie môžete bez námahy čistiť plochy až do 90 štvorcových metrov. Objem vody sa dá prispôsobiť podlahovej krytine pomocou dvoch čistiacich režimov. FC 4-4 tiež bez problémov čistí až po okraj.

FC 7 Cordless:
Pre veľké plochy až do 175 štvorcových metrov odporúčame FC 7 s prevádzkovým časom 45 minút a štyrmi valcami pre najúčinnejšie čistenie. K dispozícii je aj funkcia zvýšeného výkonu na boj proti odolným nečistotám.

FC 8 Smart Signature Line:
S atraktívnym LCD displejom vás FC 8 vedie pokynmi počas celého procesu čistenia. Prepojením s aplikáciou môžete preniesť rôzne preddefinované čistiace režimy pre rôzne typy podláh a vytvoriť si vlastné prispôsobené čistiace režimy. Tento model čistí plochy až do 230 štvorcových metrov s prevádzkovým časom 60 minút.

EWM 2 elektrický mop je dostupný ako alternatíva k podlahovým čističom. Ponúka maximálne pohodlie pri mopovaní bez nutnosti zberu hrubých nečistôt.

Môžete použiť nasledujúce čistiace prostriedky s podlahovým čističom:

  • Univerzálny čistič podláh RM 536, objednávacie číslo 6.295-944.0
  • Čistič na kamenné podlahy RM 537, objednávacie číslo 6.295-943.0
  • Starostlivosť o podlahy pre impregnované drevo RM 534, objednávacie číslo 6.295-941.0
  • Starostlivosť o podlahy pre olejované/voskované drevo RM 535, objednávacie číslo 6.295-942.0
  • Prírodný čistič podláh RM 538N, objednávacie číslo 6.296-286.0

Používajte iba čistiace prostriedky Kärcher a pre dosiahnutie najlepších možných výsledkov čistenia sa uistite, že používate správne dávkovanie.

Použitie iných čistiacich prostriedkov môže poškodiť zariadenie a zrušiť záruku.

Používanie čistiacich prostriedkov od iných výrobcov alebo príliš veľkého množstva čistiaceho prostriedku môže spôsobiť nadmerné vytváranie peny a môže spôsobiť automatické vypnutie zariadenia pred tým, než nádrž na špinavú vodu dosiahne maximálnu úroveň naplnenia.

Mikrovláknové valce podlahového čističa sú prateľné v práčke pri teplote až 60 °C s použitím tekutého čistiaceho prostriedku. Dôležité: nepoužívajte aviváž.

Valce by sa mali vymeniť každých 6 až 12 mesiacov, v závislosti od frekvencie používania.

Naše podlahové čističe nemajú sací ventilátor, takže sú mimoriadne tiché.

Hladina hluku podlahových čističov:

  • FC 2-4: 55 dB(A)
  • FC 4-4: 57 dB(A)
  • FC 7: 59 dB(A)
  • FC 8: 59 dB(A)

Pohon valcov nie je na strane čistiacej hlavy, ale v strede medzi oboma valcami. To znamená, že čistiaca stopa je prerušená úzkym pruhom, ale je možné optimálne čistenie rohov a okrajov.

  1. Vyprázdnite a znovu vložte nádrž na špinavú vodu.
  2. Umiestnite zariadenie do čistiacej stanice.
  3. Naplňte nádrž na čistú vodu (bez čistiaceho prostriedku).
  • FC 8: prejdite na položku menu „Čistenie zariadenia“.
  • FC 7 a FC 4-4: stlačte a podržte prepínač zapnutia/vypnutia + tlačidlo na nastavenie úrovne čistenia po dobu troch sekúnd.
  • FC 2-4: funkcia samočistenia nie je k dispozícii.
  • Proces samočistenia trvá približne 110 sekúnd (FC 8 a FC 7) alebo 90 sekúnd (FC 4-4).

Dôkladné čistenie s podlahovými čističmi Kärcher odstraňuje až 99,9 percenta všetkých bežných domácich baktérií zo všetkých bežných tvrdých povrchov.

Nie, FP 303 nie je na tento účel vhodný, pretože otáčková rýchlosť je príliš vysoká.

Otázky týkajúce sa používania

Podlahové čističe Kärcher je možné používať na všetkých tvrdých podlahách, či už ide o drevo, kameň alebo plast. Valce nespôsobujú žiadne poškodenie, ako sú škrabance na povrchoch. Zariadenie nedržte na jednom mieste; vždy ho udržiavajte v pohybe.

Čistiaci prostriedok RM 534 (objednávacie číslo 6.295-941.0) je ideálny na čistenie impregnovaných drevených podláh (napr. parkety, laminát).

Na čistenie olejovaných/voskovaných drevených podláh použite čistiaci prostriedok RM 535 (objednávacie číslo 6.295-942.0).

Na čistenie kamenných podláh použite čistiaci prostriedok RM 537 (objednávacie číslo 6.295-943.0).

Aby ste dosiahli dobré výsledky čistenia s podlahovým čističom, prosím, berte na vedomie nasledujúce:

  • Pred prvým použitím a pri znečistení umyte valce v práčke pri 60 °C.
  • Ak sú valce príliš suché, môžete ich navlhčiť aktivovaním režimu zvýšeného výkonu (týka sa iba FC 2-4 a FC 4-4). Pohybujte zariadením dopredu a dozadu, kým sa valce dostatočne nezvlhčia.
  • Viackrát vyčistite podlahu s podlahovým čističom bez použitia čistiaceho prostriedku. Týmto sa odstránia zvyšky starého čistiaceho prostriedku z podlahy.
  • Používajte iba čistiace prostriedky Kärcher a uistite sa, že používate správne dávkovanie.
  • Dodržujte odporúčané dávkovanie na fľaši s čistiacim prostriedkom. Použitie príliš veľkého alebo príliš malého množstva čistiaceho prostriedku môže viesť k slabým výsledkom čistenia.
  • Vykonajte samočistenie zariadenia (iba na FC 8, FC 7 a FC 4-4).

Nečistoty sa najúčinnejšie zbierajú, keď je rukoväť vo výške 80 centimetrov nad podlahou. Tolerancia je medzi 65 a 90 centimetrami.
 

Počas pohybu dopredu sa najprv zvlhčí nečistota na podlahe. Väčšina nečistôt sa zbiera počas pohybu dozadu. Pomalé pohyby dopredu a dozadu tiež dosahujú najlepšie výsledky čistenia, pretože zariadenie má čas dôkladne odstrániť nečistoty.

Nabíjačka 4 V Battery Power plne nabije batériu 2,5 Ah za približne 2,5 hodiny. Rýchlonabíjačka 4 V Duo Battery Power dokáže nabiť až dve batérie 2,5 Ah za iba 70 minút.
 

Zostávajúci prevádzkový čas sa vždy vzťahuje na batériu s nižšou zostávajúcou kapacitou.

Áno, jedno zariadenie môže byť registrované viackrát, takže je k dispozícii viacerým jednotlivcom.

Aplikácia Kärcher Home & Garden poskytuje medzi inými nasledujúce hlavné funkcie:

  • Čistiace režimy odporúčané spoločnosťou Kärcher pre rôzne podlahové krytiny môžu byť prenesené do zariadenia.
  • Konfigurácia prispôsobených čistiacich režimov.
  • Pokyny krok za krokom pre montáž, prvé spustenie, aplikáciu a čistenie zariadenia.
  • Tipy a triky.
  • Často kladené otázky s podrobnými pokynmi na riešenie problémov.
  • Upozornenia o systémových aktualizáciách a ako ich vykonať.
  • Pripojenie na zákaznícke centrum Kärcher.
  • Štatistiky používania.
  • Nastavenia zariadenia, napríklad čas zvýšeného výkonu.
  • Pripomienka na výmenu valcov.
  • Pripojenie na online obchod Kärcher, napríklad na nákup náhradných príslušenstiev.

Zariadenie a aplikácia musia byť navzájom pripojené prostredníctvom Bluetooth pre všetky nastavenia zariadenia, ktoré sú konfigurované prostredníctvom aplikácie, napríklad:

 

  • Prenos čistiacich režimov z aplikácie do zariadenia
  • Dĺžka trvania funkcie zvýšeného výkonu alebo predvlhčenia

Bluetooth pripojenie sa odpojí, keď je zariadenie vypnuté. Ak je to potrebné, môže byť obnovené prostredníctvom aplikácie.

Údržba

Nie je potrebné odvápniť podlahový čistič, pretože vodný kameň sa usádza iba pri teplotách nad 70 °C. Kyselina z prostriedku na odvápnenie môže tiež spôsobiť poškodeniu vášho zariadenia.

Ak podlahový čistič pri čistení vyžaruje nepríjemné pachy, môžete urobiť nasledujúce:

  • Umyte valce v práčke pri 60 °C (dôležité: nepoužívajte aviváž).
  • Vždy používajte čerstvú vodu a po skončení čistenia nenechávajte vodu stáť v nádrži.
  • Dôkladne vypláchnite nádrž na špinavú vodu a nádrž na čistú vodu po každom použití.
  • Pravidelne čistite vstupy a filtre, ako je opísané v návode na obsluhu.
  • Zvyšky starých čistiacich prostriedkov, ktoré sa uvoľnia z podlahy počas čistenia, môžu tiež spôsobiť nepríjemné pachy.

Riešenie problémov

Ak podlahový čistič hlasno klepe, keď je zapnutý, môže to byť spôsobené tým, že valce sú príliš suché alebo sa zdeformovali.

Ak sú valce príliš suché, aktivujte režim zvýšeného výkonu (iba na modeloch FC 8 a FC 7) a pohybujte zariadením dopredu a dozadu, kým sa valce dostatočne nezvlhčia. Alternatívne môžete valce navlhčiť pod tečúcou vodou.

Aby sa predišlo deformácii valcov, vždy uchovávajte zariadenie na poskytovanej parkovacej stanici a nikdy ho neukladajte priamo na podlahu.

  • Nabite batériu.
  • Odpojte nabíjací kábel, pretože zariadenie nemožno používať s pripojeným nabíjacím káblom.

Model FC 7 sa môže prehriať pri vysokých okolných teplotách, pri používaní s suchými valcami alebo pri používaní na kobercoch. Nechajte zariadenie vychladnúť približne 2,5 hodiny. Zariadenie je možné znovu zapnúť až po jeho vychladnutí. Je možné nabíjať FC 7 počas chladenia.

Ak sa valce nepohnú, môže to byť spôsobené ich zablokovaním, nedostatočným zvlhčením alebo zablokovaním motora, napríklad kvôli nadmernému tlaku na valce alebo kontaktu so stenou.

Ak je motor zablokovaný, vypnite podlahový čistič a znovu ho zapnite.

 

Ak sú valce zablokované:

  • Odstráňte valce a skontrolujte, či sa v nich niečo nezaseklo.
  • Skontrolujte, či sú valce pevne našróbované do držadla valcov.
  • Skontrolujte, či sa v zbernej nádobe v podlahovej hlave nezachytila nečistota a ak áno, odstráňte ju.
  • Skontrolujte, či sú valce správne zasadené. Na to ich odstráňte a potom ich znovu vložte.

 

Ak valce nie sú dostatočne zvlhčené:

  • Vypnite zariadenie, odstráňte hrebeňe na vlasy a znova zapnite zariadenie bez nasadených hrebeňov.
  • Stlačte tlačidlo zvýšeného výkonu a pohybujte zariadením dopredu a dozadu, kým sa valce dostatočne nezvlhčia. Potom môžete hrebeňe na vlasy znova vložiť.
  • Alternatívne, odstráňte valce a navlhčite ich pod tečúcou vodou.
Graphic FC Error

Akonáhle objem špinavej vody v nádrži na modeli FC 7 prekročí 200 mililitrov, aktivuje sa automatická funkcia vypnutia zariadenia.

Používanie čistiacich prostriedkov od iných výrobcov alebo použitie príliš veľkého množstva čistiaceho prostriedku môže spôsobiť nadmerné vytváranie peny, čo spôsobí automatické vypnutie zariadenia pred dosiahnutím 200 mililitrov. Preto odporúčame používať iba čistiace prostriedky Kärcher a venovať pozornosť správnemu dávkovaniu.

Floor cleaner floor nozzle

Ak displej ukazuje, že nádrž na špinavú vodu je plná, aj keď je prázdna, je možné, že kontakty, ktoré detegujú úroveň naplnenia, sú znečistené. Vyčistite kontakty vlhkou handričkou.

Ak problém pretrváva, kontaktujte jedného z našich servisných partnerov alebo nám zašlite zariadenie na opravu.

FC FAQs

Ak sa objaví chybové hlásenie "Nádrž na čistú vodu prázdna", aj keď je nádrž na čistú vodu naplnená, môže to byť spôsobené tým, že usadeniny čistiaceho prostriedku zakrývajú kontaktné plochy senzora. Ak k tomu dôjde, odstráňte nádrž na čistú vodu a pena filter pod ňou a pomocou vatového tampónu vyčistite kontaktnú plochu senzora čistej vody. Kontaktnú plochu nájdete v otvore pre prítok vody.

Ak váš podlahový čistič nezbiera nečistoty, postupujte podľa týchto krokov:

  • Naplňte nádrž na čistú vodu a vložte ju do zariadenia, pričom sa uistite, že je bezpečne na svojom mieste.
  • Správne vložte nádrž na špinavú vodu tak, aby sa počuteľne zacvakla na svoje miesto.
  • Skontrolujte tiež, či je kryt nádrže na špinavú vodu správne nasadený (uzamykací jazýček musí zapadnúť do zodpovedajúceho výrezu).
  • Správne vložte kryt na valce a valce do zariadenia. Valce musia byť pevne našróbované do držadla valcov. Čistite valce, keď sú znečistené, a vymieňajte ich, keď sú opotrebované.
  • Navlhčite valce aktivovaním funkcie zvýšeného výkonu (FC 7, FC 8) alebo pod tečúcou vodou.
  • Pohybujte zariadením dopredu a dozadu, kým sa valce dostatočne nezvlhčia.
  • Vyčistite filter čistej vody. Na to odstráňte nádrž na čistú vodu a filter čistej vody a umyte filter pod tečúcou vodou.

Podlahové čističe Kärcher sú navrhnuté na mopovanie podláh (bez sacieho ventilátora) a sú ideálne pre podlahy s maximálnym výškovým rozdielom 1 milimeter. Malé 1-milimetrické nožičky na nádrži na špinavú vodu zabezpečujú správnu vzdialenosť medzi pohyblivým čistiacim okrajom a podlahou. To je potrebné na zabezpečenie dokonalého mopovania, pričom sa súčasne zbierajú aj hrubé nečistoty (2 v 1). Na veľmi nerovných dlaždicových podlahách s medzerami väčšími ako 1 milimeter môžu nastať problémy, pretože pohyblivý čistiaci okraj sa môže zaseknúť a následne poškodiť.

Je tiež možné, že sa kolíky na spodnej strane nádrže na špinavú vodu poškodili alebo opotrebovali. Ak je to tak, kontaktujte autorizovaný zákaznícky servis.

  • Správne vložte kryt na valce do zariadenia.
  • Vymieňajte valce, ak sú opotrebované.
  • Vyprázdnite plnú nádrž na špinavú vodu.
  • Vložte nádrž na špinavú vodu do zariadenia tak, aby sa počuteľne zacvakla na svoje miesto.
  • Nádrž na špinavú vodu musí byť v zariadení bezpečne na svojom mieste.
  • Skontrolujte, či valce správne vložené.
  • Ak je nádrž na špinavú vodu poškodená, kontaktujte autorizovaný zákaznícky servis.

Ak v nádrži na špinavú vodu nie je žiadna voda po čistení, môže to byť preto, že zariadenie bolo nastavené na čistiaci režim, ktorý používa veľmi málo vody. V tomto prípade sa aplikuje veľmi málo vody z nádrže na čistú vodu, takže všetka zostane na podlahe a valce takmer nezachytia žiadnu vodu na utretie.

  • Nabíjací konektor alebo zástrčka do elektrickej siete nie sú správne pripojené.
  • Správne pripojte nabíjací konektor alebo zástrčku do elektrickej siete.

Skontrolujte, či sú zariadenie a aplikácia navzájom pripojené cez Bluetooth. Pripojenie môžete vytvoriť cez kartu zariadenia FC 8 v aplikácii. Na tento účel musí byť Bluetooth zapnutý ako v zariadení, tak aj v aplikácii.

Pri manuálnom dokončovaní registrácie skontrolujte, či ste správne zadali čísla dielov a sériové čísla. Tieto čísla nájdete na spodnej strane podlahovej hlavy. Je tiež možné, že služba registrácie v cloude nie je momentálne dostupná. V takom prípade skúste neskôr znova. Ďalšou možnosťou je, že sériové číslo nebolo overené. Ak je to tak, kontaktujte autorizovaný zákaznícky servis.

  • Obidve zariadenia musia mať zapnuté Bluetooth.
  • Zariadenie a smartfón nesmú byť príliš ďaleko od seba.
  • Pri prvom párovaní aplikácie a zariadenia musí byť proces párovania spustený najprv na zariadení a potom v aplikácii. Menu na párovanie nájdete v nastaveniach zariadenia.

* Podlahové čističe Kärcher dosahujú o 20 percent lepší výkon čistenia v porovnaní s konvenčným mopom s utierkou v kategórii testov „Mopovanie“. Týka sa priemerných výsledkov testov čistiacej účinnosti, zberu nečistôt a čistenia okrajov.


** Podlahové čističe Kärcher môžu skrátiť váš čas čistenia na polovicu, pretože bežné domácnosti nečistoty môžu byť odstránené z tvrdých podláh v jednom kroku, čím odpadá potreba vysávať pred mopovaním.

 

*** Pri čistení plochy podlahy 60 štvorcových metrov používajú podlahové čističe Kärcher až o 90 percent menej vody v porovnaní s konvenčným mopom a vedrom naplneným 5 litrami.

 

**** FC 2-4: 99 %, FC 4-4: 99 %, FC 7: 99,9 %, FC 8: 99,9 %.