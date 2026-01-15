Podlahové čističe
Vráťte vašej podlahe WOW efekt
Chcete, aby bolo čistenie podlahy rýchlejšie a pohodlnejšie? Alebo by ste radšej celý proces čistenia podlahy zvládli naraz, ideálne bez predchádzajúceho vysávania? Máme pôsobivé riešenia pre každú úlohu – voľba je na vás. Ak hľadáte ľahký model s dobrou manévrovateľnosťou, najlepšou voľbou je FC 2-4 s vymeniteľnou batériou. Ak však preferujete špičkový model s viacerými režimami čistenia, siahnite po FC 8 s atraktívnym LCD displejom a pripojením k aplikácii.
FC 8 Smart Signature Line – naša inteligentná vychytávka
FC 8 Smart Signature Line ľahko prekoná staré pravidlo "Najprv povysávať, potom umyť" rovnako jednoducho, ako zvláda suché aj mokré každodenné nečistoty. Dve páry proti sebe rotujúcich valcov sa ihneď pustia do práce a vrátia vašej podlahe jej pôvodný lesk za polovičný čas.** Teraz s atraktívnym LCD displejom a pripojením k aplikácii: vyberte si z desiatich čistiacich režimov, optimalizovaných pre rôzne typy podláh, alebo si nakonfigurujte vlastné režimy čistenia pre dokonalé výsledky.
Aplikácia Home & Garden
Zistite, ako dosiahnuť dokonalé výsledky čistenia s vaším FC 8 Smart Signature Line. Prostredníctvom Bluetooth môžete jednoducho prepojiť váš čistič podláh so smartfónom pomocou aplikácie Home & Garden. Využite naše odborné tipy a rôzne odporúčané čistiace režimy pre rôzne typy podláh alebo si vytvorte vlastné prispôsobené režimy.Dozvedieť sa vaic
Signature Line
Pôvod WOW efektu. Iba tie najlepšie a najinovatívnejšie produkty z kategórií pre interiér nesú podpis Alfreda Kärchera a sú súčasťou línie Signature Line.
Používanie FC 8 Smart Signature Line
- Spustenie zariadenia (0:00)
- Čistenie náročných podláh (0:27)
- Aktivácia režimu boost (0:47)
- Čistenie "citlivých" podláh (0:51)
- Výber a prenos čistiacich režimov (0:59)
- Vytvorenie vlastných čistiacich režimov (1:11)
- Dopĺňanie nádrže na čistú vodu (1:35)
- Vyprázdňovanie nádrže na špinavú vodu (1:50)
- Záverečné čistenie, uloženie zariadenia (2:00)
Výhody, ktoré robia rozdiel
Patentovaná čistiaca technológia
Valce na podlahových čističoch Kärcher sú neustále zvlhčované čistou vodou, zatiaľ čo špinavá voda je oškrabávaná a zhromažďovaná v nádrži.
Naše podlahové čističe nemajú sací ventilátor, takže sú mimoriadne štíhle, ľahko ovládateľné a tiché. Centrálne poháňaný valec zabezpečuje dokonalé čistenie okrajov.
O 20 % lepšie výsledky čistenia
Vaša podlaha je vašou scénou. Naše podlahové čističe nechajú vašu podlahu žiariť – čistenie je približne o 20 percent dôkladnejšie a vyžaduje oveľa menej námahy ako akýkoľvek mop.* Namiesto toho, aby ste špinavé miesta utierali sem a tam, automaticky poháňané valce so samočistiacou funkciou jednoducho absorbujú nečistoty a následne prenášajú špinavú vodu do samostatnej nádrže. Pri tom naše čističe zanechávajú na podlahe tak málo zvyškovej vlhkosti, že predstavenie môže pokračovať už za dve minúty. Dôkladné čistenie odstraňuje až 99,9 percenta všetkých bežných domácich baktérií zo všetkých bežných tvrdých podláh.****
Podlahy vyčistené za polovičný čas**
Vďaka patentovanej samočistiacej technológii dosiahnete dokonalé výsledky s našimi všestrannými podlahovými čističmi. Mopujú a zbierajú všetky typy suchých a mokrých každodenných nečistôt v jednom kroku. Dokonca aj v rohoch a pozdĺž okrajov, ako by ste očakávali. Chlpy sú tiež ľahko zachytávané integrovanými hrebeňmi na vlasy.
Nastaviteľné čistiace režimy pre rôzne typy podláh a nečistôt
Na modeloch FC 4-4 a FC 7 je rotácia valcov a prietok vody nastavený na jeden z dvoch stupňov v závislosti od typu nečistôt a podlahy (režim 1 pre drevené podlahy, režim 2 pre kamenné podlahy). FC 7 ponúka aj režim zvýšeného výkonu na zvládanie odolných škvŕn.
Na FC 8 je možné prostredníctvom pripojenia k aplikácii preniesť výber z desiatich čistiacich režimov optimalizovaných pre rôzne typy podláh do zariadenia. Vďaka možnosti nakonfigurovať vlastné prispôsobené čistiace režimy tento model spĺňa všetky vaše požiadavky.
Vymeniteľný batériový systém pre ľubovoľnú dĺžku prevádzky
Maximálna sloboda pohybu a flexibilita, ako aj prevádzkový čas, ktorý je možné predĺžiť akýmkoľvek množstvom vymeniteľných batérií 4 V Kärcher Battery Power pre modely FC 4-4 a FC 2-4. Dlhá výdrž a vysoký výkon vďaka lítium-iónovým článkom. Vymeniteľná batéria môže byť tiež použitá v iných zariadeniach Kärcher Battery Power s napätím 4 V.
Odstráňte až 99,9 % baktérií.
Dôkladné čistenie s podlahovými čističmi Kärcher odstraňuje až 99,9 % všetkých bežných domácich baktérií zo všetkých bežných tvrdých podláh.****
Čistenie podláh bez nánamy
Žiadne drhnutie ručne. Žiadne únavné žmýkanie utierok na podlahy, pretože nečistoty sú nepretržite odstraňované z valcov samočistiacou funkciou. Žiadne ťahanie vedra, vďaka samostatne integrovaným a ľahko odnímateľným nádržiam na čistú a špinavú vodu.
Vhodné pre všetky tvrdé podlahy
Nízka zvyšková vlhkosť znamená, že podlahové čističe Kärcher sú vhodné pre všetky tvrdé podlahy (kameň, dlažba, parkety, laminát, vinyl). Po vyčistení je možné po podlahe chodiť takmer okamžite. Dokonalá starostlivosť o podlahy v kombinácii s čistiacimi prostriedkami a prípravkami na údržbu Kärcher.
Dokonalé čistenie okrajov
Centrálny pohon valca na modeloch FC 8, FC 7 a FC 4-4 zabezpečuje vynikajúce výsledky čistenia v rohoch a pozdĺž okrajov.
Prateľné valce
Kvalitné čistiace valce sa dajú rýchlo a jednoducho namontovať a odstrániť. Valce sú tiež prateľné v práčke pri teplote až 60 °C.
Úspora vody až 90 %***
V porovnaní s čistením tradičným mopom a vedrom.***
Samostatne stojaci
Ideálne na prestávku – naše podlahové čističe stoja samostatne.
Režim samočistenia
Režim samočistenia na modeloch FC 8, FC 7 a FC 4-4 zabezpečuje rýchle čistenie hadíc a valcov s 400 otáčkami valca za minútu.
Vráťte WOW vašej podlahe
Podlaha môže byť tvrdá, ale to neznamená, že čistenie musí byť tiež. Naše podlahové čističe jednoducho všetko vyčistia. Môžete si vybrať z pohodlných all-in-one zariadení alebo z ľahkých modelov na batériový pohon.
FC 8 SMART SIGNATURE LINE
Plošný výkon približne 230 m² na jedno nabitie batérie
- Odstraňuje všetky typy suchých a mokrých každodenných nečistôt
- Mopovanie + zber prachu + zber hrubých nečistôt
- Prevádzkový čas batérie približne 60 min
- Vhodné pre všetky tvrdé podlahy + 2 štandardné čistiace režimy + režim zvýšeného výkonu + ľubovoľný počet ďalších čistiacich režimov pomocou aplikácie
- Dokonalé čistenie rohov a okrajov
- Súčasťou sú 4 valce + 1 univerzálny čistič podláh
- Mimoriadne hladké vďaka proti sebe rotujúcim valcom
- Technológia pohonu so 4 valcami
- Podlahová hlava s integrovanými LED diódami
- Atraktívny LCD displej a pripojenie k aplikácii
- Režim samočistenia s 400 otáčkami valca za minútu
FC 7 CORDLESS
Plošný výkon približne 175 m² na jedno nabitie batérie
- Odstraňuje všetky typy suchých a mokrých každodenných nečistôt
- Mopovanie + zber prachu + zber hrubých nečistôt
- Prevádzkový čas batérie približne 45 min
- Vhodné pre všetky tvrdé podlahy + 2 čistiace režimy + režim zvýšeného výkonu
- Dokonalé čistenie rohov a okrajov
- Súčasťou sú 4 valce + 1 univerzálny čistič podláh
- Mimoriadne hladké vďaka proti sebe rotujúcim valcom
- Technológia pohonu so 4 valcami
- Režim samočistenia s 400 otáčkami valca za minútu
FC 4-4 BATTERY SET
Plošný výkon približne 90 m² na jedno nabitie batérie
- Odstraňuje všetky typy suchých a mokrých každodenných nečistôt
- Mopovanie + zber prachu + zber hrubých nečistôt
- Prevádzkový čas až 30 min na jedno nabitie batérie
- Vhodné pre všetky tvrdé podlahy + 2 čistiace režimy
- Dokonalé čistenie rohov a okrajov
- Súčasťou sú 2 valce + 1 univerzálny čistič podláh
- Dve vymeniteľné batérie 4 V
- Režim samočistenia s 400 otáčkami valca za minútu
FC 2-4 BATTERY SET
Plošný výkon približne 70 m² na jedno nabitie batérie
- Odstraňuje všetky typy suchých a mokrých každodenných nečistôt
- Mopovanie + zber prachu + zber hrubých nečistôt
- Prevádzkový čas až 20 min na jedno nabitie batérie
- Vhodné pre všetky tvrdé podlahy
- Optimalizované čistenie rohov a okrajov
- Súčasťou je 1 valec + 1 univerzálny čistič podláh + vymeniteľná batéria 4 V
Čistiace prostriedky a príslušenstvo
S radou príslušenstva dostupného pre podlahové čističe Kärcher môžete čistenie a starostlivosť dokonale prispôsobiť svojej podlahe. Univerzálny čistič podláh je napríklad vhodný pre akúkoľvek tvrdú podlahu, zatiaľ čo špeciálne čistiace prostriedky pre drevo a kameň dodatočne starajú a chránia tieto typy podláh.
Leštič podláh
Leštenie je jednoduché: s mnohými novými funkciami zabezpečuje FP 303 dosiahnutie najlepších leštiacich výsledkov na mnohých rôznych podlahových krytinách, ako sú parkety, laminát, kameň, PVC, korok alebo linoleum. Je mimoriadne jednoduchý na použitie a ponúka množstvo praktických detailov, ako je ergonomická rukoväť pre pohodlnú prácu. Leštiaci prach sa ľahko vysáva a kábel sa dá pohodlne a úhľadne uložiť na samotnej rukoväti.
Trojuholníková leštiaca hlava
Rohy sa dajú tiež ľahko vyleštiť vďaka optimalizovanej geometrie leštiacej hlavy.
Zapnúť/vypnúť bez ohýbania sa
FP 303 sa zapína a vypína jednoducho otočením rukoväte po odomknutí pomocou pedálového tlačidla. Týmto sa eliminuje nepríjemnosť ohýbania sa.
Praktické skladovanie
Na rukoväti je pripevnený kvalitný textilný obal, ktorý obsahuje filtračný sáčok. Leštiace podložky môžu byť tiež uložené v samostatnej priehradke, čo šetrí miesto.
Jednoduchá preprava
Kolieska zabezpečujú, že FP 303 sa dá prepravovať s minimálnou námahou.
Často kladené otázky
Otázky o produkte
Otázky týkajúce sa používania
Údržba
Riešenie problémov
* Podlahové čističe Kärcher dosahujú o 20 percent lepší výkon čistenia v porovnaní s konvenčným mopom s utierkou v kategórii testov „Mopovanie“. Týka sa priemerných výsledkov testov čistiacej účinnosti, zberu nečistôt a čistenia okrajov.
** Podlahové čističe Kärcher môžu skrátiť váš čas čistenia na polovicu, pretože bežné domácnosti nečistoty môžu byť odstránené z tvrdých podláh v jednom kroku, čím odpadá potreba vysávať pred mopovaním.
*** Pri čistení plochy podlahy 60 štvorcových metrov používajú podlahové čističe Kärcher až o 90 percent menej vody v porovnaní s konvenčným mopom a vedrom naplneným 5 litrami.
**** FC 2-4: 99 %, FC 4-4: 99 %, FC 7: 99,9 %, FC 8: 99,9 %.