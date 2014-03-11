ZAMETACIE STROJE
Zametať ako profesionáli! Najlepšie ročné obdobie na zametanie je: vždy. Či ide o okvetné lístky na jar, piesok v lete, lístie v jeseni alebo posypový materiál v zime. Efektívne a ergonomické zametacie stroje S 4 a S 6 značky Kärcher sa celoročne postarajú o rekordnú rýchlosť pre poriadok okolo domu a v záhrade. Tam, kde sa pre udržiavanie poriadku v interiéri, ale aj v exteriéri nehodí vysávač ani fukár na lístie, zametací stroj ľahko vyčistí veľké plochy okolo domu, ale aj v garáži, pivnici či dielni rýchlo a efektívne. Metličky sa dostanú až po stenu či do rohov a všetky nečistoty vmetú do zabudovanej nádoby.
Výhody zametacích strojov
Jednoduchá obsluha pri zametaní
Jednoduché zametanie, úplne bez použitia sily a namáhania. Prácu so zametacím strojom zvládne každý člen vašej domácnosti.
Flexibilné a komfortné zametacie stroje
Madlá zametacích strojov sú výškovo prestaviteľné a v prípade potreby sa môžu úplne sklopiť. Pri skladovaní zaberie len minimum miesta.
Čistota až do detailu
Dlhé štetiny bočných metiel sa postarajú o dôkladnú čistotu aj na okrajoch. Zametací stroj si poradí so sypkými nečistotami aj v rohoch miestnosti.
Nekomplikované a kompaktnéVšetky naše zametacie stroje odložíte niekoľkými pohybmi a úsporne: Jednoducho preklopte držadlo a zametací stroj postavte zvislo. Hotovo!
Najjednoduchšie vyberanie
Nádoby na nečistoty zametacích strojov Kärcher sa pri vyprázdňovaní dajú úplne jednoducho vybrať, nadvihnúť a hotovo. Neprichádza ku kontaktu so špinou.
Aj nádoba na nečistoty stojí sama
Nádoby na nečistoty sa dajú jednoducho vybrať a sú konštruované tak, aby sa dali bezpečne odstaviť na iné miesto. Majú veľkú kapacitu.
Výkonné zametacie stroje
Modely zametacích strojov Kärcher so šírkou zametania až 860 mm zvládnu podľa vašej rýchlosti chôdze za hodinu pozametať až 3000 metrov štvorcových. Aj pri väčšom množstve odpadu na tejto ploche, ako je piesok, ihličie, okvetné lístky či iné drobné čiastočky hravo uloží tento odpad v nádobe s kapacitou až 38 litrov. Vyprázdnenie nádoby je jednoduché a intuitívne, bez znečistenia okolia. Zametací stroj si bez problémov poradí aj s väčšími nečistotami, ako jesenné lístie, ktoré už nemusíte pracne zametať a následne zberať do odpadkových vriec ručne.