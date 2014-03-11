Umývacie automaty sú efektívnou investíciou
Investícia do stroja na čistenie podláh sa musí vyplatiť – a umývací automat Kärcher vám to dokáže zaručiť. Ako? Umývacie automaty v porovnaní s ručným čistením znižujú náklady na prácu a materiál a zároveň zvyšujú kvalitu čistenia.
Hospodárne čistiace riešenie pre akúkoľvek oblasť použitia
V porovnaní s ručným čistením podláh sú umývacie automaty pri čistení všetkých typov podláh rýchlejšie, hospodárnejšie a dôkladnejšie. Umývací automat vám ušetrí čas a čistiace prostriedky, čím odbremeníte nielen svojich zamestnancov, ale aj svoju peňaženku. Stroje sa zároveň jednoducho obsluhujú a majú nízke nároky na údržbu. Vieme vám ponúknuť správny dizajn pre každú aplikáciu, pričom každé riešenie je šité na mieru nielen druhu a plochy podlahy, ale aj vašich požiadaviek. Či už ide o malú firmu, piváreň alebo reštauráciu, veľký supermarket alebo nákupné centrum, prípadne obrovskú plochu na letisku či vo výrobnej hale, umývacie automaty sú najúčinnejším čistiacim riešením pre všetky podlahy, bez ohľadu na to, či majú 30 alebo 30 000 m².
Podkategórie umývacích podlahových automatov
Ako presne umývacie automaty fungujú?
Všetky moderné umývacie automaty s valcovou alebo kotúčovou kefovou hlavicou v podstate fungujú rovnakým spôsobom. Čistiaci roztok sa zmieša buď v nádrži na čistú vodu, keď sa k nej pridajú čistiace prostriedky, alebo v prípade automatických dávkovacích systémov priamo pred samotnou hlavicou kefy. Otáčanie a kontaktný tlak kefy vzájomnou súčinnosťou odstraňujú nečistoty. Vďaka saciemu výkonu turbíny špinavú vodu následne absorbuje stierka a voda sa zhromažďuje v nádrži na špinavú vodu. Podlahové automaty naopak nemajú turbínu ani stierku. Preto sa uvoľnené nečistoty následne zachytávajú napríklad mokrými alebo suchými vysávačmi Kärcher.
Nie všetky umývacie automaty sú však rovnaké
Umývacie automaty sú ako autá – všetky fungujú rovnako, ale nie každý model je vhodný pre každú oblasť použitia. Napriek tomu je však vďaka rôznym dizajnom, veľkostiam, systémom kefovej hlavice a technológiám pohonu veľmi jednoduché nájsť si stroj, ktorý bude presne zodpovedať vašim individuálnym požiadavkám. Pretože iba vy viete, aké rozľahlé sú vaše povrchy a či sú zastavané predmetmi alebo nie. Vy poznáte štruktúru svojich podláh a stupeň znečistenia. My vám zase dokážeme ponúknuť ten správny stroj na čistenie podláh podľa vašich individuálnych požiadaviek. Na to sa môžete spoľahnúť.
Odporúčané produkty
Ktorý umývací automat je vhodný na aký typ podlahy?
Umývací automat s valcovou kefovou hlavicou je vďaka vysokým rýchlostiam kefy a vyššiemu kontaktnému tlaku na cm² vhodný najmä na komplexné hĺbkové čistenie štruktúrovaných a silne znečistených podláh. Táto technológia kefovej hlavice tiež ponúka značné výhody pri manipulácii s hrubými nečistotami, pretože kontra-rotujúce valce absorbujú častice, ktoré sa následne privádzajú späť do zásobníka na hrubé nečistoty. To znamená, že sa eliminuje nevyhnutnosť začínať krokom predbežného zametania.
Umývacie automaty s kotúčovou kefovou hlavicou sa vo všeobecnosti používajú na čistenie v rámci údržby a na odstraňovanie ľahšieho znečistenia. Tieto stroje na čistenie podláh sú obzvlášť obľúbené pri hladkých podlahách a v oblastiach citlivých na hluk, ako napríklad v nemocniciach alebo v hotelovom a gastronomickom sektore.
Kompaktné/ručne vedené umývacie automaty
Vyvinuté na rýchle a flexibilné čistenie malých až stredne veľkých plôch, napríklad v reštauráciách, predajniach, kuchyniach, hoteloch a iných vysoko frekventovaných plôch zastavaných nábytkom: naše ručne vedené umývacie automaty.
Umývacie automaty s chodiacou obsluhou
Na efektívne čistenie stredne veľkých plôch, napríklad v obchodoch, plavárniach, halách alebo na chodbách mnohých zariadení sa hodia umývacie automaty s chodiacou obsluhou.
Umývacie automaty so sediacou/stojacou obsluhou
Ideálna voľba na čistenie veľkých, málo zastavaných plôch, napríklad v skladových a výrobných halách, nákupných centrách, parkovacích domoch alebo na letiskách. Tu nájdete aj naše kombinované zametacie stroje/umývacie automaty.
Ďalšie riešenia v oblasti čistenia
Či jednokotúčové a leštiace stroje na ošetrovanie tvrdých podláh alebo riešenia pre obzvlášť náročné čistenie, na schodoch alebo eskalátoroch: naše ďalšie riešenia v oblasti čistenia.
Ktorý umývací automat je teda vhodný konkrétne pre vás?
Naše stroje na čistenie podláh sú k dispozícii v rôznych veľkostiach a sú vybavené mnohými doplnkovými prvkami pre širokú škálu aplikácií – naše špeciálne vyvinuté príslušenstvo vám umožní zvládnuť viac než len samotné čistenie. Náš sortiment dopĺňajú ďalšie špeciálne čistiace riešenia a jednoduchšie podlahové automaty. V tomto texte nájdete nielen všetky informácie o jednotlivých kategóriách, ale aj umývací automat z nášho sortimentu, ktorý bude pre vás tou správnou voľbou.
Aký zdroj energie pre ktorý umývací automat?
V závislosti od veľkosti a modelu môžu byť umývacie automaty Kärcher napájané zo siete, batérie alebo poháňané motorom. Aj v tomto prípade platí nasledovné: účel použitia zohráva kľúčovú úlohu pri rozhodovaní o tom, aká technológia pohonu je pre vás najvhodnejšia.
Stroje napájané zo siete (t. j. s napájacím káblom), dostupné v kompaktných triedach a len v sortimente ručne vedených umývacích automatov, sú cenovo dostupné a ideálne na čistenie menších interiérových priestorov mimo otváracích hodín.
Umývacie automaty napájané z batérie ponúkajú maximálnu flexibilitu a eliminujú nebezpečenstvo zakopnutia. Skvelé a malé: Kärcher ponúka verzie napájané z batérie v každom prevedení.
Naše ekologické verzie spaľovacích motorov (nafta alebo LPG) odporúčame pre veľké vonkajšie alebo dobre vetrané vnútorné priestory. Stroje na čistenie podláh so spaľovacím motorom od spoločnosti Kärcher sú k dispozícii len v prevedení umývacieho automatu.
Umývacie automaty s integrovaným trakčným pohonom alebo bez neho?
Pohodlie, hmotnosť a používateľská prívetivosť sú kľúčovými faktormi pri rozhodovaní o tom, či by mal byť stroj vybavený integrovaným trakčným pohonom alebo nie. Ľahší umývací automat s objemom nádrže do cca 50 litrov sa dá jednoducho ovládať bez trakčného pohonu. Integrovaný trakčný pohon odporúčame pri väčších modeloch, pretože stroj tejto veľkosti už nie je možné obsluhovať dlhší čas iba vlastnou telesnou hmotnosťou bez pocitu únavy.
Stroje na čistenie podláh bez trakčných motorov používajú na pohyb stroja smerom dopredu otáčanie kief. Množstvo úsilia, ktoré na tento účel od obsluhy vyžadujú, sa udržiava na minime.
Aktívny a nastaviteľný trakčný motor v stroji na čistenie podláh s trakčným pohonom zabezpečuje pohyb stroja, čo umožňuje veľmi dlhú dobu prevádzky bez únavy.
Umývacie automaty šité na mieru
Stroj na čistenie podláh Kärcher je možné použiť aj na špeciálne účely, ako je kryštalizácia alebo odstraňovanie náterov, ak je vybavený správnym príslušenstvom. Okrem garancie dostupnosti dielov podliehajúcich bežnému opotrebeniu ponúkame aj širokú škálu podložiek, kotúčových a valcových kief, odsávacích okrajov, stierok, batérií a nabíjačiek, ktoré sú zárukou optimálnej výbavy stroja na vašu konkrétnu formu čistenia. K dispozícii sú aj rôzne súpravy prídavných zariadení, ako je napríklad naša súprava Home Base Kit na jednoduchú prepravu pomôcok na ručné čistenie. Znamená to, že dostávate umývací automat, ktorý je prispôsobený vašim konkrétnym potrebám.
Správny čistiaci prostriedok pre umývací automat
Bez ohľadu na typ podlahy, druh stroja na čistenie podláh alebo úroveň znečistenia ponúka Kärcher širokú paletu čistiacich prostriedkov vyvinutých tak, aby dokonale spĺňali vaše konkrétne požiadavky. Nielen hospodárne použitie a vysoká účinnosť proti každému typu nečistôt, ale aj ohľaduplný prístup k životnému prostrediu a šetrnosť, aby boli splnené aj tie najprísnejšie odvetvové normy.
Efektívne hubenie baktérií pre zvýšené hygienické požiadavky
Naša súprava nadstavcov pre umývacie automaty na dezinfekciu povrchov pomocou spreja vám pomôže dosiahnuť úplne novú úroveň čistoty s minimálnou finančnou a materiálovou náročnosťou. Dávkovanie vhodného dezinfekčného prostriedku cez rozprašovač alebo ručnú trysku dokáže účinne znížiť počet baktérií na podlahách, stenách a nábytku. Pri dodržiavaní príslušných smerníc je možné dosiahnuť profesionálnu dezinfekciu sprejom pomocou vhodného dezinfekčného prostriedku. Príslušenstvo je vhodné na použitie na železničných staniciach, letiskách, v kanceláriách a komerčných budovách, v zariadeniach pre dôchodcov a opatrovateľských zariadeniach, škôlkach, školách, na kúpaliskách a v športových areáloch. Dodatočná montáž je v súčasnosti možná na umývacích automatoch B 150 R aj B 200 R.
Efektivita budúcnosti – zametanie a umývanie v jednom kroku
Naše umývacie automaty a zametacie stroje s odsávaním dokážu efektívnejšie čistiť stiesnené priestory, ako aj veľké plochy.
- Šetrite čas a náklady
- Vyčistite veľké plochy rýchlo a dôkladne
- Účinné proti nečistotám
Teraz ešte lepšie
Efektívny, trvácny a úsporný – nový umývací automat B 110 R so stojacou/sediacou obsluhou ešte viac zjednodušuje čistenie veľkých plôch, napríklad v supermarketoch, na letiskách a v skladoch. Vďaka modernizovaným komponentom ponúka ešte lepší výsledok čistenia pre maximálne pohodlie.
Výborný výhľad
Kompaktné, ľahko ovládateľné, pohodlné: naše umývacie automaty dokážu jednoducho čistiť veľké plochy od 1 500 m², ako napr. v skladoch, na parkoviskách alebo v nákupných centrách. Vysoko položené sedenie zaisťuje výborný výhľad na plochy, ktoré sa majú čistiť. Ak by ste sa však predsa dostali do stiesneného priestoru, malý polomer otáčania stroja zabezpečuje neuveriteľnú ovládateľnosť. Vďaka zrozumiteľne koncipovanému ovládaciemu panelu sú stroje intuitívne na ovládanie – stačí si len sadnúť a začať čistiť.
Rýchlosť a flexibilita v zlomku sekundy
Prekážky a oblasti zaplnené predmetmi viac nie sú problémom pri čistení: kompaktné umývacie automaty v okamihu vyčistia malé až stredne veľké plochy, napríklad v reštauráciách, kuchyniach, obchodoch a hoteloch. Ich ovládateľnosť zjednodušuje jazdu – aj úzke priechody sa odteraz dajú čistiť s ľahkosťou. Jednotlivé modely dosahujú optimálne výsledky na širokej škále povrchov a produkujú lesk na všetkých typoch podláh. Vďaka technológii odsávacích okrajov sú podlahy nielen čisté, ale aj suché a okamžite sa po nich môže začať chodiť.