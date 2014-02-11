Home & Garden

Bezplatné predĺžené záruky produktov Kärcher
Predlzena zaruka WD 800x400

Predĺžená záruka na mokro-suché vysávače KÄRCHER z rady Home & Garden

Získajte predĺženú záruku až na +12 mesiacov!

PREDĹŽENIE ZÁRUKY NA MOKRO-SUCHÉ VYSÁVAČE WD
Kärcher čerpadlá - bezplatné predĺženie záruky

KÄRCHER vysokotlakové čističe - bezplatné predĺženie záruky

Bezplatná predĺžená záruka až na 5 rokov po registrácií na vybrané vysokotlakové čističe...

PREDĹŽENIE ZÁRUKY NA VYSOKOTLAKOVÉ ČISTIČE
Signature Line predlzena zaruka

Predĺžená záruka na produkty z rady SIGNATURE LINE

Bezplatné predĺženie záruky na produkty SIGNATURE LINE až +1 rok! 

Predĺženie záruky na produkty SIGNATURE LINE
Kärcher HomeLine produkty - bezplatné predĺženie záruky!

KÄRCHER čerpadlá - bezplatné predĺženie záruky

Predĺžte si záručnú lehotu na Vaše záhradne čerpadlo BP Garden, BP Home & Garden, SP Dirt, SP Flat až na 5 rokov!

PREDĹŽENIE ZÁRUKY NA ČERPADLÁ
Výkon, ktorý nekončí so zárukou!

Kärcher profesionálne vysávače - bezplatné predĺženie záruky!

Bezplatná predĺžená záruka až na 4 roky pre vybrané profesionálne vysávače označené ikonou 4 Roky záruka. 

PREDĹŽIŤ ZÁRUKU NA PROFESIONÁLNE VYSÁVAČE
Robotník s vysokotlakovým čističom

Kärcher profesionálne vysokotlakové čističe - bezplatné predĺženie záruky

Bezplatná predĺžená záruka až na 3 roky pre vybrané profesionálne vysokotlakové čističe HD- HDS označené ikonou 3 Roky záruka.

PREDĹŽIŤ ZÁRUKU NA VYSOKOTLAKOVÉ ČISTIČE

