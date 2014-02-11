⭐Naše najhorúcejšie novinky v ponuke!⭐
Predĺžená záruka na mokro-suché vysávače KÄRCHER z rady Home & Garden
Získajte predĺženú záruku až na +12 mesiacov!
KÄRCHER vysokotlakové čističe - bezplatné predĺženie záruky
Bezplatná predĺžená záruka až na 5 rokov po registrácií na vybrané vysokotlakové čističe...
Predĺžená záruka na produkty z rady SIGNATURE LINE
Bezplatné predĺženie záruky na produkty SIGNATURE LINE až +1 rok!
KÄRCHER čerpadlá - bezplatné predĺženie záruky
Predĺžte si záručnú lehotu na Vaše záhradne čerpadlo BP Garden, BP Home & Garden, SP Dirt, SP Flat až na 5 rokov!
Kärcher profesionálne vysávače - bezplatné predĺženie záruky!
Bezplatná predĺžená záruka až na 4 roky pre vybrané profesionálne vysávače označené ikonou 4 Roky záruka.
Kärcher profesionálne vysokotlakové čističe - bezplatné predĺženie záruky
Bezplatná predĺžená záruka až na 3 roky pre vybrané profesionálne vysokotlakové čističe HD- HDS označené ikonou 3 Roky záruka.
Akcie
Aktuálne akcie Kärcher pre súkromných a profesionálnych zákazníkov.
Kontakty
Potrebujete poradiť? Hľadáte kontakt? Neváhajte a kontaktujte nás. Môžete nás kontaktovať telefonicky, alebo vyplňte formulár na naši pracovníci Vás budú kontaktovať.
Servisné služby
Orientácia na zákazníka je pre Kärcher na prvom mieste. Radi vám zaistíme zvoz vášho stroja do nášho servisu. Vyplňte servisný formulár pre zvoz stroja. U nás je zákazník a spokojnosť prvoradá.
Predĺžená záruka
Kärcher vám ponúka možnosť získať predĺženie záruky až na 5 rokov. Viac informácii o podmienkach k predlženej záruke čerpadiel nájdete tu.
Tipy na použitie
Prehľad tipov na používanie pre exteriér a interiér. Upratovanie s Kärcherom je hračka.
O nás
Čistenie je pre Kärcher povolaním a vášňou rovnako ako zodpovednosť za človeka, kultúru a životné prostredie.