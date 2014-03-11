Tipy na použitie

Tu nájdete tematicky a prehľadne usporiadané riešenia v oblasti čistenia. Ak nenájdete to, čo hľadáte, pokojne sa s nami skontaktujte.

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Čistá výbava na cestách

Zbaľte si turistickú obuv, nasadnite na bicykel a vydajte sa do krajiny. Aby ste sa rýchlo zbavili prachu, bahna a všetkom vybavení (obuv, bicykel, neoprén), Kärcher ponúka niekoľko typov a praktického pomocníka pre takmer každú situáciu: mobilný nízkotlakový čistič OC 3.

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Pred zimou: Upratovanie domu a záhrady

Leto končí, teplé dni na terase sa pomaly končia a v záhrade už toho nie je veľa na práci. Práve teraz je správny čas, keď môžete pripraviť záhradný nábytok na zimný odpočinok. Ukážeme Vám ako na to!

tipy na cistenie auta

Čistenie auta

Tu nájdete vhodné produkty a príslušenstvo na rýchle a dôkladné čistenie áut.

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Čistenie terás

Tu nájdete vhodné stroje a príslušenstvo na vyčistenie terasy po zime.

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Zavlažovanie záhrady

Našim záhradnými čerpadlami zavlažíte veľké plochy vďaka diaľkovému ovládaniu dokonca plno automaticky.

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Zbohom metla a lopatka: Zametacími strojmi Kärcher vyčistíte chodníky, cesty, vjazd a dvor až 5-krát rýchlejšie.

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Machom zarastené chodníky

Rotačné trysky Kärcher sú ideálne na odstránenie machu z chodníkových platní.

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Čistenie záhradného nábytku

Nevzhľadným fľakom na záhradnom nábytku spôsobeným napríklad znečistením zo vzduchu alebo poslednou zimou sa dostanete na telo pomocou našich vysokotlakových čističov.

Čistenie potrubia

Čistenie potrubia

Súprava na čistenie potrubia je ideálna na uvoľnenie upchatých potrubí v interiéri aj exteriéri.

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Čistenie fasád

Kärcher ponúka ideálne stroje nielen na použitie okolo domu. Aj samotný dom sa časom znečistí a pomocou strojov Kärcher môže opäť získať nový lesk.

Interiér

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Ako sa čistí krb?

Pokiaľ vlastníte krb, môžete sa v zimnom období tešiť na príjemne chvíle pohody pri ohni. Aby sme si mohli upokojujúce teplo a mihotanie plameňov užiť naplno, je potrebné dodržať niekoľko zásad.

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Keď je jarné upratovanie hračka

Zima sa pomaly chýli ku konci a jar stojí predo dvermi. Pre mnohých je dôkladné jarné upratovanie po studenom ročnom období tradíciou. Dobré predsavzatia sú ešte čerstvé a potreba zahájiť rok s elánom je skvelým predpokladom pre to, ako vziať jarné upratovanie útokom. Čo všetko také jarné upratovanie predstavuje? A aké prostriedky a pomocníci sú potrební? Ako zvládnuť všetko okolo domu rýchlo a efektívne, to vám ukážu nasledovné tipy.

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Program starostlivosť o podlahu

Ušľachtilé parkety, robustná dlažba alebo praktické linoleum – pre každý typ existuje riešenie. Ale ako dosiahnuť, aby zostali rôzne podlahové krytiny trvalo pekné? Dáme vám niekoľko typov pre vašu domácnosť.

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Čisté okná ako kráľovská disciplína

Veľké okná a ich dostatočný počet presvetlí domov a dodá mu zároveň priateľský vzhľad. Dážď, peľ a jemný prach ich však rýchlo znečistí a pokazí výhľad. Okná musia aj veľa toho zniesť, pretože predovšetkým deti a domáce zvieratá často zanechajú otlačky a škvrny na okenných tabulách. S nasledujúcimi tipy sa vám čistenie okien podarí bez šmúh.

 

5 tipů pro čistou domácnost s domácími mazlíčky

5 tipov pre čistú domácnosť s domácimi miláčikmi


Domáce zvieratá prinášajú do vlastných štyroch stien nie len život, ale občas aj trochu neporiadku. Či už máte psa, ktorý zablatenými labkami prejde po čisto vytretej podlahe, mačku, ktorá vyhadzuje potravu okolo misky, alebo morča, ktoré behá v klietke a chlpy z neho lietajú po celom byte. Aby súžitie s domácimi miláčikmi bolo bezproblémové, prinášame Vám niekoľko užitočných typov na upratovania.

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Tipy ako zabrániť hromadeniu prachu a nečistôt v byte

Kto by to nepoznal? Sotva zbavíme celý byt prachu, začne sa na nábytku a podlahách usádzať nová šedá vrstva. A práca začína znova od začiatku. To môže byť pekne frustrujúce. Nie je divu, že túto činnosť v domácnosti nemá nikto rád. Tu je niekoľko tipov, ako zvíťaziť nad nečistotami ...

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Čistenie parou

Tu nájdete množstvo tipov na využitie parného čističa: Vyčistite celkom jednoducho podlahy, škáry, armatúry, kúpeľňu a WC, okná a zrkadlá, kuchyňu a oveľa viac.

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Parné žehlenie

Kontinuálne vysoký tlak pary uľahčuje žehlenie – aj pri ťažkých látkach. Pri žehlení sa tak ušetrí až 50 % času.

Čistenie okien

Čistenie okien

Okná sú špinavé a Kärcher ponúka optimálne riešenie pre všetky nároky. Objavte rôzne stroje na čistenie okien.

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Čistenie kobercov

Čistenie kobercov funguje celkom jednoduchou pomocou správnych produktov Kärcher.

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Čistenie čalúnenia

Tepovače-extraktory značky Kärcher sa postarajú na čalúnenom nábytku o dôkladnú čistotu až do hĺbky vlákien.

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Zásobovanie domácnosti vodou

Na zásobovanie domu úžitkovou vodou sa najlepšie hodia naše domové a záhradné čerpadlá.

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Vŕtanie, zametanie, vysávanie

Kde sa píli, tam lietajú triesky – Kärcher ako profesionál v oblasti čistenia ponúka kompletný program strojov a užitočného príslušenstva pre efektívny čistiaci výkon v dome a okolo domu.

Ošetrovanie podlahy

Ošetrovanie podláh

Tu nájdete najdôležitejšie informácie a veľa tipov na odborné ošetrovanie podláh ako aj informácie o leštení a o vhodných ošetrovacích a čistiacich prostriedkoch.