Tipy na použitie
Tu nájdete tematicky a prehľadne usporiadané riešenia v oblasti čistenia. Ak nenájdete to, čo hľadáte, pokojne sa s nami skontaktujte.
Exteriér
Čistá výbava na cestách
Zbaľte si turistickú obuv, nasadnite na bicykel a vydajte sa do krajiny. Aby ste sa rýchlo zbavili prachu, bahna a všetkom vybavení (obuv, bicykel, neoprén), Kärcher ponúka niekoľko typov a praktického pomocníka pre takmer každú situáciu: mobilný nízkotlakový čistič OC 3.
Pred zimou: Upratovanie domu a záhrady
Leto končí, teplé dni na terase sa pomaly končia a v záhrade už toho nie je veľa na práci. Práve teraz je správny čas, keď môžete pripraviť záhradný nábytok na zimný odpočinok. Ukážeme Vám ako na to!
Čistenie auta
Tu nájdete vhodné produkty a príslušenstvo na rýchle a dôkladné čistenie áut.
Čistenie terás
Tu nájdete vhodné stroje a príslušenstvo na vyčistenie terasy po zime.
Zavlažovanie záhrady
Našim záhradnými čerpadlami zavlažíte veľké plochy vďaka diaľkovému ovládaniu dokonca plno automaticky.
Zametanie
Zbohom metla a lopatka: Zametacími strojmi Kärcher vyčistíte chodníky, cesty, vjazd a dvor až 5-krát rýchlejšie.
Machom zarastené chodníky
Rotačné trysky Kärcher sú ideálne na odstránenie machu z chodníkových platní.
Čistenie záhradného nábytku
Nevzhľadným fľakom na záhradnom nábytku spôsobeným napríklad znečistením zo vzduchu alebo poslednou zimou sa dostanete na telo pomocou našich vysokotlakových čističov.
Čistenie potrubia
Súprava na čistenie potrubia je ideálna na uvoľnenie upchatých potrubí v interiéri aj exteriéri.
Čistenie fasád
Kärcher ponúka ideálne stroje nielen na použitie okolo domu. Aj samotný dom sa časom znečistí a pomocou strojov Kärcher môže opäť získať nový lesk.
Interiér
Ako sa čistí krb?
Pokiaľ vlastníte krb, môžete sa v zimnom období tešiť na príjemne chvíle pohody pri ohni. Aby sme si mohli upokojujúce teplo a mihotanie plameňov užiť naplno, je potrebné dodržať niekoľko zásad.
Keď je jarné upratovanie hračka
Zima sa pomaly chýli ku konci a jar stojí predo dvermi. Pre mnohých je dôkladné jarné upratovanie po studenom ročnom období tradíciou. Dobré predsavzatia sú ešte čerstvé a potreba zahájiť rok s elánom je skvelým predpokladom pre to, ako vziať jarné upratovanie útokom. Čo všetko také jarné upratovanie predstavuje? A aké prostriedky a pomocníci sú potrební? Ako zvládnuť všetko okolo domu rýchlo a efektívne, to vám ukážu nasledovné tipy.
Čisté okná ako kráľovská disciplína
Veľké okná a ich dostatočný počet presvetlí domov a dodá mu zároveň priateľský vzhľad. Dážď, peľ a jemný prach ich však rýchlo znečistí a pokazí výhľad. Okná musia aj veľa toho zniesť, pretože predovšetkým deti a domáce zvieratá často zanechajú otlačky a škvrny na okenných tabulách. S nasledujúcimi tipy sa vám čistenie okien podarí bez šmúh.
5 tipov pre čistú domácnosť s domácimi miláčikmi
Domáce zvieratá prinášajú do vlastných štyroch stien nie len život, ale občas aj trochu neporiadku. Či už máte psa, ktorý zablatenými labkami prejde po čisto vytretej podlahe, mačku, ktorá vyhadzuje potravu okolo misky, alebo morča, ktoré behá v klietke a chlpy z neho lietajú po celom byte. Aby súžitie s domácimi miláčikmi bolo bezproblémové, prinášame Vám niekoľko užitočných typov na upratovania.
Tipy ako zabrániť hromadeniu prachu a nečistôt v byte
Kto by to nepoznal? Sotva zbavíme celý byt prachu, začne sa na nábytku a podlahách usádzať nová šedá vrstva. A práca začína znova od začiatku. To môže byť pekne frustrujúce. Nie je divu, že túto činnosť v domácnosti nemá nikto rád. Tu je niekoľko tipov, ako zvíťaziť nad nečistotami ...
Čistenie parou
Tu nájdete množstvo tipov na využitie parného čističa: Vyčistite celkom jednoducho podlahy, škáry, armatúry, kúpeľňu a WC, okná a zrkadlá, kuchyňu a oveľa viac.
Parné žehlenie
Kontinuálne vysoký tlak pary uľahčuje žehlenie – aj pri ťažkých látkach. Pri žehlení sa tak ušetrí až 50 % času.
Čistenie okien
Okná sú špinavé a Kärcher ponúka optimálne riešenie pre všetky nároky. Objavte rôzne stroje na čistenie okien.
Čistenie kobercov
Čistenie kobercov funguje celkom jednoduchou pomocou správnych produktov Kärcher.
Čistenie čalúnenia
Tepovače-extraktory značky Kärcher sa postarajú na čalúnenom nábytku o dôkladnú čistotu až do hĺbky vlákien.
Zásobovanie domácnosti vodou
Na zásobovanie domu úžitkovou vodou sa najlepšie hodia naše domové a záhradné čerpadlá.
Vŕtanie, zametanie, vysávanie
Kde sa píli, tam lietajú triesky – Kärcher ako profesionál v oblasti čistenia ponúka kompletný program strojov a užitočného príslušenstva pre efektívny čistiaci výkon v dome a okolo domu.
Ošetrovanie podláh
Tu nájdete najdôležitejšie informácie a veľa tipov na odborné ošetrovanie podláh ako aj informácie o leštení a o vhodných ošetrovacích a čistiacich prostriedkoch.