Zametanie – 5x rýchlejšie ako s metlou

Zametanie je stále v móde! Naučte sa zametať so strojmi Kärcher
Zametanie sa môže mnohým ľuďom zdať ako činnosť patriaca do minulého storočia. V dobe, keď máme k dispozícii ručné a tyčové vysávače, priemyselné vysávače na suché hmoty a popol, univerzálne mokro-suché vysávače, ale aj parné vysávače či autonómne robotické vysávače, vyzerá zametanie na prvý pohľad neefektívne. Každý zo spomenutých vysávačov má svoje prednosti a je určený na iné situácie, no napriek tomu množstvo ľudí v niektorých prípadoch radšej siaha po metličke s lopatkou. Ukážeme vám, že zametanie ešte rozhodne nepatrí do múzea, práve naopak.
Výhody a nevýhody zametania metlou
Dlhá metla a súprava kratšej metličky s lopatkou by nemali chýbať v žiadnej domácnosti či záhrade. Zametanie metlou má svoje jednoznačné výhody. V prvom rade je zametanie dokonale tiché. Ak potrebujete pozametať omrvinky alebo iné rozsypané nečistoty pokojne aj o polnoci, nemusíte sa báť, že zobudíte deti. Metlička s lopatkou sú navyše ľahké a môžu byť poruke v každej miestnosti. Vyťahovať veľký priemyselný vysávač z technickej miestnosti, ktorý používajú mnohí ľudia v domácnostiach na bežné vysávanie, nie je rýchle ani praktické na povysávanie troch omrviniek. V neposlednom rade, metla stojí často menej ako chlieb, takže aj v prípade jej zlomenia či iného poškodenia ju ľahko nahradíte. Metlu netreba nabíjať, nepotrebuje kábel a je vždy pripravená na použitie.
Zametanie metlou má, samozrejme, aj nevýhody. Metlou nikdy nevyčistíte priestor tak rýchlo a dôkladne ako vysávačom. Na rozdiel od tenkých hubíc sa ňou nedostanete napríklad pod gauč, no najväčšiu nevýhodu si uvedomíte napríklad pri upratovaní okolo krbu. Pri zametaní popola zistíte, že máte popol rozvírený po celom byte. Podobne je to aj pri zametaní prachu a iných vírivých materiálov. Vysávač je v tomto prípade jednoznačne lepšou voľbou.
Ako vybrať metlu na zametanie?
Metla na zametanie by mala spĺňať aj určité parametre. Kvalitnú metlu môžete vyberať podľa rovnakých vlastností, na základe ktorých sa vyberajú aj zubné kefky. Štetiny na metle by mali byť čo najhustejšie a najpevnejšie, no rovnako by mali byť aj dostatočne ohybné či poddajné. Len vďaka tomu môžete podlahu alebo inú plochu skutočne pozametať niekoľkými šikovnými ťahmi a nielen robiť do sypkého materiálu ryhy ako hrabľami.
Ako správne zametať?
Nie, naozaj sa nebudeme venovať správnej technike zametania. :-) Ak však hľadáte odpoveď na otázku, ako čo najlepšie a najrýchlejšie pozametať veľké plochy, radi by sme vám predstavili automatické zametacie stroje s rovnako jednoduchou obsluhou, akú vyžaduje aj klasická metla. Zametacie stroje sa dokážu postarať o všetky nečistoty aj pri obrubníkoch, stenách a iných okrajoch v záhrade a v polohe, v ktorej ich možno skladovať, vám v garáži nezaberú takmer žiadne miesto.
Zametanie – 5x rýchlejšie ako s metlou
Zametanie môže byť tak jednoduché Pomocou zametacích strojov Kärcher rýchlo, pohodlne a spoľahlivo oslobodíte chodníky, garážové vjazdy alebo terasy od špiny. Všetky vonkajšie plochy zažiaria v novom lesku v priebehu krátkeho času – a to celkom bez namáhavého zohýbania sa. Žiadna metla neudrží krok.
Najjednoduchšie vyberanie nečistôt zo zametacích strojov
Nádoby na nečistoty zametacích strojov Kärcher sa pri vyprázdňovaní dajú úplne vybrať – uchopiť, zdvihnúť, hotovo.
Výhody zametacích strojov pri zametaní v exteriéri
Možno sa pýtate, načo by vám bol zametací stroj? Veď zámkovú dlažbu v záhrade, príjazdové cesty a ďalšie spevnené plochy v exteriéri predsa umývate vysokotlakovým čističom a lístie sa dá odfúknuť (prípadne povysávať) aj pomocou fukárov na lístie. Máte pravdu, no vysokotlakový čistič nafúkané lístie alebo iné nečistoty na dlažbe akurát tak rozmočí, ideálne je čistiť pomocou neho predtým pozametané plochy. No a pravidelné odstraňovanie listov na väčšej ploche (napríklad v areáli firmy) pomocou fukára môže byť najmä pre fyzicky slabších ľudí naozaj náročné. Nielenže musíte nosiť celú hmotnosť fukára, ale ešte aj povysávaného odpadu.
Zametacie stroje stoja pevne na zemi a môžete si na nich komfortne nastaviť rukoväť, aby bola ich obsluha naozaj pohodlná. Všetky nečistoty zberajú do obrovskej nádoby, ktorú mimoriadne ľahko vyprázdnite. Ak by ste plochy zametali metlou, nielenže by to trvalo dlhšie, no ak by ste pozametané kôpky hneď nenaložili na lopatu a neschovali napríklad do vreca, hrozí, že vám ich znova rozfúka vietor. Pri zametaní pomocou zametacieho stroja sú všetky nečistoty bezpečne uložené v nádobe na odpad.
Akumulátorové metly na zametanie v interiéri
A čo zametanie v interiéri? Najprv sme písali o metličkách a zametaní omrviniek v kuchyni a následne o zametacích strojoch do záhrady. Nebojte sa, aj na komfortné zametanie interiérov poznáme ten najlepší recept. Akumulátorové metly nepotrebujú žiadny kábel, sú okamžite pripravené na použitie a opäť sa nemusíte obávať, že by sa pozametané nečistoty z lopatky po ceste ku košu vysypali. AKU metla si navyše poradí nielen pri zame