Stroj na čistenie terás

Váš pomocník pre čistenie terasy. Zabudnite na únavné ručné čistenie. Jednoducho si pripojte elektrický kábel a záhradnú hadicu. Za pár minút si môžete vychutnať vychladený nápoj na čistej terase. Rotujúce valcové kefy a voda rovnomerne čistí a odstraňuje i odolné a hlboko usadené nečistoty. Množstvo vody je možné ľahko regulovať, takže spotrebujete len toľko vody, koľko budete skutočne potrebovať. Nečistoty sa uvoľnia a súčasne spláchnu z terasy. Čističe terás sú špeciálne navrhnuté pre čistenie vrúbkovaných terasových dosiek. Efektívne vyčistia drevoplastové a laminátové terasové dosky, no šetrne a s minimom použitej vody si poradia aj s nečistotami v drevených terasových doskách.

Patio cleaner application rooftop

Efektívne a rovnomerné čistenie

Inovatívne valcové kefy s reverzným otáčaním zabezpečujú dôkladné a rovnomerné čistenie drevených terás - a prinášajú vynikajúce výsledky čistenia. Jemné kefy nepoškriabu drevo a neobrúsia lak, no zanechajú drážky v doskách bez prachu a iných nečistôt.

Patio cleaner application water

Inteligentná spotreba namiesto plytvania vodou

Manuálna regulácia vody zaisťuje, že sa pri čistení vyžaduje len toľko vody, koľko je potrebné. Nemusíte sa tak obávať, že drevenú terasu príliš premočíte a že by terasové dosky napučali. Terasu po čistení ani netreba dodatočne sušiť.

Patio cleaner edge cleaning

Čistenie až po okraj

Pretože motor je upevnený v strede zariadenia, valčekové kefy môžu čistiť až po okraj. Či už budete so strojom prechádzať okolo zábradlia alebo fasády, terasové dosky budú ako nové – dokonca aj úplne v rohu terasy.

patio cleaner ergonomic

Ergonomická pracovná poloha

PCL 4 je ergonomicky navrhnutý tak, aby bolo vždy možné udržiavať vzpriamenú pracovnú polohu bez ohľadu na to, aký ste vysoký. Nie je potrebné úchop komplikovane nastavovať alebo predlžovať či skracovať teleskopický nadstavec.

Patio cleaner stone application

Môže byť použitý na rôznych vonkajších povrchoch

Vďaka možnosti výmeny bez náradia je možné drevené kefy, ktoré sú súčasť balenia nahradiť kefami na čistenie hladkých kamenných dlaždíc. Čistič terás si poradí aj s keramickou dlažbou, no použiť ho môžete aj na čistenie liatej podlahy.

Nový lesk - pre vašu terasu

Rok za rokom: terasa zúfalo potrebuje generálne upratovanie. Slnko, dážď, sneh a ľad zanechali stopy, mach a iné nečistoty kazia dojem. Našťastie zmeták, metlu a vedro môžu zostať presne tam, kde sú: v skrini. Čistenie je teraz nie len rýchlejšie, ale taktiež omnoho dôkladnejšie a jednoduchšie: s umývacím strojom na terasy Kärcher PCL 4. Kým vysokotlakové čističe sú určené skôr na čistenie kamennej dlažby a čističe tvrdých podláh si poradia napríklad s gresovou dlažbou v interiéri, čističe terás doprajú prvotriednu starostlivosť terasovým doskám. Po čistení a vysušení terasy odporúčame drevené terasové dosky aspoň znovu ošetriť ochranným prípravkom, ako je napríklad olej, lazúra alebo gél, čím výrazne predĺžite ich životnosť a ochránite ich pred poveternostnými podmienkami. Natierať môžete len naozaj dôkladne čisté terasové dosky, po čistení čističom terás z našej ponuky je na to najvhodnejší čas.

Efektívne a rovnomerné čistenie terasy

PCL 4 dôkladne a rovnomerne odstraňuje aj odolné nečistoty vďaka tomu, že zariadenie kombinuje rotujúce valčekové kefy, nastaviteľný objem vody a výkonný motor. Pracovná šírka valcovej kefy dosahuje 300 mm, vďaka čomu môžete ľahko čistiť až 2 terasové dosky naraz a aj pri väčších terasách vám práca pôjde od ruky.

Valcové kefy zahrnuté v balení sú ideálne na čistenie drevených podlahových krytín vo vonkajších priestoroch. Taktiež môžete získať aj valcové kefy určené na čistenie kamenných podláh. Získate ich v časti príslušenstvo.

 

 