Stroj na čistenie terás
Váš pomocník pre čistenie terasy. Zabudnite na únavné ručné čistenie. Jednoducho si pripojte elektrický kábel a záhradnú hadicu. Za pár minút si môžete vychutnať vychladený nápoj na čistej terase. Rotujúce valcové kefy a voda rovnomerne čistí a odstraňuje i odolné a hlboko usadené nečistoty. Množstvo vody je možné ľahko regulovať, takže spotrebujete len toľko vody, koľko budete skutočne potrebovať. Nečistoty sa uvoľnia a súčasne spláchnu z terasy. Čističe terás sú špeciálne navrhnuté pre čistenie vrúbkovaných terasových dosiek. Efektívne vyčistia drevoplastové a laminátové terasové dosky, no šetrne a s minimom použitej vody si poradia aj s nečistotami v drevených terasových doskách.
Efektívne a rovnomerné čistenie
Inovatívne valcové kefy s reverzným otáčaním zabezpečujú dôkladné a rovnomerné čistenie drevených terás - a prinášajú vynikajúce výsledky čistenia. Jemné kefy nepoškriabu drevo a neobrúsia lak, no zanechajú drážky v doskách bez prachu a iných nečistôt.
Inteligentná spotreba namiesto plytvania vodou
Manuálna regulácia vody zaisťuje, že sa pri čistení vyžaduje len toľko vody, koľko je potrebné. Nemusíte sa tak obávať, že drevenú terasu príliš premočíte a že by terasové dosky napučali. Terasu po čistení ani netreba dodatočne sušiť.
Čistenie až po okraj
Pretože motor je upevnený v strede zariadenia, valčekové kefy môžu čistiť až po okraj. Či už budete so strojom prechádzať okolo zábradlia alebo fasády, terasové dosky budú ako nové – dokonca aj úplne v rohu terasy.
Ergonomická pracovná poloha
PCL 4 je ergonomicky navrhnutý tak, aby bolo vždy možné udržiavať vzpriamenú pracovnú polohu bez ohľadu na to, aký ste vysoký. Nie je potrebné úchop komplikovane nastavovať alebo predlžovať či skracovať teleskopický nadstavec.
Môže byť použitý na rôznych vonkajších povrchoch
Vďaka možnosti výmeny bez náradia je možné drevené kefy, ktoré sú súčasť balenia nahradiť kefami na čistenie hladkých kamenných dlaždíc. Čistič terás si poradí aj s keramickou dlažbou, no použiť ho môžete aj na čistenie liatej podlahy.
Efektívne a rovnomerné čistenie terasy
PCL 4 dôkladne a rovnomerne odstraňuje aj odolné nečistoty vďaka tomu, že zariadenie kombinuje rotujúce valčekové kefy, nastaviteľný objem vody a výkonný motor. Pracovná šírka valcovej kefy dosahuje 300 mm, vďaka čomu môžete ľahko čistiť až 2 terasové dosky naraz a aj pri väčších terasách vám práca pôjde od ruky.
Valcové kefy zahrnuté v balení sú ideálne na čistenie drevených podlahových krytín vo vonkajších priestoroch. Taktiež môžete získať aj valcové kefy určené na čistenie kamenných podláh. Získate ich v časti príslušenstvo.