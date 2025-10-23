Mobilné čistenie

Či už ide o pešiu turistiku, jazdu na bicykli alebo o prechádzku: kto sa pohybuje vonku, často si veľa špiny prinesie so sebou domov. Mobilný outdoorový čistič OC 3 umožňuje zanechať prírodu tam, kam patrí.

0 Počet produktov

Kärcher to go.

Všade. Kedykoľvek. Mobilný exteriérový čistič.

Vďaka integrovanej batérii a 4 litrovej nádrži na vodu odstránite špinu rýchlo a bez námahy priamo na mieste – aby bolo doma aj v aute vždy všetko čisté. Obzvlášť praktické je: Univerzálny mobilný exteriérový čistič je možné optimálne rozšíriť o všestranné príslušenstvo. Boxy s príslušenstvom Adventure, Bike a Pet ponúkajú vhodnú výbavu na šetrné ale súčasne dôkladné čistenie topánok, bicyklov alebo domácich zvierat.

icon_arrow

Cleveres Aufbewahrungskonzept

Inteligentný systém odkladania

Hadica a pištoľ sa dajú pohodlne odložiť pod nádrž na vodu. Stroj je tak kompaktný a ľahko sa prepravuje.

Flexibler Akkubetrieb

Flexibilný pohon čističa na batérie

Integrovaná lítium-iónová batéria umožňuje mobilné čistenie nezávislé na zdroji prúdu.

Wassertank mit Füllstandanzeige

Vodná nádrž s ukazovateľom stavu naplnenia

Nádrž na vodu s objemom 4 litre postačí na vyčistenie 2 bicyklov alebo viacerých malých predmetov.

Effizienter Niederdruck

Efektívny nízky tlak

Plochý prúd s nízkym tlakom vyčistí chúlostivé komponenty dôkladne a šetrne.

OC 3 Keyvisual

OC 3 Adventure Box

OC 3 Adventure Box

    Box Adventure

    Ak máte doma trávnik, chodíte na turistiku, cyklistiku alebo na prechádzky so psom, nemáte väčšinou ďaleko k blatu, prachu a piesku.

    Pre mobilný exteriérový čistič OC 3 s boxom Adventure to nie je žiaden problém: Tento jemný, mobilný silák sa vďaka svojej zabudovanej lítium-iónovej batérii, odnímateľnej 4 l nádrži na vodu ako aj vhodnému príslušenstvu postará o to, aby špina ostala tam, kde patrí: vonku. Takže: Príjemnú zábavu s OC 3 – perfektným spoločníkom pri každom dobrodružstve v prírode.

     

    Bike Box

    OC 3 Box Bike

    OC 3 Box Bike

      OC 3 Box Bike

      Ak je čistenie bicykla namáhavejšie ako horská etapa, je čas na jazdu dole kopcom so značkou Kärcher: s mobilným exteriérovým čističom OC 3 s boxom Bike. Plochý prúd vody bezpečne odstráni špinu z citlivých dielov, nepoddajné znečistenie bez námahy odstráni univerzálna kefa – aby sa špice, rám aj pedále opäť leskli. So zabudovanou lítium-iónovou batériou, odnímateľnou 4 l nádržou na vodu a príslušenstvom, ako je čistiaci prostriedok a utierka z mikrovlákna, je perfektným spoločníkom na každom cyklistickom výlete.

      Pet Box

      OC 3 Box Pet

      OC 3 Box Pet

        Pet Box

        Najprv ide pes von, potom príde špina dnu – kto by to nepoznal? Pre všetkých majiteľov psov a všetky kožušiny je teraz k dispozícii mobilný exteriérový čistič OC 3 s boxom Pet: Oslobodí štvornohých miláčikov od blata, piesku a prachu tam, odkiaľ tieto nečistoty pochádzajú: vonku. Vďaka tryske s kužeľovým prúdom, ktorá bola vyvinutá špeciálne pre zvieratá, odnímateľnej 4 l nádrži na vodu, ako aj integrovanej lítium-iónovej batérii je „Kärcher to go“ jemným silákom, ktorý sa s nami rád vydá na prechádzku.

        Výkonný čistič na cesty

        Mobilné outdoorové čističe so vstavanou batériou alebo s pripojením na zásuvku do auta môžete vziať so sebou na cesty. Napríklad po cykloturistike v náročnom teréne a upršanom počasí nemusíte bicykel celý od blata nakladať do auta alebo na auto a umývať ho až doma (spoločne s autom, ktoré sa zašpiní od bicykla) pomocou vysokotlakového čističa. Opláchnite blato a nečistoty priamo na mieste a ušetrite si ďalšiu prácu s čistením zaschnutej špiny.

        Použitie

        aw_ow_1
         
        aw_ow_2
         
        aw_ow_3
         
        Schuhe reinigen
         
        Fahrrad reinigen
         
        Kinderwagen reiningen
         