Mobilné čistenie
Či už ide o pešiu turistiku, jazdu na bicykli alebo o prechádzku: kto sa pohybuje vonku, často si veľa špiny prinesie so sebou domov. Mobilný outdoorový čistič OC 3 umožňuje zanechať prírodu tam, kam patrí.
Inteligentný systém odkladania
Hadica a pištoľ sa dajú pohodlne odložiť pod nádrž na vodu. Stroj je tak kompaktný a ľahko sa prepravuje.
Flexibilný pohon čističa na batérie
Integrovaná lítium-iónová batéria umožňuje mobilné čistenie nezávislé na zdroji prúdu.
Vodná nádrž s ukazovateľom stavu naplnenia
Nádrž na vodu s objemom 4 litre postačí na vyčistenie 2 bicyklov alebo viacerých malých predmetov.
Efektívny nízky tlak
Plochý prúd s nízkym tlakom vyčistí chúlostivé komponenty dôkladne a šetrne.
OC 3 Adventure Box
Box Adventure
Ak máte doma trávnik, chodíte na turistiku, cyklistiku alebo na prechádzky so psom, nemáte väčšinou ďaleko k blatu, prachu a piesku.
Pre mobilný exteriérový čistič OC 3 s boxom Adventure to nie je žiaden problém: Tento jemný, mobilný silák sa vďaka svojej zabudovanej lítium-iónovej batérii, odnímateľnej 4 l nádrži na vodu ako aj vhodnému príslušenstvu postará o to, aby špina ostala tam, kde patrí: vonku. Takže: Príjemnú zábavu s OC 3 – perfektným spoločníkom pri každom dobrodružstve v prírode.
OC 3 Box Bike
Ak je čistenie bicykla namáhavejšie ako horská etapa, je čas na jazdu dole kopcom so značkou Kärcher: s mobilným exteriérovým čističom OC 3 s boxom Bike. Plochý prúd vody bezpečne odstráni špinu z citlivých dielov, nepoddajné znečistenie bez námahy odstráni univerzálna kefa – aby sa špice, rám aj pedále opäť leskli. So zabudovanou lítium-iónovou batériou, odnímateľnou 4 l nádržou na vodu a príslušenstvom, ako je čistiaci prostriedok a utierka z mikrovlákna, je perfektným spoločníkom na každom cyklistickom výlete.
OC 3 Box Pet
Pet Box
Najprv ide pes von, potom príde špina dnu – kto by to nepoznal? Pre všetkých majiteľov psov a všetky kožušiny je teraz k dispozícii mobilný exteriérový čistič OC 3 s boxom Pet: Oslobodí štvornohých miláčikov od blata, piesku a prachu tam, odkiaľ tieto nečistoty pochádzajú: vonku. Vďaka tryske s kužeľovým prúdom, ktorá bola vyvinutá špeciálne pre zvieratá, odnímateľnej 4 l nádrži na vodu, ako aj integrovanej lítium-iónovej batérii je „Kärcher to go“ jemným silákom, ktorý sa s nami rád vydá na prechádzku.
Výkonný čistič na cesty
Mobilné outdoorové čističe so vstavanou batériou alebo s pripojením na zásuvku do auta môžete vziať so sebou na cesty. Napríklad po cykloturistike v náročnom teréne a upršanom počasí nemusíte bicykel celý od blata nakladať do auta alebo na auto a umývať ho až doma (spoločne s autom, ktoré sa zašpiní od bicykla) pomocou vysokotlakového čističa. Opláchnite blato a nečistoty priamo na mieste a ušetrite si ďalšiu prácu s čistením zaschnutej špiny.