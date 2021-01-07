AKU TECHNIKA KÄRCHER
Dajte zbohom káblom, elektrickým zásuvkám a užite si voľnosť pri práci v záhrade alebo v domácnosti. Nechajte sa inšpirovať AKU technikou Kärcher. Naše AKU batérie sa vyrábajú v dvoch platformách (18 V alebo 36V) vďaka čomu dostanete perfektný výkon u každého riešenia. Vďaka technológií reálneho času budete vždy presne informovaní aká je výdrž batérie. O dokonalý poriadok v domácnosti, garáži alebo na chate sa postará AKU vysávač, ktorý si poradí so suchými aj mokrými nečistotami. AKU kosačka vám dokonale pokosí trávnik a AKU píla si hravo poradí pri pílení dreva.
Batérie a batériové sety
AKU produkty 18 V bez batérie
AKU produkty 18 V s batériou
AKU produkty 36 V bez batérie
AKU produkty 36 V s batériou
Real Time technológia AKU techniky Kärcher
Bezkonkurenčná technológia v reálnom čase poskytuje užívateľom detailné informácie o prevádzkovom stave a úrovni nabitia batéria.
Zostatkový čas v minutách
Užívateľ vždy vidí aktuálnu zostatkovú hodnotu batérie. Môže tak plánovať svoji prácu, pretože vie, kedy bude potrebné batériu vymeniť alebo dobiť. Doba výdrže batérie je automaticky vypočítaná podľa aktuálne zariadenia.
Kapacita batéria v percentách
Na prvý pohľad ľahko a rýchlo získate informáciu o stave batérie. Informáciu o stave batérie môžete sledovať aj počas jej dobíjania.
Úroveň nabitia v minutách
Počas nabíjania sa na displeji zobrazuje zostávajúca doba nabíjania. Užívateľ tak presne vie, kedy bude batéria pripravená k použitiu.
Technológia reálného času
Pripravený k štartu: zobrazené zostávajúce ukazovatele doby použitia a zostávajúcej doby nabíjania - presne na minúty.
Kompletný sortiment
Batériové kosačky
Praktické akumulátorové kosačky
Ako pokosiť záhradu rýchlo a efektívne? Benzínové kosačky vyžadujú starostlivosť o motor a tie s káblom, ktorý pri kosení zavadzia, nie sú práve obľúbené. O menšie a stredné záhrady sa dokonale postará akumulátorová kosačka. Batériové kosačky na trávu Kaercher sa môžu pochváliť nízkou hmotnosťou, vysokou obratnosťou a priestranným záchytným košom.
Batériové vyžínače
Akumulátorové vyžínače
Špičkový výkon, nízka váha a jednoduchá manipulácia – to sú tri hlavné výhody akumulátorových vyžínačov Kaercher. Nože alebo lanko sa vďaka špeciálnej ergonómii pri kosení ľahko dostanú aj do rôznych rohov a zabezpečia tak dokonalý vzhľad vášho trávnika. Vyžínače si poradia aj s burinou a inou odolnou zeleňou.
Akumulátorové plotostrihy
Batériové nožnice na živý plot
Chceli by ste mať krásny živý plot ako z katalógu bývania? Nožnice na živý plot značky Kaercher vám umožnia vykonávať presnú a bezpečnú prácu pri skrášľovaní či tvarovaní živých plotov, a to všetko s tichým chodom bez benzínového motora, no zároveň bez akýchkoľvek káblov. Vyskúšajte výhody akumulátorových plotostrihov už túto sezónu.
Odstraňovače buriny a nožnice na trávu
Nožnice na trávu a odstraňovače buriny
Vytvorenie dokonalého trávnika je skutočná alchýmia, ktorá zahŕňa pravidelné kosenie, prevzdušňovanie, hnojenie, polievanie či odstraňovanie buriny. Práve s burinou a detailným kosením si poradia akumulátorové nožnice na trávu a odstraňovače buriny z ponuky Kaercher. Vytvorte si doma trávnik, za aký by sa nehanbili ani v kráľovskom paláci.
Fukáre a vysávače na lístie
Batériové fukáre a vysávače na lístie
Čistý trávnik a príjazdová cesta aj bez metly a hrablí? S fukárom alebo vysávačom na lístie je to hračka. Stroje Kaercher majú obdivuhodný výkon a poradia si s nánosmi jesenných listov behom niekoľkých sekúnd. Vysávač listy navyše rozseká a zachytí do zásobníka, odkiaľ ich ľahko môžete vysypať napríklad do kompostu.
Akumulátorové „motorové“ píly
Batériové reťazové píly
Akumulátorové reťazové píly majú v sebe výhody oboch svojich konkurentov. Vysoký výkon pri reze rovnako, ako benzínové píly, ale aj tichý chod a nízku váhu, ako elektrické káblové píly. Batériové motorové píly sú ideálnym pomocníkom v nedostupnom teréne a nemusíte sa báť ich použiť napríklad aj v záhradkárskej osade počas víkendov a dní, kedy je zakázané vytvárať hluk.
Akumulátorové čističe terás
Čističe drevených terás
Ako vyčistiť drevenú terasu efektívne a zároveň šetrne? Čističe terás s rotačnými valcovými kefami a integrovaným systémom rozvodu vody si poradia aj s nečistotami v drážkach a nepoškodia drevené terasové dosky. Po vyčistení a opätovnom nátere kvalitným olejom na drevo bude vaša terasa rovnako krásna, ako keď bola nová.
Batériový strihač konárov
AKU strihanie konárov bez námahy
Jednoduchá údržba stromov aj v prípade ťažko prístupných miest. AKU strihač konárov patrí medzi obľúbené produkty našej záhradnej techniky. Pomocou tohto strihača si naozaj všetci poradia aj s hrubými a pevnými konármi v nedostupnej výške – a to úplne bez námahy či mozoľov na rukách.
Batériová zavlažovacia pištoľ Waterbooster
Zavlažujte inteligentne s AKU technológiou
Inovatívna čistiaca dýza WBS 3 od spoločnosti Kärcher s rotujúcim prúdom na rýchle čistenie mierne znečistených kvetináčov, nábytku a zariadenia v záhrade. Pištoľ je kompatibilná so všetkými dostupnými upevňovacími systémami nielen v našej ponuke.
Mobilné čistenie a batériové vysávače
Vysokotlakové čističe a batériové vysávače
Výkonné tlakové čističe, vysávače na popol, viacúčelové vysávače na suché aj mokré vysávanie, stroje pre mobilné čistenie nájdete v našej širokej ponuke. Potešíme najmä milovníkov praktických akumulátorových riešení. Vysoký výkon a absenciu káblov oceníte najmä pri čistení nedostupných miest v domácnosti, ale aj vo vašom aute.