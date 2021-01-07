Batériové kosačky

AKU TECHNIKA KÄRCHER

Dajte zbohom káblom, elektrickým zásuvkám a užite si voľnosť pri práci v záhrade alebo v domácnosti. Nechajte sa inšpirovať AKU technikou Kärcher. Naše AKU batérie sa vyrábajú v dvoch platformách (18 V alebo 36V) vďaka čomu dostanete perfektný výkon u každého riešenia. Vďaka technológií reálneho času budete vždy presne informovaní aká je výdrž batérie. O dokonalý poriadok v domácnosti, garáži alebo na chate sa postará AKU vysávač, ktorý si poradí so suchými aj mokrými nečistotami. AKU kosačka vám dokonale pokosí trávnik a AKU píla si hravo poradí pri pílení dreva.

 

Battery Universe 18 V

Batérie a batériové sety

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AKU produkty 18 V bez batérie

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AKU produkty 18 V s batériou

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AKU produkty 36 V bez batérie

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AKU produkty 36 V s batériou

Real Time technológia AKU techniky Kärcher

Bezkonkurenčná technológia v reálnom čase poskytuje užívateľom detailné informácie o prevádzkovom stave a úrovni nabitia batéria.

 

Real Time display remaining running time

Zostatkový čas v minutách

Užívateľ vždy vidí aktuálnu zostatkovú hodnotu batérie. Môže tak plánovať svoji prácu, pretože vie, kedy bude potrebné batériu vymeniť alebo dobiť. Doba výdrže batérie je automaticky vypočítaná podľa aktuálne zariadenia.

Battery display Battery capacity as a percentage

Kapacita batéria v percentách

Na prvý pohľad ľahko a rýchlo získate informáciu o stave batérie. Informáciu o stave batérie môžete sledovať aj počas jej dobíjania.

Battery Charge level in minutes

Úroveň nabitia v minutách

Počas nabíjania sa na displeji zobrazuje zostávajúca doba nabíjania. Užívateľ tak presne vie, kedy bude batéria pripravená k použitiu.

 

Real Time Technology

Technológia reálného času

Pripravený k štartu: zobrazené zostávajúce ukazovatele doby použitia a zostávajúcej doby nabíjania - presne na minúty.

Kärcher Battery Power - vysoko inteligentný a bezpečný

Vysoko výkonné lithium-iontové články a dokonale vyvážený elektronický systém robí batérie Kärcher mimoriadne výkonné. 

Bez nepríjemného káblu ponúkajú batériové zariadenia maximálnu voľnosť pri pohybe a sú pripravené k okamžitému použitiu. Vďaka inovatívnej technológií Kärcher Real time môžete na prvý pohľad skontrolovať skutočný stav batérie: integrovaný LCD displej zobrazuje, koľko minút vám zostáva pri práci s aktuálnou batériou. Na nabíjačke akumulátora sa na displeji zobrazuje, ako dlho bude trvať nabíjanie batérie - presne na minútu.

 

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Kompletný sortiment

Battery lawn mower

Batériové kosačky

 

Praktické akumulátorové kosačky

Ako pokosiť záhradu rýchlo a efektívne? Benzínové kosačky vyžadujú starostlivosť o motor a tie s káblom, ktorý pri kosení zavadzia, nie sú práve obľúbené. O menšie a stredné záhrady sa dokonale postará akumulátorová kosačka. Batériové kosačky na trávu Kaercher sa môžu pochváliť nízkou hmotnosťou, vysokou obratnosťou a priestranným záchytným košom.

Lawn trimmer

Batériové vyžínače

 

Akumulátorové vyžínače

Špičkový výkon, nízka váha a jednoduchá manipulácia – to sú tri hlavné výhody akumulátorových vyžínačov Kaercher. Nože alebo lanko sa vďaka špeciálnej ergonómii pri kosení ľahko dostanú aj do rôznych rohov a zabezpečia tak dokonalý vzhľad vášho trávnika. Vyžínače si poradia aj s burinou a inou odolnou zeleňou.

Hedge trimmer

Akumulátorové plotostrihy

 

Batériové nožnice na živý plot

Chceli by ste mať krásny živý plot ako z katalógu bývania? Nožnice na živý plot značky Kaercher vám umožnia vykonávať presnú a bezpečnú prácu pri skrášľovaní či tvarovaní živých plotov, a to všetko s tichým chodom bez benzínového motora, no zároveň bez akýchkoľvek káblov. Vyskúšajte výhody akumulátorových plotostrihov už túto sezónu.

Grass shrubber

Odstraňovače buriny a nožnice na trávu

 

Nožnice na trávu a odstraňovače buriny

Vytvorenie dokonalého trávnika je skutočná alchýmia, ktorá zahŕňa pravidelné kosenie, prevzdušňovanie, hnojenie, polievanie či odstraňovanie buriny. Práve s burinou a detailným kosením si poradia akumulátorové nožnice na trávu a odstraňovače buriny z ponuky Kaercher. Vytvorte si doma trávnik, za aký by sa nehanbili ani v kráľovskom paláci.

Leaf blower

Fukáre a vysávače na lístie

Batériové fukáre a vysávače na lístie


Čistý trávnik a príjazdová cesta aj bez metly a hrablí? S fukárom alebo vysávačom na lístie je to hračka. Stroje Kaercher majú obdivuhodný výkon a poradia si s nánosmi jesenných listov behom niekoľkých sekúnd. Vysávač listy navyše rozseká a zachytí do zásobníka, odkiaľ ich ľahko môžete vysypať napríklad do kompostu.

Chain saw

Akumulátorové „motorové“ píly

Batériové reťazové píly

Akumulátorové reťazové píly majú v sebe výhody oboch svojich konkurentov. Vysoký výkon pri reze rovnako, ako benzínové píly, ale aj tichý chod a nízku váhu, ako elektrické káblové píly. Batériové motorové píly sú ideálnym pomocníkom v nedostupnom teréne a nemusíte sa báť ich použiť napríklad aj v záhradkárskej osade počas víkendov a dní, kedy je zakázané vytvárať hluk.

Akku-Terrassenreiniger

Akumulátorové čističe terás

Čističe drevených terás

Ako vyčistiť drevenú terasu efektívne a zároveň šetrne? Čističe terás s rotačnými valcovými kefami a integrovaným systémom rozvodu vody si poradia aj s nečistotami v drážkach a nepoškodia drevené terasové dosky. Po vyčistení a opätovnom nátere kvalitným olejom na drevo bude vaša terasa rovnako krásna, ako keď bola nová.

PKB Tree Lopper

Batériový strihač konárov

AKU strihanie konárov bez námahy

Jednoduchá údržba stromov aj v prípade ťažko prístupných miest. AKU strihač konárov patrí medzi obľúbené produkty našej záhradnej techniky. Pomocou tohto strihača si naozaj všetci poradia aj s hrubými a pevnými konármi v nedostupnej výške – a to úplne bez námahy či mozoľov na rukách.

Bring back the WOW to your goodies WaterBooster

Batériová zavlažovacia pištoľ Waterbooster

Zavlažujte inteligentne s AKU technológiou

Inovatívna čistiaca dýza WBS 3 od spoločnosti Kärcher s rotujúcim prúdom na rýchle čistenie mierne znečistených kvetináčov, nábytku a zariadenia v záhrade. Pištoľ je kompatibilná so všetkými dostupnými upevňovacími systémami nielen v našej ponuke.

Bike OC 3

Mobilné čistenie a batériové vysávače

Vysokotlakové čističe a batériové vysávače


Výkonné tlakové čističe, vysávače na popol, viacúčelové vysávače na suché aj mokré vysávaniestroje pre mobilné čistenie nájdete v našej širokej ponuke. Potešíme najmä milovníkov praktických akumulátorových riešení. Vysoký výkon a absenciu káblov oceníte najmä pri čistení nedostupných miest v domácnosti, ale aj vo vašom aute.