Nožnice na trávu GSH 18-20 Battery
Všetko rovno a presne - s akumulátorovými nožnicami na trávu a kríky GSH 18-20 Battery budú okraje trávnika presne pokosené a kríky budú krásne tvarované. Batéria nie je súčasťou balenia.
Presné obrysy potešia oko nejedného záhradkára, pretože záhrada tak pôsobí veľmi udržiavane. Avšak práve pri kameňoch, chodníkoch alebo pozdĺž terasy nie je možné pokosiť okraje dokonale. Presne tu prichádzajú do hry akumulátorové nožnice na trávu a kríky GSH 18-20 Battery. Ich 12 centimetrov široký nôž na trávu zabezpečí takú presnú úpravu okrajov trávnika, ako ešte nikdy predtým. Ich nízka hmotnosť a vysoký výkon akumulátora sú perfektné pre dlhšie pracovné intervaly a silný rez. Dokážu ešte viac - aj starostlivosť o kríky bude dokonalá - samozrejme, s vhodným nožom. Nôž na kríky s dĺžkou 20 cm s obojstrannými, diamantom brúsenými čepeľami je možné rýchlo pripevniť bez nástroja s pomocou skrutkového systému. Keď budú mať všetky krivé okraje znova rovnú líniu a konáre budú mať znova krásny tvar, potom je možné univerzálny prístroj 2 v 1 ľahko zavesiť do chodby alebo garáže pomocou závesného oka, integrovaného v ochrannom kryte noža. Batéria nie je súčasťou výbavy.
Vlastnosti a výhody
Funkcia 2 v 1Ľahká výmena noža na trávnik a kríky – podľa potreby.
Výmena noža bez náradiaVďaka inteligentnému skrutkovému systému.
Diamantom brúsený nôž s obojstrannými rezacími čepeľamiPre presné výsledky.
Ochrana hrotu noža a oko na pripevnenie
- Na úsporu miesta pri skladovaní.
Ergonomický dizajn rúčky
- Pre pohodlné držanie aj pri dlhšej práci.
Bezpečnostný spínač
- Zabraňuje neúmyselnému spusteniu nožníc na trávu a kríky.
Systém batérií Battery Power 18 V od spoločnosti Kärcher
- Technológia v reálnom čase s displejom LCD akumulátora: Zostatkový čas chodu, zostávajúci čas nabitia a kapacita batérie. Odolná a silná vďaka lítium-iónovým článkom. Vymeniteľný akumulátor je možné použiť v ďalších 18 V zariadeniach so systémom batérií Battery Power od spoločnosti Kärcher.
Špecifikácie
Technické údaje
|Zariadenie napájané z batérie
|Batériová platforma
|18 V Systém batérií
|Dĺžka rezu (cm)
|20
|Vzdialenosť zubov nôž na kríky (mm)
|10
|Šírka záberu kosačky na trávu (cm)
|12
|Typ batérie
|Lítium-iónová batéria
|Napätie (V)
|18
|Výkon na jedno nabitie batérie - strihanie kríkov (m)
|max. 800 (2,5 Ah) / max. 1600 (5,0 Ah)
|Výkon na jedno nabitie batérie - tráva (m)
|max. 1000 (2,5 Ah) / max. 2000 (5,0 Ah)
|Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min)
|max. 100 (2,5 Ah) / max. 200 (5,0 Ah)
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|1,2
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|2,3
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|582 x 100 x 174
* Bežný meter, dĺžka čepele
Balenie obsahuje
- Variant: Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia
- Nôž na kríky
- Nôž na trávu
- Ochrana noža
Výbava
- Závesné oko
Video
Oblasti využitia
- Okraje trávnika
- Kríky
- Kríky
Príslušenstvo
Zobraziť produkty Battery
Nožnice na trávu GSH 18-20 Battery náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher