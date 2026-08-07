Generátory a kalové čerpadlo
Siláci pod prúdom Žiaden prúd? Veľa špinavej vody? Získajte nezávislosť. S našimi benzínovými generátormi a kalovým čerpadlom vyriešite svoje problémy profesionálne. Na nezávislé napájanie prúdom a prevádzku studenovodných a horúcovodných vysokotlakových čističov na stavbách, v komunálnej oblasti, v poľnohospodárstve a lesníctve, v záhradníctve a remeselnej výrobe sú naše benzínové generátory PGG 3/1, 6/1 a 8/3 prvou voľbou. A naše kalové čerpadlo WWP 45 vyrieši vaše problémy, ak v stavebných jamách, pivniciach, podzemných garážiach alebo káblových šachtách stojí veľké množstvo vody.
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