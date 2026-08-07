Dávkovače vody
Dávkovače vody pre vašu kanceláriu a prevádzku Dávkovače vody Kärcher sú vybavené certifikovaným, automatickým hygienickým systémom a inovačným filtračným systémom. Perfektný, cenovo prijateľný a zdravý servis pitnej vody pre vašich zákazníkov a pracovníkov. Možnosť výberu zo 6 druhov vody: nechladená, chladená jemne perlivá a perlivá, klasická sóda, teplá a horúca. Cenovo výhodná alternatíva ku galónom a fľašiam.
10 výhod dávkovačov vody Kärcher
- Zdravá a čerstvá voda jedným stlačením tlačidla – vďaka inovatívnemu filtračnému konceptu
- Až 6 druhov vody - neperlivá voda, chladená voda s oxidom uhličitým alebo aj horúca voda pre horúce nápoje
- Nízke celkové náklady – prevádzkové aj obstarávacie v porovnaní s bežnými galónovými systémami
- Pevná prípojka na vodovod – pitná voda priamo z vodovodného potrubia
- Patentovaný koncept hygieny – automatické preplachovanie bez chemikálií
- Kärcher Fleet Services – automatické sledovanie dávkovačov vody v reálnom čase
- Celoštátne odborné poradenstvo a servisné balíky šité na mieru – 1. pravidelná údržba v rámci balíka Full Service
- Ekologické dávkovače vody – 1. nízka spotreba CO2 emisií v porovnaní s bežnými PET fľašami a galónmi
- Atraktívny dizajn – individuálna potlač skla
- Certifikovaný systém zabezpečenia kvality podľa ISO 9001 – Made in Germany
WPD 100
WPD 50
Ekologický a hospodárny dávkovač vody
Používanie dávkovačov vody WPD značky Kärcher, ktoré sa pripájajú na vodovodné potrubie, umožňuje podstatné zníženie plastového odpadu, pretože sa jednoducho nepoužívajú plastové fľaše ani galóny. Ušetrí sa tým veľa energie a súčasne aj s tým spojené emisie CO2 počas prepravy a čistenia fliaš a galónov. Odpadá aj enormné nasadenie pracovnej sily na objednávanie, skladovanie, vnútropodnikovú prepravu ako aj zbieranie a odovzdávanie vratných obalov vrátane náhrady „strát“. Súčasne sa uvoľní skladová plocha, ktorá sa dá využiť zmysluplnejšie.
Product Carbon Footprint
Štúdia TU Darmstadt ukázala, že dávkovače vody WPD** značky Kärcher spotrebujú na výrobu chladenej pitnej vody veľmi málo energie: Každá spotreba energie zanecháva stopy vo forme oxidu uhličitého, teda prakticky otlačok nohy v CO2, takzvaný Product Carbon Footprint (PCF). Pri porovnaní činí PCF pri WPD iba šestinu PCF galónovej vody a menej ako desatinu PCF fľašových automatov
* Porovnávací základ: Dávkovač vody WPD 100 Kärcher
Porovnateľne nižšie celkové náklady
Oveľa nižšie celkové náklady v porovnaní s inými systémami sú presvedčivým ekonomickým faktorom. Oproti fľašiam a galónom stojí liter vody z WPD asi iba štvrtinu*, a teda je štvornásobne výhodnejší. Pri 50 zamestnancoch je to iba 0,23 € za jeden liter (fľaše: 0,96 €; galóny: 0,80 €). Pri 100 zamestnancoch dokonca iba 0,18 €/l (fľaše: 0,95 €; galóny: 0,78 €). Čím viac osôb využíva WPD, tým je voda výhodnejšia. Pri WPD je to v priemere cca 4 € na jedného zamestnanca za mesiac.
* Skúmania produktového manažmentu Kärcher
Dávkovače vody Kärcher – trvalo udržateľná alternatíva galónových dávkovačov vody a PET fliaš
Systémy vratných obalov, ako sú PET fľaše alebo galónové dávkovače vody, sú z ekologického hľadiska nezodpovedné. Galónové systémy sú navyše z hygienického hľadiska často problematické. Náklady vynaložené na prepravu a čistenie ako aj na personál potrebný pri manipulácii a skladovaní sú vysoké a aj nezmyselné. Dávkovač vody WPD značky Kärcher je pravou alternatívou voči bežným galónovým dávkovačom vody alebo nápojovým fľašiam a pracuje energeticky efektívne a trvalo udržateľne. Znížite svoju spotrebu energií s dávkovačmi vody Kärcher na minimum.
Nízka spotreba energie pomocou režimu Energy Reduced
Režim so zníženou spotrebou energie WPD 100, 200 a 600 je energeticky úsporná inovácia, ktorá vodu ohrieva v dávkach až po stlačení tlačidla, čím sa docieli maximálne nízka spotreba energie. Studená voda sa pri dlhšom nepoužívaní chladí menej, čím sa spotrebuje menej energie.
eco!efficiency - pohotovostný režim
Pohotovostný režim umožňuje individuálne nastavenie prevádzkovej doby každého dávkovača vody Kärcher, aby sa zariadenie počas dní nepoužívania, napr. cez víkend, prevádzkovalo iba s minimálnou energiou (< 0,5 W). Spĺňa sa tým aktuálna smernica ErP.
Dávkovač vody v detaile
S novým plne konfigurovateľným WPD s pevným pripojením na vodovod definuje Kärcher dávkovač vody úplne nanovo.
Flexibilita vďaka pripojeniu na vodovodnú sieť
Vďaka priamemu napojeniu na vodovodné potrubie dodáva dávkovač vodu v ľubovoľnom množstve. Plniť je možné nádoby na pitie s výškou do 30 centimetrov.
Šesť rôznych druhov vody
Štandardne dodáva tento dávkovač vody neperlivú vodu, nechladenú alebo chladenú. Na želanie navyše s oxidom uhličitým v kvalitách medium alebo classic alebo horúcu a extra horúcu vodu.
Kärcher Fleet Services
Kärcher Fleet Services umožňuje prostredníctvom komunikácie Machine-to-Machine priamu komunikáciu medzi dávkovačom vody a vašim počítačom alebo smartfónom. Takto môžete rýchlo zareagovať a predísť nepotrebnému servisu.
Účinné filtračné systémy
Zostavte si pre dávkovače vody filtračný balík podľa svojej potreby: Vyberte si z filtrov Active Pure, Hy Protect, Hy Pure alebo UV Protect.
Tri chladiace výkony
Na výber sú tri rôzne výkony chladenia: WPD 100 až pre 50 osôb, WPD 200 až pre 100 osôb a WPD 600 pre viac ako 100 osôb.
Dávkovanie vody
Výdaj vody je možné nadávkovať v presných krokoch: Zvoľte si medzi 0,2 litra, 0,5 litra a 1 litrom.
Alternatívne s podstavcom
V podstavci, ktorý umožňuje voľne postaviť každý dávkovač vody, je miesto na veľkú CO2 fľašu (10 kilogramov), jeden kanister pre odtok alebo prídavný chladič (pri WPD 600). Do dávkovača pohárov v podstavci ponúkame plastové poháre alebo poháre na horúce nápoje.
Individuálny dizajn prednej strany
Sklo je možné vybaviť špeciálnym fóliovým podkladom (napr. s firemnými farbami) alebo sa dá využiť ako bezplatná reklamná plocha.
Odkvapkávacia miska s ochranou proti pretečeniu
Odkvapkávacia miska je vybavená ochranou proti pretečeniu. Alternatívne je možné odtok odkvapkávacej misky napojiť na zbernú nádobu v podstavci alebo priamo na odpad.
Patentovaný koncept hygieny s filtračným systémom
Dávkovač vody WPD značky Kärcher presviedča jedinečným patentovaným konceptom hygieny, ktorý spĺňa relevantné európske normy. WPD, ktorý sa kompletne vyrába v Nemecku, v každom ohľade stelesňuje vysoké nároky firmy Kärcher na kvalitu.
Patentovaný systém hygieny
Zabudovaná tepelná dezinfekcia je patentom spoločnosti Kärcher: Všetky potrubia vedúce vodu, modul ohrevu a chladiaci modul ako aj filter Hy-Protect a dávkovací ventil sa v pravidelných intervaloch dezinfikujú horúcou vodou. V porovnaní s bežnými systémami sa tak ušetria servisné náklady a ochráni životné prostredie.
Inovačný filtračný koncept
Na výber sú štyri rôzne koncepty čistenia: Filter Active Pure, blok spekaného aktívneho uhlia, odstraňuje chlór, ťažké kovy a zvyšky z potrubia a zabezpečuje tak najlepšiu chuť. Filter Hy Protect poskytuje vďaka ultrafiltrácii bezchybnú vodu. Jeho membrána s extrémne jemnými pórmi spoľahlivo zadrží baktérie a vírusy. Avšak všetky minerálne látky obsiahnuté vo vode ostanú zachované. Filter Hy Pure je kombináciou filtra Active Pure a filtra Hy Protect. UV lampa UV Protect pomocou ultrafialového svetla spoľahlivo zničí baktérie a vírusy.
Automatický preplach
Automatický preplach pre tepelnú dezinfekciu sa dá pri dávkovačoch vody Kärcher nastaviť na ľubovoľný čas, napríklad v noci. Proces prebehne úplne automaticky. Potom je WPD okamžite opäť pripravený na prevádzku.
Výdaj vody s ochranou proti dotyku
Dávkovací ventil Kärcher je umiestnený tak, aby bol chránený pred kontaktom s používateľom, čím sa optimálne podporuje hygiena.
Dezinfekcia povrchu
Perfektným dotvorením hygienického konceptu Kärcher je dezinfekčný prostriedok RM 735.
Komplexný servis
Ponúkame vám viac – k produktu v prvotriednej certifikovanej kvalite získate od nás navyše komplexnú starostlivosť – od poradenstva cez inštaláciu a zaškolenie až po servis a údržbu.
Inštalácia a zaškolenie
Vysoko kvalifikovaní servisní technici od firmy Kärcher vám poskytnú podporu pri inštalácii a uvedení do prevádzky. Profitujte z osobného zaškolenia alebo si dávkovač vody jednoducho nainštalujte sami.
Servis a údržba
Profitujte zo servisného balíka šitého na mieru. Pri dávkovačoch vody s pevnou vodovodnou prípojkou si môžete vybrať z dvoch servisných balíkov (servis & full service). V porovnaní s bežnými filtrami s polročným intervalom výmeny sú inovačné vodné filtre Kärcher koncipované tak, aby bola výmena potrebná iba raz ročne a môže ju vykonať sám používateľ (na objednávku).
Servisná zmluva
- min. jedna údržba ročne
- vrátane náhradných a opotrebiteľných dielov podľa servisného zoznamu
- doba platnosti zmluvy minimálne 24 mesiacov
Zmluva na Full Service *
- jedna údržba ročne
- vrátane náhradných a opotrebiteľných dielov podľa zoznamu servisných výkonov
- udržiavanie zariadenia vo funkčnom stave a odstránenie porúch
- doba platnosti zmluvy min. 36 mesiacov, max. však 60 mesiacov
Ten správny dávkovač vody pre vaše odvetvie
Jednoduché pripojenie. Zaberá málo miesta. Nízke náklady na prevádzku a energie. Nie je potrebné skladovanie, nezostávajú prázdne obaly. Či v kancelárii alebo vo výrobe – s dávkovačmi vody WPD 100, 200 a 600 značky Kärcher si môžu zamestnanci, zákazníci a návštevníci jednoduchým a cenovo výhodným spôsobom vychutnať zdravú vodu vo vynikajúcej kvalite.
Podniky a kancelárie
Čerstvé nápady vďaka čerstvej vode s dávkovačmi vody Kärcher – pre všetkých, ktorí chcú v kancelárii a vo výrobe veľa zvládnuť.
Maloobchod
Dávkovač vody ako malá oáza s občerstvením spraví z každej predajne príjemné miesto, kde sa každý návštevník rád zdrží.
Priemysel a živnosť
Viac energie vďaka vode – aby vo výrobe vždy všetko bežalo tak, ako má.
Zdravotníctvo
Tento element života podstatne prispieva k zdraviu. Ponúknite pacientom v čakárni vašej ambulancie občerstvujúcu vodu.
Verejné služby
Čerstvá voda je symbolom moderného zákazníckeho servisu. V školách a na miestach s čulým ruchom sa ponúka WPD bez horúcej alebo sýtenej vody.
Hotelierstvo
Dávkovače vody napojené na vodovodnú sieť sú v hotelovej recepcii a k jedlu v trende.
Reštaurácie a jedálne
S WPD 600 sa ani v priestoroch s vysokou spotrebou chladenej pitnej vody občerstvenie nikdy neminie. Ideálny pre reštaurácie, jedálne a catering.
Čo potrebujem na uvedenie dávkovača vody s pevnou vodovodnou prípojkou pre moju kanceláriu/podnik do prevádzky?
✓ elektrická prípojka 220 – 240V
✓ prípojka vody – s ¾ -cólovým rohovým ventilom s vonkajším závitom
✓ kvalita pitnej vody
Aplikácia pre dávkovače vody Augmented Reality
S aplikáciou pre zariadenia WPD značky Kärcher môžete vopred vidieť, ako bude váš dávkovač vody vyzerať. Pomocou aplikácie Augmented Reality umiestnite vaše WPD zariadenie v miestnosti a môžete sa rozhodnúť, ktoré miesto bude preň najlepšie. Vytvorte si svoj individuálny dizajn a konfiguráciu zariadenia WPD.
Marker na vytlačenie
Vytlačte, prosím, PDF súbor v originálnej veľkosti na formát DIN A4 – ide o takzvaný marker, ktorý potrebujete na aktiváciu aplikácie pre dávkovače vody.
Potom tento marker položte na miesto, na ktorom by malo zariadenie stáť, alebo ho upevnite na stenu.
SD Card Manager a WPD softvér pre majiteľov dávkovačov vody
Zdokonaľte svoj pôžitok z pitia vody pomocou manažéra SD Card Manager pre dávkovače vody WPD 100, WPD 200 a WPD 600. Cez počítač vykonajte jednoducho všetky dôležité nastavenia, aktualizujte softvér a nastavte prevádzkové prestávky zariadenia – a to pre jeden alebo hneď viacero dávkovačov vody naraz.
Poradenstvo, servis, predaj
Bližšie informácie o dávkovačoch vody Kärcher môžete získať priamo od nášho ochodného zástupcu. V prípade záujmu môžete nasmerovať vašu požiadavku na nás a my váš kontakt odovzdáme zodpovednej osobe za predaj vo vašom okolí.
Kärcher Professional Newsletter
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* Nie sú zahrnuté opravy pri poškodení prístroja spôsobené násilím a škody spôsobené vyššou mocou (prírodné katastrofy) alebo nesprávna manipulácia zo strany klienta alebo poškodenie v dôsledku nedbanlivosti pravidelných udržiavacích prác. Podrobnosti v reklamačnom poriadku spoločnosti.