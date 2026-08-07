Dávkovače vody

Dávkovače vody pre vašu kanceláriu a prevádzku Dávkovače vody Kärcher sú vybavené certifikovaným, automatickým hygienickým systémom a inovačným filtračným systémom. Perfektný, cenovo prijateľný a zdravý servis pitnej vody pre vašich zákazníkov a pracovníkov. Možnosť výberu zo 6 druhov vody: nechladená, chladená jemne perlivá a perlivá, klasická sóda, teplá a horúca. Cenovo výhodná alternatíva ku galónom a fľašiam.

Vorteile Kärcher Wasserspender

10 výhod dávkovačov vody Kärcher

  1. Zdravá a čerstvá voda jedným stlačením tlačidla – vďaka inovatívnemu filtračnému konceptu
  2. Až 6 druhov vody - neperlivá voda, chladená voda s oxidom uhličitým alebo aj horúca voda pre horúce nápoje
  3. Nízke celkové náklady – prevádzkové aj obstarávacie v porovnaní s bežnými galónovými systémami
  4. Pevná prípojka na vodovod – pitná voda priamo z vodovodného potrubia
  5. Patentovaný koncept hygieny – automatické preplachovanie bez chemikálií
  6. Kärcher Fleet Services – automatické sledovanie dávkovačov vody v reálnom čase
  7. Celoštátne odborné poradenstvo a servisné balíky šité na mieru – 1. pravidelná údržba v rámci balíka Full Service
  8. Ekologické dávkovače vody – 1. nízka spotreba CO2 emisií v porovnaní s bežnými PET fľašami a galónmi
  9. Atraktívny dizajn – individuálna potlač skla
  10. Certifikovaný systém zabezpečenia kvality podľa ISO 9001 – Made in Germany
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WPD 100

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WPD 50

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Ekologický a hospodárny dávkovač vody

Používanie dávkovačov vody WPD značky Kärcher, ktoré sa pripájajú na vodovodné potrubie, umožňuje podstatné zníženie plastového odpadu, pretože sa jednoducho nepoužívajú plastové fľaše ani galóny. Ušetrí sa tým veľa energie a súčasne aj s tým spojené emisie CO2 počas prepravy a čistenia fliaš a galónov. Odpadá aj enormné nasadenie pracovnej sily na objednávanie, skladovanie, vnútropodnikovú prepravu ako aj zbieranie a odovzdávanie vratných obalov vrátane náhrady „strát“. Súčasne sa uvoľní skladová plocha, ktorá sa dá využiť zmysluplnejšie.

otlačok nohy v CO2

Product Carbon Footprint

Štúdia TU Darmstadt ukázala, že dávkovače vody WPD** značky Kärcher spotrebujú na výrobu chladenej pitnej vody veľmi málo energie: Každá spotreba energie zanecháva stopy vo forme oxidu uhličitého, teda prakticky otlačok nohy v CO2, takzvaný Product Carbon Footprint (PCF). Pri porovnaní činí PCF pri WPD iba šestinu PCF galónovej vody a menej ako desatinu PCF fľašových automatov

* Porovnávací základ: Dávkovač vody WPD 100 Kärcher

 

Porovnateľne nižšie celkové náklady

Porovnateľne nižšie celkové náklady

Oveľa nižšie celkové náklady v porovnaní s inými systémami sú presvedčivým ekonomickým faktorom. Oproti fľašiam a galónom stojí liter vody z WPD asi iba štvrtinu*, a teda je štvornásobne výhodnejší. Pri 50 zamestnancoch je to iba 0,23 € za jeden liter (fľaše: 0,96 €; galóny: 0,80 €). Pri 100 zamestnancoch dokonca iba 0,18 €/l (fľaše: 0,95 €; galóny: 0,78 €). Čím viac osôb využíva WPD, tým je voda výhodnejšia. Pri WPD je to v priemere cca 4 € na jedného zamestnanca za mesiac.

* Skúmania produktového manažmentu Kärcher

Dávkovače vody Kärcher – trvalo udržateľná alternatíva galónových dávkovačov vody a PET fliaš

Systémy vratných obalov, ako sú PET fľaše alebo galónové dávkovače vody, sú z ekologického hľadiska nezodpovedné. Galónové systémy sú navyše z hygienického hľadiska často problematické. Náklady vynaložené na prepravu a čistenie ako aj na personál potrebný pri manipulácii a skladovaní sú vysoké a aj nezmyselné. Dávkovač vody WPD značky Kärcher je pravou alternatívou voči bežným galónovým dávkovačom vody alebo nápojovým fľašiam a pracuje energeticky efektívne a trvalo udržateľne. Znížite svoju spotrebu energií s dávkovačmi vody Kärcher na minimum.

Energy-Reduced-Modus Wasserspender Energieverbrauch

Nízka spotreba energie pomocou režimu Energy Reduced

Režim so zníženou spotrebou energie WPD 100, 200 a 600 je energeticky úsporná inovácia, ktorá vodu ohrieva v dávkach až po stlačení tlačidla, čím sa docieli maximálne nízka spotreba energie. Studená voda sa pri dlhšom nepoužívaní chladí menej, čím sa spotrebuje menej energie.

eco!efficiency Standby-Modus

eco!efficiency - pohotovostný režim

Pohotovostný režim umožňuje individuálne nastavenie prevádzkovej doby každého dávkovača vody Kärcher, aby sa zariadenie počas dní nepoužívania, napr. cez víkend, prevádzkovalo iba s minimálnou energiou (< 0,5 W). Spĺňa sa tým aktuálna smernica ErP.

Dávkovač vody v detaile

S novým plne konfigurovateľným WPD s pevným pripojením na vodovod definuje Kärcher dávkovač vody úplne nanovo.

Flexibilita vďaka pripojeniu na vodovodnú sieť

Flexibilita vďaka pripojeniu na vodovodnú sieť

Vďaka priamemu napojeniu na vodovodné potrubie dodáva dávkovač vodu v ľubovoľnom množstve. Plniť je možné nádoby na pitie s výškou do 30 centimetrov.

Šesť rôznych druhov vody

Šesť rôznych druhov vody

Štandardne dodáva tento dávkovač vody neperlivú vodu, nechladenú alebo chladenú. Na želanie navyše s oxidom uhličitým v kvalitách medium alebo classic alebo horúcu a extra horúcu vodu.

Dávkovače vody Kärcher Fleet Service

Kärcher Fleet Services

Kärcher Fleet Services umožňuje prostredníctvom komunikácie Machine-to-Machine priamu komunikáciu medzi dávkovačom vody a vašim počítačom alebo smartfónom. Takto môžete rýchlo zareagovať a predísť nepotrebnému servisu.

Dávkovače vody Účinné filtračné systémy

Účinné filtračné systémy

Zostavte si pre dávkovače vody filtračný balík podľa svojej potreby: Vyberte si z filtrov Active Pure, Hy Protect, Hy Pure alebo UV Protect.

Dávkovače s rôznymi chladiacimi výkonmi

Tri chladiace výkony

Na výber sú tri rôzne výkony chladenia: WPD 100 až pre 50 osôb, WPD 200 až pre 100 osôb a WPD 600 pre viac ako 100 osôb.

Dávkovače vody s individuálnym dávkovaním

Dávkovanie vody

Výdaj vody je možné nadávkovať v presných krokoch: Zvoľte si medzi 0,2 litra, 0,5 litra a 1 litrom.

Dávkovače vody s podstavcom

Alternatívne s podstavcom

V podstavci, ktorý umožňuje voľne postaviť každý dávkovač vody, je miesto na veľkú CO2 fľašu (10 kilogramov), jeden kanister pre odtok alebo prídavný chladič (pri WPD 600). Do dávkovača pohárov v podstavci ponúkame plastové poháre alebo poháre na horúce nápoje.

Dávkovače vody s individuálnym dizajnom

Individuálny dizajn prednej strany

Sklo je možné vybaviť špeciálnym fóliovým podkladom (napr. s firemnými farbami) alebo sa dá využiť ako bezplatná reklamná plocha.

Dávkovače vody s odkvapkávacou miskou s ochranou proti pretečeniu

Odkvapkávacia miska s ochranou proti pretečeniu

Odkvapkávacia miska je vybavená ochranou proti pretečeniu. Alternatívne je možné odtok odkvapkávacej misky napojiť na zbernú nádobu v podstavci alebo priamo na odpad.

Patentovaný koncept hygieny s filtračným systémom

Dávkovač vody WPD značky Kärcher presviedča jedinečným patentovaným konceptom hygieny, ktorý spĺňa relevantné európske normy. WPD, ktorý sa kompletne vyrába v Nemecku, v každom ohľade stelesňuje vysoké nároky firmy Kärcher na kvalitu.

Dávkovače vody s patentovaným systémom hygieny

Patentovaný systém hygieny

Zabudovaná tepelná dezinfekcia je patentom spoločnosti Kärcher: Všetky potrubia vedúce vodu, modul ohrevu a chladiaci modul ako aj filter Hy-Protect a dávkovací ventil sa v pravidelných intervaloch dezinfikujú horúcou vodou. V porovnaní s bežnými systémami sa tak ušetria servisné náklady a ochráni životné prostredie.

Dávkovače vody s inovačným filtračným konceptom

Inovačný filtračný koncept

Na výber sú štyri rôzne koncepty čistenia: Filter Active Pure, blok spekaného aktívneho uhlia, odstraňuje chlór, ťažké kovy a zvyšky z potrubia a zabezpečuje tak najlepšiu chuť. Filter Hy Protect poskytuje vďaka ultrafiltrácii bezchybnú vodu. Jeho membrána s extrémne jemnými pórmi spoľahlivo zadrží baktérie a vírusy. Avšak všetky minerálne látky obsiahnuté vo vode ostanú zachované. Filter Hy Pure je kombináciou filtra Active Pure a filtra Hy Protect. UV lampa UV Protect pomocou ultrafialového svetla spoľahlivo zničí baktérie a vírusy.

Dávkovače vody s automatickým preplachom

Automatický preplach

Automatický preplach pre tepelnú dezinfekciu sa dá pri dávkovačoch vody Kärcher nastaviť na ľubovoľný čas, napríklad v noci. Proces prebehne úplne automaticky. Potom je WPD okamžite opäť pripravený na prevádzku.

Dávkovače vody s výdajom vody s ochranou proti dotyku

Výdaj vody s ochranou proti dotyku

Dávkovací ventil Kärcher je umiestnený tak, aby bol chránený pred kontaktom s používateľom, čím sa optimálne podporuje hygiena.

Dezinfekcia povrchu

Dezinfekcia povrchu

Perfektným dotvorením hygienického konceptu Kärcher je dezinfekčný prostriedok RM 735.

Komplexný servis

Ponúkame vám viac – k produktu v prvotriednej certifikovanej kvalite získate od nás navyše komplexnú starostlivosť – od poradenstva cez inštaláciu a zaškolenie až po servis a údržbu.

Wasserspender Installation und Einweisung

Inštalácia a zaškolenie

Vysoko kvalifikovaní servisní technici od firmy Kärcher vám poskytnú podporu pri inštalácii a uvedení do prevádzky. Profitujte z osobného zaškolenia alebo si dávkovač vody jednoducho nainštalujte sami.

Wasserspender Service und Wartung

Servis a údržba

Profitujte zo servisného balíka šitého na mieru. Pri dávkovačoch vody s pevnou vodovodnou prípojkou si môžete vybrať z dvoch servisných balíkov (servis & full service). V porovnaní s bežnými filtrami s polročným intervalom výmeny sú inovačné vodné filtre Kärcher koncipované tak, aby bola výmena potrebná iba raz ročne a môže ju vykonať sám používateľ (na objednávku).

Servisná zmluva

  • min. jedna údržba ročne
  • vrátane náhradných a opotrebiteľných dielov podľa servisného zoznamu
  • doba platnosti zmluvy minimálne 24 mesiacov

Zmluva na Full Service *

  • jedna údržba ročne
  • vrátane náhradných a opotrebiteľných dielov podľa zoznamu servisných výkonov
  • udržiavanie zariadenia vo funkčnom stave a odstránenie porúch
  • doba platnosti zmluvy min. 36 mesiacov, max. však 60 mesiacov

Ten správny dávkovač vody pre vaše odvetvie

Jednoduché pripojenie. Zaberá málo miesta. Nízke náklady na prevádzku a energie. Nie je potrebné skladovanie, nezostávajú prázdne obaly. Či v kancelárii alebo vo výrobe – s dávkovačmi vody WPD 100, 200 a 600 značky Kärcher si môžu zamestnanci, zákazníci a návštevníci jednoduchým a cenovo výhodným spôsobom vychutnať zdravú vodu vo vynikajúcej kvalite.

Dávkovače vody v podnikoch a kanceláriách

Podniky a kancelárie

Čerstvé nápady vďaka čerstvej vode s dávkovačmi vody Kärcher – pre všetkých, ktorí chcú v kancelárii a vo výrobe veľa zvládnuť.

Dávkovače vody v maloobchode

Maloobchod

Dávkovač vody ako malá oáza s občerstvením spraví z každej predajne príjemné miesto, kde sa každý návštevník rád zdrží.

Dávkovače vody v priemysle

Priemysel a živnosť

Viac energie vďaka vode – aby vo výrobe vždy všetko bežalo tak, ako má.

Dávkovače vody v čakárňach

Zdravotníctvo

Tento element života podstatne prispieva k zdraviu. Ponúknite pacientom v čakárni vašej ambulancie občerstvujúcu vodu.

Dávkovače vody vo verejných službách

Verejné služby

Čerstvá voda je symbolom moderného zákazníckeho servisu. V školách a na miestach s čulým ruchom sa ponúka WPD bez horúcej alebo sýtenej vody.

Dávkovače vody v hoteloch, reštauráciách a baroch

Hotelierstvo

Dávkovače vody napojené na vodovodnú sieť sú v hotelovej recepcii a k jedlu v trende.

Dávkovače vody v jedálňach

Reštaurácie a jedálne

S WPD 600 sa ani v priestoroch s vysokou spotrebou chladenej pitnej vody občerstvenie nikdy neminie. Ideálny pre reštaurácie, jedálne a catering.

Čo potrebujem na uvedenie dávkovača vody s pevnou vodovodnou prípojkou pre moju kanceláriu/podnik do prevádzky?

✓ elektrická prípojka 220 – 240V
✓ prípojka vody – s ¾ -cólovým rohovým ventilom s vonkajším závitom
✓ kvalita pitnej vody

WPD AR App

Aplikácia pre dávkovače vody Augmented Reality

S aplikáciou pre zariadenia WPD značky Kärcher môžete vopred vidieť, ako bude váš dávkovač vody vyzerať. Pomocou aplikácie Augmented Reality umiestnite vaše WPD zariadenie v miestnosti a môžete sa rozhodnúť, ktoré miesto bude preň najlepšie. Vytvorte si svoj individuálny dizajn a konfiguráciu zariadenia WPD.

Marker na vytlačenie

Vytlačte, prosím, PDF súbor v originálnej veľkosti na formát DIN A4 – ide o takzvaný marker, ktorý potrebujete na aktiváciu aplikácie pre dávkovače vody.


Potom tento marker položte na miesto, na ktorom by malo zariadenie stáť, alebo ho upevnite na stenu.

 

Stiahnuť App v App Store
Stiahnuť App Marker

SD Card Manager a WPD softvér pre majiteľov dávkovačov vody

Zdokonaľte svoj pôžitok z pitia vody pomocou manažéra SD Card Manager pre dávkovače vody WPD 100, WPD 200 a WPD 600. Cez počítač vykonajte jednoducho všetky dôležité nastavenia, aktualizujte softvér a nastavte prevádzkové prestávky zariadenia – a to pre jeden alebo hneď viacero dávkovačov vody naraz.

SD Card Manager WPD
Stiahnuť SD Card Manager
Stiahnuť WPD Software

Poradenstvo, servis, predaj

Bližšie informácie o dávkovačoch vody Kärcher môžete získať priamo od nášho ochodného zástupcu. V prípade záujmu môžete nasmerovať vašu požiadavku na nás a my váš kontakt odovzdáme zodpovednej osobe za predaj vo vašom okolí.

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