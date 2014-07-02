Recyklácia vody
Udržiavajú životné prostredie: systémy na recykláciu vody od firmy Kärcher S Kärcherom ochránite svoju peňaženku a životné prostredie. Pretože ochrana životného prostredia a starostlivé zaobchádzanie s prírodnými zdrojmi sú pre Kärcher dôležité hodnoty. Pomocou porovnateľne nízkej spotreby vody a systémov na recykláciu vody, ktoré odpadovú vodu privádzajú kompletne opäť do umývacieho cyklu, je možné znížiť spotrebu čistej vody až o 85%.
Umývacia voda bez obsahu oleja
Pri prevádzkovaní umývacích liniek a pri vysokotlakovom umývaní áut vzniká voda bez obsahu oleja. Špeciálne recyklačné systémy šetria čistú vodu a znižujú prevádzkové náklady za dodržania platných ekologických predpisov.