AKU čističe okien

Čisté okná bez šmúh. Trikrát rýchlejšie. Na všetky hladké povrchy. S čističmi na okná KÄRCHER vyčistíte okná, zrkadlá, hladké povrchy bez šmúh, kvapiek či špinavej vody. Trikrát rýchlejšie ako ručne.

0 Počet produktov

Čistý bez šmúh. Trikrát rýchlejšie. Nielen pre okná.

Aku vysávače okien Kärcher

Streak-free cleanliness. Three times faster. Not only for windows.

S aku vysávačom na okná Kärcher ušetríte čas a námahu. Sacia funkcia okenného vysávača zaisťuje vysoko efektívne čistenie a žiarivo čisté okná - bez šmúh a zvyškov. Šikovný a ergonomický akumulátorový vysávač na okná Kärcher navyše umožňuje obzvlášť hygienické čistenie okien, pretože nedochádza k priamemu kontaktu so špinavou vodou. Okenný vysávač je vhodný na všetky hladké povrchy, ako sú zrkadlá, varné dosky, dvere, dlaždice a stoly.

Trikrát rýchlejšie

Trikrát rýchlejšie

S vysávačom na okná Kärcher je čistenie okien 3-krát rýchlejšie ako ručné.

Žiadne šmuhy

Žiadne šmuhy

Čistota bez šmúh vďaka kvalitnej stierke a inovatívnej funkcii sania.

Žiadne kvapky

Žiadne kvapky

Okenné vysávače odsávajú vodu z okna rýchlo a spoľahlivo – bez kvapkania špinavej vody.

Originál Kärcher

Originál

Originálna kvalita Kärcher od vynálezcu akumulátorového okenného vysávača.

Vysávač na oknáKärcher pre všetky hladké povrchy

Multifunkčný všestranný: Akumulátorový vysávač na okná od Kärcher čistí okrem okien takmer všetky hladké povrchy, ako sú autosklá, zrkadlá, sprchové kúty, varné dosky, sklenené stoly a pracovné plochy.

Umývanie a čistenie okien

Umývanie a čistenie okien

Umývanie okien nebolo nikdy jednoduchšie. Použite náš bezdrôtový vysávač na okná pre výsledky bez šmúh za pár sekúnd.

Cleaning shower cabins

Čistý sprchový kút

Vysajte sprchové kúty a obkladané steny v sprchách a kúpeľniach rýchlo a bez námahy.

Absorbujte tekutiny

Absorbujte tekutiny

S vysávačmi na okná Kärcher povysávate malé množstvá rozliatych tekutín z povrchov.

Nasajte kondenzát

Nasajte kondenzát

Rýchlo vysajte prebytočnú vlhkosť z okien pomocou akumulátorových vysávačov na okná Kärcher.

Jednoduché predčistenie

Príprava je všetko: Pre optimálne výsledky čistenia je potrebné sklo alebo príslušný povrch najskôr očistiť a navlhčiť. Až potom sa použije vysávač na okná WV a môže vysať špinavú vodu. K dispozícii sú 3 možnosti pre optimálne predčistenie: štandardná sprejová fľaša, extra sprejová fľaša a vibračný akumulátorový stierač KV 4.

Sprühflasche WV 2

Štandardná sprejová fľaša

s návlekom na mop z mikrovlákna. Uľahčuje utieranie všetkých hladkých povrchov.

WV 5 spray bottle

Extra sprejová fľaša

s návlekom na utieranie z mikrovlákna a nastaviteľnou stierkou pre variabilné zvlhčovanie – ideálne aj pre mrežové okná.

Silný výber: akumulátorové vysávače na okná od Kärcher

WV 6 – najlepší výkon

WV 6 – najlepší výkon. Okenný vysávač s dlhou výdržou batérie a stierkou s technológiou tekutého silikónu.

WV 2 – všestranný

WV 2 – všestranný. Okenný vysávač s mimoriadne nízkou hmotnosťou a pohodlným používaním.

Čistota bez šmúh v 3 krokoch s aku čističom na okná

Window Cleaning step 1

Nastriekanie

Najprv navlhčite sklo čistiacim prostriedkom – najlepšie pomocou sprejovej fľaše zo súpravy akumulátorového vysávača na okná WV 5 Premium/WV 2 Premium.

Window cleaning step 2

Čistenie

Potom sa špina (na skle) uvoľní pomocou stierky z mikrovlákna alebo utierky.

Window Cleaning step 3

Odsatie

Nakoniec odsajte špinavú vodu pomocou akumulátorového vysávača na okná – a hotovo! A okolie? Čisté a nepokvapkané.

Výbava a príslušenstvo pre aku čističe na okná

Rozsah príslušenstva pre Kärcher akumulátorové čističe okien je široký, vďaka rafinovaným nápadom je čistenie ešte pohodlnejšie a rýchlejšie. Napríklad teleskopické predĺženie umožňuje rafinované čistenie bez námahy a šmúh vyššie položených plôch bez použitia rebríka.

Čisté okná bez námahy

Mastnotu, vodný kameň, ale aj ďalšie nečistoty môžete z okien, sprchových kútov či obkladu odstrániť rýchlo a efektívne aj bez zdĺhavého drhnutia a opakovaného leštenia, ktoré vám aj tak nezaručí dokonalý výsledok. S naozaj odolnou špinou napríklad v sprchovom kúte si zase ľahko poradia naše parné čističe.

Príslušenstvo ku Kärcher čističom okien
Zobraziť viac produktov (7)