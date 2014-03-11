AKU čističe okien
Čisté okná bez šmúh. Trikrát rýchlejšie. Na všetky hladké povrchy. S čističmi na okná KÄRCHER vyčistíte okná, zrkadlá, hladké povrchy bez šmúh, kvapiek či špinavej vody. Trikrát rýchlejšie ako ručne.
Čistý bez šmúh. Trikrát rýchlejšie. Nielen pre okná.
S aku vysávačom na okná Kärcher ušetríte čas a námahu. Sacia funkcia okenného vysávača zaisťuje vysoko efektívne čistenie a žiarivo čisté okná - bez šmúh a zvyškov. Šikovný a ergonomický akumulátorový vysávač na okná Kärcher navyše umožňuje obzvlášť hygienické čistenie okien, pretože nedochádza k priamemu kontaktu so špinavou vodou. Okenný vysávač je vhodný na všetky hladké povrchy, ako sú zrkadlá, varné dosky, dvere, dlaždice a stoly.
Trikrát rýchlejšie
S vysávačom na okná Kärcher je čistenie okien 3-krát rýchlejšie ako ručné.
Žiadne šmuhy
Čistota bez šmúh vďaka kvalitnej stierke a inovatívnej funkcii sania.
Žiadne kvapky
Okenné vysávače odsávajú vodu z okna rýchlo a spoľahlivo – bez kvapkania špinavej vody.
Originál
Originálna kvalita Kärcher od vynálezcu akumulátorového okenného vysávača.
Vysávač na oknáKärcher pre všetky hladké povrchy
Multifunkčný všestranný: Akumulátorový vysávač na okná od Kärcher čistí okrem okien takmer všetky hladké povrchy, ako sú autosklá, zrkadlá, sprchové kúty, varné dosky, sklenené stoly a pracovné plochy.
Umývanie a čistenie okien
Umývanie okien nebolo nikdy jednoduchšie. Použite náš bezdrôtový vysávač na okná pre výsledky bez šmúh za pár sekúnd.
Čistý sprchový kút
Vysajte sprchové kúty a obkladané steny v sprchách a kúpeľniach rýchlo a bez námahy.
Absorbujte tekutiny
S vysávačmi na okná Kärcher povysávate malé množstvá rozliatych tekutín z povrchov.
Nasajte kondenzát
Rýchlo vysajte prebytočnú vlhkosť z okien pomocou akumulátorových vysávačov na okná Kärcher.
Jednoduché predčistenie
Príprava je všetko: Pre optimálne výsledky čistenia je potrebné sklo alebo príslušný povrch najskôr očistiť a navlhčiť. Až potom sa použije vysávač na okná WV a môže vysať špinavú vodu. K dispozícii sú 3 možnosti pre optimálne predčistenie: štandardná sprejová fľaša, extra sprejová fľaša a vibračný akumulátorový stierač KV 4.
Štandardná sprejová fľaša
s návlekom na mop z mikrovlákna. Uľahčuje utieranie všetkých hladkých povrchov.
Extra sprejová fľaša
s návlekom na utieranie z mikrovlákna a nastaviteľnou stierkou pre variabilné zvlhčovanie – ideálne aj pre mrežové okná.
Silný výber: akumulátorové vysávače na okná od Kärcher
WV 6 – najlepší výkon. Okenný vysávač s dlhou výdržou batérie a stierkou s technológiou tekutého silikónu.
WV 2 – všestranný. Okenný vysávač s mimoriadne nízkou hmotnosťou a pohodlným používaním.
Čistota bez šmúh v 3 krokoch s aku čističom na okná
Nastriekanie
Najprv navlhčite sklo čistiacim prostriedkom – najlepšie pomocou sprejovej fľaše zo súpravy akumulátorového vysávača na okná WV 5 Premium/WV 2 Premium.
Čistenie
Potom sa špina (na skle) uvoľní pomocou stierky z mikrovlákna alebo utierky.
Odsatie
Nakoniec odsajte špinavú vodu pomocou akumulátorového vysávača na okná – a hotovo! A okolie? Čisté a nepokvapkané.
Výbava a príslušenstvo pre aku čističe na okná
Rozsah príslušenstva pre Kärcher akumulátorové čističe okien je široký, vďaka rafinovaným nápadom je čistenie ešte pohodlnejšie a rýchlejšie. Napríklad teleskopické predĺženie umožňuje rafinované čistenie bez námahy a šmúh vyššie položených plôch bez použitia rebríka.
Čisté okná bez námahy
Mastnotu, vodný kameň, ale aj ďalšie nečistoty môžete z okien, sprchových kútov či obkladu odstrániť rýchlo a efektívne aj bez zdĺhavého drhnutia a opakovaného leštenia, ktoré vám aj tak nezaručí dokonalý výsledok. S naozaj odolnou špinou napríklad v sprchovom kúte si zase ľahko poradia naše parné čističe.