Výbava na ručné čistenie
Takt je nenahraditeľný. Ručné čistiace zariadenia sú nevyhnutné pre každodenné udržiavacie čistenie podláh, povrchov alebo okien. Najmä v oblastiach, ktoré sú ťažko prístupné strojmi. Poskytujeme prispôsobené riešenia pre efektívne, profesionálne čistiace procesy a najvyššie štandardy. Vysokokvalitné, ergonomické ručné náradie umožňuje absolútnu čistotu.
Čistiace vozíky a vedrá
Vďaka rôznym druhom základnej výbavy, modulárnej konštrukcii a vynikajúcej životnosť našich čistiacich vozíkov vybavíte každé udržiavacie čistenie zaručene hospodárne a rýchlo.
Podlaha
V oblasti ručného čistenia podlahy presviedča Kärcher ergonomicky premyslenými produktmi najvyššej kvality, ktoré sa vyznačujú vynikajúcim zbieraním špiny.
Povrch
Tu nájdete všetko na hospodárne a efektívne čistenie povrchov. Odstráňte špinu aj z miest, do ktorých stroje nedosiahnu alebo ich dosiahnu len veľmi ťažko.
Okná
Profesionálna kvalita pre profesionálov. Perfektné čistenie skla bez šmúh si vyžaduje ergonomický dizajn, bezpečnú spájaciu techniku a všestranné komponenty. Pre bezpečnú a efektívnu prácu.
Osobné ochranné pracovné prostriedky
Naše rukavice majú pre každú požiadavku tú správnu kvalitu, od jednoduchého čistenia a prania až po manipuláciu s agresívnym chemikáliami. Chráňte si svoju pokožku!