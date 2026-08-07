Výbava na ručné čistenie

Takt je nenahraditeľný. Ručné čistiace zariadenia sú nevyhnutné pre každodenné udržiavacie čistenie podláh, povrchov alebo okien. Najmä v oblastiach, ktoré sú ťažko prístupné strojmi. Poskytujeme prispôsobené riešenia pre efektívne, profesionálne čistiace procesy a najvyššie štandardy. Vysokokvalitné, ergonomické ručné náradie umožňuje absolútnu čistotu.

Kärcher Čistiace vozíky a vedrá

Čistiace vozíky a vedrá

Vďaka rôznym druhom základnej výbavy, modulárnej konštrukcii a vynikajúcej životnosť našich čistiacich vozíkov vybavíte každé udržiavacie čistenie zaručene hospodárne a rýchlo.

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Kärcher Podlaha

Podlaha

V oblasti ručného čistenia podlahy presviedča Kärcher ergonomicky premyslenými produktmi najvyššej kvality, ktoré sa vyznačujú vynikajúcim zbieraním špiny.

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Kärcher Povrch

Povrch

Tu nájdete všetko na hospodárne a efektívne čistenie povrchov. Odstráňte špinu aj z miest, do ktorých stroje nedosiahnu alebo ich dosiahnu len veľmi ťažko.

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Kärcher Okná

Okná

Profesionálna kvalita pre profesionálov. Perfektné čistenie skla bez šmúh si vyžaduje ergonomický dizajn, bezpečnú spájaciu techniku a všestranné komponenty. Pre bezpečnú a efektívnu prácu.

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Kärcher Osobné ochranné pracovné prostriedky

Osobné ochranné pracovné prostriedky

Naše rukavice majú pre každú požiadavku tú správnu kvalitu, od jednoduchého čistenia a prania až po manipuláciu s agresívnym chemikáliami. Chráňte si svoju pokožku!

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