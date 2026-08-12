Povrch
Tu nájdete všetko na hospodárne a efektívne čistenie povrchov. Odstráňte špinu aj z miest, do ktorých stroje nedosiahnu alebo ich dosiahnu len veľmi ťažko.
Škrabky
zaschnuté zvyšky, žuvačky a pod.; zasúvateľná čepeľ; šikovný; bez námahy odstraňuje zvyšky farieb a nálepiek; antikoro
Utieranie prachu
Pomocou týchto prostriedkov docielite šetrné a efektívne naviazanie prachu na povrchoch a predmetoch každého druhu.
Vlhké a mokré čistenie
Náš rozsiahly sortiment na vlhké a mokré čistenie povrchov vám ponúka kvalitné materiály z mikrovlákna a inovatívnych zmesí pre optimálne riešenia vo všetkých oblastiach využitia.