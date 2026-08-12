Povrch

Tu nájdete všetko na hospodárne a efektívne čistenie povrchov. Odstráňte špinu aj z miest, do ktorých stroje nedosiahnu alebo ich dosiahnu len veľmi ťažko.

Kärcher Škrabky

Škrabky

zaschnuté zvyšky, žuvačky a pod.; zasúvateľná čepeľ; šikovný; bez námahy odstraňuje zvyšky farieb a nálepiek; antikoro

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Kärcher Utieranie prachu

Utieranie prachu

Pomocou týchto prostriedkov docielite šetrné a efektívne naviazanie prachu na povrchoch a predmetoch každého druhu.

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Kärcher Vlhké a mokré čistenie

Vlhké a mokré čistenie

Náš rozsiahly sortiment na vlhké a mokré čistenie povrchov vám ponúka kvalitné materiály z mikrovlákna a inovatívnych zmesí pre optimálne riešenia vo všetkých oblastiach využitia.

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Kärcher