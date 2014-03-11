Čerpadlá
Či už zásobujete dom a záhradu úžitkovou vodu z alternatívnych zdrojov alebo chcete rýchlo a jednoducho odčerpať neželanú vodu, Kärcher ponúka čerpadlo pre každú potrebu a každú oblasť využitia. Tlakové čerpadlá Kärcher dopravia dažďovú a podzemnú vodu zo suda, cisterny a studne s dostatočným tlakom tam, kde je potrebná. Ponorné čerpadlá zas odstránia neželanú alebo už nepotrebnú vodu: Pred jarným upratovaním bazénu alebo po zaplavení pivnice.
Ponorné čerpadlá
Pomocou ponorných čerpadiel Kärcher jednoducho a rýchlo vyčerpáte, odčerpáte alebo prečerpáte čistú aj znečistenú vodu.
Tlakové čerpadlá
Všestranné využitie v dome a záhrade: Použite čerpadlá na zavlažovanie a zásobujte okrem toho práčku a toaletu úžitkovou vodou.
Ponorné čerpadlá pre domácnosti aj firmy
Ponorné čerpadlá sa najčastejšie používajú na odčerpanie vody pri zazimovaní bazénu, na zásobovanie pestovaných rastlín vodou z vodného zdroja (ako je napríklad blízky potok alebo jazero), ale aj na sanáciu neočakávaných udalostí, ako je napríklad zatopenie pivnice alebo žumpy po výdatných dažďoch a následných záplavách. Čerpadlo si poradí aj so znečistenou vodou a spoľahlivo vysuší každý priestor. Ponorné čerpadlo môžete použiť aj na prečerpávanie vody z vodných rezervoárov napríklad do IBC kontajnerov pred jej prevozom na miesto, kde nie je k dispozícii žiadny vodný zdroj.
Výkonné ponorné čerpadlá
Ponorné čerpadlá v našej ponuke dokážu prečerpávať vodu rýchlosťou od 9 000 až do 22 000 litrov za hodinu. Modely Dual sú určené pre čistú aj špinavú vodu a modely Dirt si poradia aj so silno znečistenou vodou. Súčasťou ponorných čerpadiel je automatický systém spúšťania, ktorý závisí od polohy plaváku. Akonáhle vodná hladina klesne a plavák sa dostane do horizontálnej polohy, čerpadlo sa samé vypne, aby sa neprehrialo. Keď hladina zase stúpne, plavák sa dostane nad čerpadlo a opäť sa spustí funkcia čerpania. Niektoré modely čerpadiel dokážu nasávať aj vodu zo zatopenej podlahy napríklad v pivnici už od výšky 1 mm. Model Dirt 7 Inox si poradí aj s extrémne znečistenou vodou napríklad vo výkopoch pre základy domov, ktoré zatopila voda a blato.
Tlakové čerpadlá
Tlakové čerpadlá z našej ponuky vám pomôžu znížiť náklady na použitie pitnej vody v prípade, že máte v dome alebo na chate aj alternatívny zdroj vody, napríklad studňu. Nie vždy je však možné vodu komfortne používať. Napríklad dostať vodu z kopanej studne komfortne rovno do práčky, alebo prečerpávať dažďovú vodu zo suda či IBC kontajnera do kúpeľne na splachovanie je bez vhodného čerpadla takmer nemožné.
Tlakové čerpadlá pre širokú škálu použitia
Či už potrebujete dostať čerpadlo do suda, do vodnej nádrže, do kopanej studne, ale aj do úzkej vŕtanej studne, v našej ponuke nájdete model, ktorý výkonom, rozmermi, ale aj tvarom bude vyhovovať vašim potrebám. V ponuke máme napríklad aj akumulátorové sudové čerpadlá s úchytom pre montáž na stenu suda, ktoré vám dovolia čerpať úžitkovú vodu zo suda alebo inej nádoby aj na chatách a záhradách, kde úplne absentuje elektrická prípojka. Stačí so sebou na víkend zobrať batériu a môžete mať tečúcu vodu tam, kde ju práve potrebujete. Ponorné tlakové čerpadlá sú vybavené plavákom pre automatické spúšťanie a vypínanie čerpania podľa aktuálneho stavu hladiny vody.
Prehľad možností použitia ponorných a tlakových čerpadiel
Prehľad používania čerpadiel Kärcher
Objavte rôznorodé možnosti využitia našich čerpadiel. Súčasťou niektorých modelov čerpadiel sú aj hadice, sacie systémy a kvalitné a odolné rýchlospojky pre ešte efektívnejšiu prácu. Práca s čerpadlom je komfortná vďaka veľkému nožnému spínaču, s ktorým sa čerpadlo pohodlne a bez namáhania chrbta zapína a vypína. Čerpadlá sú zabezpečené proti prehriatiu zabudovanou tepelnou poistkou.
Príslušenstvo pre ponorné a tlakové čerpadlá
Vákuovo odolné špirálové hadice, variabilné sacie súpravy, predfiltre na špinavú vodu, napájacie adaptéry, dodatočná ochrana proti chodu nasucho a riziku prehriatia či elektronické tlakové spínače. Objavte komplexný rad príslušenstva Kärcher a každú úlohu v dome a záhrade zvládnete optimálne a bez starostí. Prezrite si našu ponuku príslušenstva a objednajte si nových pomocníkov bezpečne online.