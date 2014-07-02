Tlakové čerpadlá Kärcher

Tlakové čerpadlá Kärcher ponúkajú ideálne predpoklady pre zásobovanie domu a záhrady studňovou, podzemnou alebo dažďovou vodou. Majitelia rodinných domov si najneskôr pri pohľade na poslednú faktúru za vodu uvedomia, že voda je stále cennejšia. Prečo teda nevyužívať cenovo výhodnejšiu vodu z alternatívnych zdrojov? Kvalitné tlakové čerpadlá Kärcher ponúkajú na každý účel vhodné riešenie. Vodu zo studne, podzemnú a dažďovú vodu alebo vodu z prameňov je možné využiť na pranie v práčke, splachovanie WC alebo zavlažovanie záhrady. Výsledok: spoľahlivé zásobovanie úžitkovou vodu – a dobré svedomie.

Kärcher !Druckerzeugende Pumpen!

Oblasti využitia

Oblasti využitia

Záhradné čerpadlá Kärcher - komfortní siláci

Výkonné čerpadlá Kärcher sa vynikajúco hodia na zavlažovanie záhrady z alternatívnych zdrojov, ako sú napríklad cisterny alebo dažďové kade. O zvláštne pohodlie sa stará praktický nožný spínač. Tepelná poistka záhradného čerpadla BP 4 Garden chráni pred prehriatím a okrem bezpečnosti zvyšuje aj životnosť čerpadla. BP Garden sa hodí nielen na zavlažovanie pomocou postrekovača a polievacieho nadstavca, ale aj v spojení so zavlažovačom trávnika.

cerpadla_tepelna_poistka

Perfektne zabezpečené záhradné čerpadlá

Zabudovaná tepelná poistka chráni čerpadlo pred prehriatím. Na rozdiel od ponorných čerpadiel nemusia byť záhradné čerpadlá pri práci ponorené vo vode.

plosne_zavlazovanie_cerpadla

Flexibilné využitie záhradných čerpadiel Kärcher

Záhradné čerpadlá BP Garden umožňujú zavlažovanie nielen pomocou striekacích pištolí, ale aj pohodlné zavlažovanie pomocou plošných zavlažovačov.

ziadne_zohybanie_cerpadla

Žiadne zohýbanie pri práci so záhradným čerpadlom

Vďaka veľkému nožnému spínaču sa čerpadlo pohodlne a bez namáhania chrbta zapína a vypína aj v stoji a bez použitia rúk.

vyuzitie_alternativnych_zdrojov

Efektívne využívanie zdrojov vďaka záhradnému čerpadlu

Pomocou čerpadiel BP Garden je možné na zavlažovanie pohodlne využívať dažďovú vodu zo sudov a cisterien. Ušetrí sa tým pitná voda a ochráni životné prostredie a domáci rozpočet.

Perfektné čerpadlá Kärcher pre dom aj záhradu

Či na zavlažovanie záhrady, prívod vody do práčky alebo WC – inteligentné a kvalitné čerpadlá Kärcher s dlhou životnosťou sa ideálne hodia na využívanie alternatívnych vodných zdrojov. Zariadenie sa v prípade potreby vody automaticky zapne – neskôr sa opäť vypne. Ešte vyšší výkon, efektivita a tichý chod ponúkajú viacstupňové čerpadlá. Pri rovnakom prietoku potrebujú nižší výkon motora ako bežné prúdové čerpadlá. Ušetrí sa tak cca. 30 percent energie.

cerpadla_predfilter

Bezpečné čerpadlá s dlhou životnosťou

Čerpadlá Kärcher pre dom a záhradu sú sériovo vybavené predfiltrom, spätným ventilom a poistkou proti chodu nasucho.

cerpadla_flexibilna_montaz

Flexibilná montáž čerpadiel v každej situácii

Flexibilná montáž za pomoci dvojcestných adaptérov k optimálnemu napojeniu hadíc.

Sudové čerpadlá

Vďaka inovačmému sudovémučerpadlu Kärcher so zabudovaným vypínačom na držiaku môžete záhradu pohodlne, efektívne a cenovo výhodne zavlažovať mäkkou dažďovou vodou bohatou na živiny. Výhody ležia ako na dlani. Už nemusíte dvíhať ťažké krhly. Nespotrebujete cennú pitnú vodu. Sudové čerpadlo efektívne vytiahne dažďovú vodu aj z hlbokého a úzkeho suda.

Sudové čerpadlo - pohodlne

Jednoduché riešenie

Dokonalé zavlažovanie: Použitie sudového čerpadla pre čerpanie dažďovej vody. Šetrite chrbát aj drahú pitnú vodu.

sudove_cerpadlo_uchytenie

Hodí sa ako uliate

Praktické a stabilné uchytenie. Sudové čerpadlo môžete jednoducho uchytiť na sud s akýmkoľvek priemerom a hrúbkou steny.

Sudove_cerpadlo_vypinanie

Praktické a bezpečné

Integrovaný vypínač umožňuje praktické zapínanie/vypínanie priamo na mieste. Obsluha čerpadla je jednoduchá a intuitívna.

Sudove_cerpadlo_komfort

Inovatívne čerpadlo

Sudové čerpadlá Kärcher sú vybavené pohodlnou rukoväťou, s nastaviteľnou dĺžkou hadice ako aj predčisťovacím filtrom.

Ponorné tlakové čerpadlá

Pomocou kompaktných a flexibilných antikorových ponorných tlakových čerpadiel Kärcher je možné na ekologické zavlažovanie využívať alternatívne zdroje vody, ako sú cisterny alebo studne. Viacstupňová hydraulika sa postará o to, aby bolo možné dažďovú, studňovú, podzemnú vodu a vodu z prameňov dopravovať z hlbšie položených miest s dostatočným tlakom. V závislosti od vybraného modelu je vďaka tomu možné čerpať vodu až do výšky desiatok metrov. Ponorné tlakové čerpadlá sú vhodné na trvalú montáž do vŕtaných studní pre pravidelný odber vody v rodinných domoch či na chalupách bez prípojky k verejnému vodovodu.

ponorne_tlakove_cerpadla_robustne

Bezpečné a odolné

Kryt a závitové hrdlo z antikoru ponorných tlakových čerpadiel Kärcher zaručujú nárazuvzdornosť a dlhú životnosť. Čerpadlo vám bude spoľahlivo slúžiť desiatky rokov.

ponorne_cerpadlo_ochrana

Optimálna ochrana

Dištančná noha čerpadla BP Deep Well chráni čerpadlo počas inštalácie pred znečistením, predfilter ho chráni počas celej životnosti pred usadeninami vo vode.

ponorne_tlakove_cerpadlo_spinac

Jednoduchá obsluha

Deepwell box poskytuje nadprúdovú ochranu a bezpečný ovládateľný vypínač ON / OFF. Čerpadlo tak nemusíte zapínať a vypínať len pomocou ističa v rozvodnej skrini.

ponorne_tlakove_cerpadlo_hlbka

Až z hĺbky 30 m

Vďaka extra dlhému káblu (30 m) Deepwell dokáže čerpať vodu aj z veľkých hĺbok. Upevňovacie lano je súčasťou balenia a pri spúšťaní do hĺbky unesie celú váhu čerpadla.

Príslušenstvo pre všetky typy čerpadiel Kärcher

So správnou kombináciu príslušenstva Kärcher, môžu byť čerpadlá uvedené do prevádzky rýchlo a ľahko. Vákuovo odolné špirálové hadice, sacie súpravy, predfiltre, adaptéry, ochrana proti chodu nasucho, elektronické tlakové spínače - komplexný rad príslušenstva Kärcher zaisťuje, že každú úlohu v dome a záhrade možno optimálne zvládnuť. Voda z alternatívnych zdrojov tak môže byť využitá čo najefektívnejšie. Znížte svoju závislosť na verejnom vodovode a využívajte dažďovú vodu, priľahlé vodné toky a plochy, ale aj vodu z kopanej či vŕtanej studne a ušetrite na čoraz vyšších účtoch za vodné a stočné.

BP príslušenstvo

Perfektné a bezpečné čerpadlá

Vákuuové odolné špirálové hadice pre pripojenie na Kärcher čerpadlá sú k dispozícii ako hotové súpravy alebo na objednávku v metroch pre individuálne prispôsobenie.

BP príslušenstvo

Perfektné spojenie hadíc

Vďaka adaptérom a prípojkám Kärcher je možné hadice bezpečne a bez problémov napojiť na čerpadlá. Už žiadne priťahovanie kovových sťahovacích pások pomocou skrutkovača.

BP príslušenstvo

Optimálna ochrana čerpadla

Filtre chránia čerpadlá pred znečistením a upchátím a zabezpečujú neprerušenú prevádzku. Kärcher má k dispozícii vhodný filter pre každú aplikáciu.

BP príslušenstvo

Perfektná výbava na dosah

Pohodlné a spoľahlivé využitie externých zdrojov vďaka ochrane pred chodom na sucho a elektronickým tlakovým spínačom.

Správne príslušenstvo pre jednotlivé typy čerpadiel nájdete priamo na ich produktových stránkach.

Predĺženie záruky BP

Predĺženie záruky

Predĺžte si tu záruku na BP Garden a BP Home & Garden ako aj SP na 5 rokov!

 

