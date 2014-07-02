Tlakové čerpadlá Kärcher
Tlakové čerpadlá Kärcher ponúkajú ideálne predpoklady pre zásobovanie domu a záhrady studňovou, podzemnou alebo dažďovou vodou. Majitelia rodinných domov si najneskôr pri pohľade na poslednú faktúru za vodu uvedomia, že voda je stále cennejšia. Prečo teda nevyužívať cenovo výhodnejšiu vodu z alternatívnych zdrojov? Kvalitné tlakové čerpadlá Kärcher ponúkajú na každý účel vhodné riešenie. Vodu zo studne, podzemnú a dažďovú vodu alebo vodu z prameňov je možné využiť na pranie v práčke, splachovanie WC alebo zavlažovanie záhrady. Výsledok: spoľahlivé zásobovanie úžitkovou vodu – a dobré svedomie.
Oblasti využitia
Záhradné čerpadlá Kärcher - komfortní siláci
Výkonné čerpadlá Kärcher sa vynikajúco hodia na zavlažovanie záhrady z alternatívnych zdrojov, ako sú napríklad cisterny alebo dažďové kade. O zvláštne pohodlie sa stará praktický nožný spínač. Tepelná poistka záhradného čerpadla BP 4 Garden chráni pred prehriatím a okrem bezpečnosti zvyšuje aj životnosť čerpadla. BP Garden sa hodí nielen na zavlažovanie pomocou postrekovača a polievacieho nadstavca, ale aj v spojení so zavlažovačom trávnika.
Perfektne zabezpečené záhradné čerpadlá
Zabudovaná tepelná poistka chráni čerpadlo pred prehriatím. Na rozdiel od ponorných čerpadiel nemusia byť záhradné čerpadlá pri práci ponorené vo vode.
Flexibilné využitie záhradných čerpadiel Kärcher
Záhradné čerpadlá BP Garden umožňujú zavlažovanie nielen pomocou striekacích pištolí, ale aj pohodlné zavlažovanie pomocou plošných zavlažovačov.
Žiadne zohýbanie pri práci so záhradným čerpadlom
Vďaka veľkému nožnému spínaču sa čerpadlo pohodlne a bez namáhania chrbta zapína a vypína aj v stoji a bez použitia rúk.
Efektívne využívanie zdrojov vďaka záhradnému čerpadlu
Pomocou čerpadiel BP Garden je možné na zavlažovanie pohodlne využívať dažďovú vodu zo sudov a cisterien. Ušetrí sa tým pitná voda a ochráni životné prostredie a domáci rozpočet.
Perfektné čerpadlá Kärcher pre dom aj záhradu
Či na zavlažovanie záhrady, prívod vody do práčky alebo WC – inteligentné a kvalitné čerpadlá Kärcher s dlhou životnosťou sa ideálne hodia na využívanie alternatívnych vodných zdrojov. Zariadenie sa v prípade potreby vody automaticky zapne – neskôr sa opäť vypne. Ešte vyšší výkon, efektivita a tichý chod ponúkajú viacstupňové čerpadlá. Pri rovnakom prietoku potrebujú nižší výkon motora ako bežné prúdové čerpadlá. Ušetrí sa tak cca. 30 percent energie.
Bezpečné čerpadlá s dlhou životnosťou
Čerpadlá Kärcher pre dom a záhradu sú sériovo vybavené predfiltrom, spätným ventilom a poistkou proti chodu nasucho.
Flexibilná montáž čerpadiel v každej situácii
Flexibilná montáž za pomoci dvojcestných adaptérov k optimálnemu napojeniu hadíc.
Sudové čerpadlá
Vďaka inovačmému sudovémučerpadlu Kärcher so zabudovaným vypínačom na držiaku môžete záhradu pohodlne, efektívne a cenovo výhodne zavlažovať mäkkou dažďovou vodou bohatou na živiny. Výhody ležia ako na dlani. Už nemusíte dvíhať ťažké krhly. Nespotrebujete cennú pitnú vodu. Sudové čerpadlo efektívne vytiahne dažďovú vodu aj z hlbokého a úzkeho suda.
Jednoduché riešenie
Dokonalé zavlažovanie: Použitie sudového čerpadla pre čerpanie dažďovej vody. Šetrite chrbát aj drahú pitnú vodu.
Hodí sa ako uliate
Praktické a stabilné uchytenie. Sudové čerpadlo môžete jednoducho uchytiť na sud s akýmkoľvek priemerom a hrúbkou steny.
Praktické a bezpečné
Integrovaný vypínač umožňuje praktické zapínanie/vypínanie priamo na mieste. Obsluha čerpadla je jednoduchá a intuitívna.
Inovatívne čerpadlo
Sudové čerpadlá Kärcher sú vybavené pohodlnou rukoväťou, s nastaviteľnou dĺžkou hadice ako aj predčisťovacím filtrom.
Ponorné tlakové čerpadlá
Pomocou kompaktných a flexibilných antikorových ponorných tlakových čerpadiel Kärcher je možné na ekologické zavlažovanie využívať alternatívne zdroje vody, ako sú cisterny alebo studne. Viacstupňová hydraulika sa postará o to, aby bolo možné dažďovú, studňovú, podzemnú vodu a vodu z prameňov dopravovať z hlbšie položených miest s dostatočným tlakom. V závislosti od vybraného modelu je vďaka tomu možné čerpať vodu až do výšky desiatok metrov. Ponorné tlakové čerpadlá sú vhodné na trvalú montáž do vŕtaných studní pre pravidelný odber vody v rodinných domoch či na chalupách bez prípojky k verejnému vodovodu.
Bezpečné a odolné
Kryt a závitové hrdlo z antikoru ponorných tlakových čerpadiel Kärcher zaručujú nárazuvzdornosť a dlhú životnosť. Čerpadlo vám bude spoľahlivo slúžiť desiatky rokov.
Optimálna ochrana
Dištančná noha čerpadla BP Deep Well chráni čerpadlo počas inštalácie pred znečistením, predfilter ho chráni počas celej životnosti pred usadeninami vo vode.
Jednoduchá obsluha
Deepwell box poskytuje nadprúdovú ochranu a bezpečný ovládateľný vypínač ON / OFF. Čerpadlo tak nemusíte zapínať a vypínať len pomocou ističa v rozvodnej skrini.
Až z hĺbky 30 m
Vďaka extra dlhému káblu (30 m) Deepwell dokáže čerpať vodu aj z veľkých hĺbok. Upevňovacie lano je súčasťou balenia a pri spúšťaní do hĺbky unesie celú váhu čerpadla.
Príslušenstvo pre všetky typy čerpadiel Kärcher
So správnou kombináciu príslušenstva Kärcher, môžu byť čerpadlá uvedené do prevádzky rýchlo a ľahko. Vákuovo odolné špirálové hadice, sacie súpravy, predfiltre, adaptéry, ochrana proti chodu nasucho, elektronické tlakové spínače - komplexný rad príslušenstva Kärcher zaisťuje, že každú úlohu v dome a záhrade možno optimálne zvládnuť. Voda z alternatívnych zdrojov tak môže byť využitá čo najefektívnejšie. Znížte svoju závislosť na verejnom vodovode a využívajte dažďovú vodu, priľahlé vodné toky a plochy, ale aj vodu z kopanej či vŕtanej studne a ušetrite na čoraz vyšších účtoch za vodné a stočné.
Perfektné a bezpečné čerpadlá
Vákuuové odolné špirálové hadice pre pripojenie na Kärcher čerpadlá sú k dispozícii ako hotové súpravy alebo na objednávku v metroch pre individuálne prispôsobenie.
Perfektné spojenie hadíc
Vďaka adaptérom a prípojkám Kärcher je možné hadice bezpečne a bez problémov napojiť na čerpadlá. Už žiadne priťahovanie kovových sťahovacích pások pomocou skrutkovača.
Optimálna ochrana čerpadla
Filtre chránia čerpadlá pred znečistením a upchátím a zabezpečujú neprerušenú prevádzku. Kärcher má k dispozícii vhodný filter pre každú aplikáciu.
Perfektná výbava na dosah
Pohodlné a spoľahlivé využitie externých zdrojov vďaka ochrane pred chodom na sucho a elektronickým tlakovým spínačom.
Správne príslušenstvo pre jednotlivé typy čerpadiel nájdete priamo na ich produktových stránkach.
Predĺženie záruky
Predĺžte si tu záruku na BP Garden a BP Home & Garden ako aj SP na 5 rokov!