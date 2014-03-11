Aku-METLY

Abrakadabra! Nech medzičistenie sa stane detskou hrou. S novou aku-metlou KB 5 budete pripravený na všetko. Keď v roztomilej detskej izbe zavládne neporiadok, prichádza do hry aku-metla: šetrí miesto, nemá kábel a manipulácia je komfortná. Okamžite je tam, kde je potrebná. Vďaka rotujúcej kefe urobí presne to, čo vie najlepšie: pozametá.

KB 5

Rýchlejšie po ruke ako vysávač

Kto to nevie: Len čo skončíte s vysávaním, na zemi je už zopár omrviniek. Akumulátorová metla od Kärcher je ideálnym každodenným spoločníkom na upratovanie bez toho, aby ste museli vysávač znova pracne vyťahovať.


Akumulátorová metla je vhodná najmä pre domáce použitie. Je malá, pohyblivá a ľahko sa používa – a preto je možné použiť ju kdekoľvek v dome. Vďaka kompaktnému dizajnu a modernému bezdrôtovému dizajnu možno aku metlu ľahko skladovať, aby sa ušetrilo miesto a je vždy pripravená na použitie.

Jedno zariadenie, veľa možných aplikácií

Zvyšky jedla na podlahe? Špinavý koberec? Aku metla je skutočne univerzálna a možno ju použiť na všetky tvrdé podlahy, ako je laminát a dlažba, ale aj na koberce. Výkon hovorí sám za seba: Nečistota je úplne zametená a nie je tlačená dopredu, a to platí aj pre koberce s výškou vlasu do 10 milimetrov. Kefka preniká hlboko do vlákien a čistí spoľahlivo a efektívne.

Kärcher cordless electric broom

Silný výkon na najmenšom priestore s aku-metlou

Inovatívny adaptívny čistiaci systém aku metly Kärcher zaručuje prvotriedne výsledky čistenia: Pohyblivá zametacia hrana, optimálne zametanie nečistôt a špeciálna čistiaca kefa dopravia nečistoty bezpečne, úplne a bez rozvírenia prachu do nádoby na nečistoty.

Akumulátorová elektrická metla Kärcher

Aku-metla pripravená na ďalšiu misiu

Aku metla KB 5 zaujme lítium-iónovou batériou a výdržou batérie až 30 minút na tvrdých podlahách. To znamená, že podlahu môžete pozametať za okamih – bez pohybu, bez otravných káblov a bez nutnosti hľadať zásuvku.

Akumulátorová elektrická metla Kärcher

Pohodlnejšia ako bežná metla

Aku metla KB 5 je so svojimi jedinečnými vlastnosťami dokonalým kompromisom medzi vysávačom a metlou. Kliknite na kruhy a objavte vlastnosti a funkcie, ktoré robia rozdiel. Metlu môžete kdekoľvek jednoducho zaparkovať. Kefa sa ľahko čistí, a  vďaka flexibilnému kĺbu sa s metlou dostanete naozaj všade – pri práci sa nemusíte zohýbať a metlu ľahko zapnete alebo vypnete priamo cez tlačidlo na rúčke.

Kärcher cordless electric broom

Ľahká a ergonomická

Jednoduché čistenie: s praktickou a veľmi ľahkou bezdrôtovou aku metlou udržíte svoj dom čistý a zároveň si ušetríte chrbát.

Akumulátorová metla Kärcher

Splní akúkoľvek výzvu

Aku metla ľahko dosiahne aj ťažko prístupné miesta, ako napríklad pod komodu alebo pohovku.

Kärcher cordless electric broom

Pôsobivo flexibilné

Vďaka obratnému dvojitému kĺbu aku elektrickej metly sa možno ľahko vyhnúť aj predmetom, ako sú nohy stoličky.

Kärcher Akumulátorová metl

Rohy a hrany

Absolútna čistota po celej ploche: aku metla od Kärcher zametá až po vonkajší okraj.

Aku metla Kärcher

Pohodlný štart aku-metly

Aku metla sa spustí automaticky, akonáhle pohnete rukoväťou nadol.

Akumulátorová metla Kärcher

Parkovacia poloha

Aku metla je vďaka svojmu kompaktnému dizajnu vždy poruke a navyše je samostatne stojaca – to znamená, že si môžete kedykoľvek oddýchnuť. Aku-metla sa dá jednoducho skladovať v šatníku, v špajzi, ale aj za skriňou.

Vyprázdnenie KB 5

Čistenie a starostlivosť o aku-metlu

Rýchle odstránenie kefy a nádoby na nečistoty – aku-metla je okamžité pripravená na ďalšie použitie.


Jednoduché vyprázdňovanie bez kontaktu s nečistotami – pozametaný prach a nečistoty sa vám nebudú doma ďalej víriť.


Čistenie univerzálnej kefy bez námahy – nečistoty zachytené na kefe odstránite rýchlo a pohodlne.