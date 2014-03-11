Aku-METLY
Abrakadabra! Nech medzičistenie sa stane detskou hrou. S novou aku-metlou KB 5 budete pripravený na všetko. Keď v roztomilej detskej izbe zavládne neporiadok, prichádza do hry aku-metla: šetrí miesto, nemá kábel a manipulácia je komfortná. Okamžite je tam, kde je potrebná. Vďaka rotujúcej kefe urobí presne to, čo vie najlepšie: pozametá.
Rýchlejšie po ruke ako vysávač
Kto to nevie: Len čo skončíte s vysávaním, na zemi je už zopár omrviniek. Akumulátorová metla od Kärcher je ideálnym každodenným spoločníkom na upratovanie bez toho, aby ste museli vysávač znova pracne vyťahovať.
Akumulátorová metla je vhodná najmä pre domáce použitie. Je malá, pohyblivá a ľahko sa používa – a preto je možné použiť ju kdekoľvek v dome. Vďaka kompaktnému dizajnu a modernému bezdrôtovému dizajnu možno aku metlu ľahko skladovať, aby sa ušetrilo miesto a je vždy pripravená na použitie.
Jedno zariadenie, veľa možných aplikácií
Zvyšky jedla na podlahe? Špinavý koberec? Aku metla je skutočne univerzálna a možno ju použiť na všetky tvrdé podlahy, ako je laminát a dlažba, ale aj na koberce. Výkon hovorí sám za seba: Nečistota je úplne zametená a nie je tlačená dopredu, a to platí aj pre koberce s výškou vlasu do 10 milimetrov. Kefka preniká hlboko do vlákien a čistí spoľahlivo a efektívne.
Silný výkon na najmenšom priestore s aku-metlou
Inovatívny adaptívny čistiaci systém aku metly Kärcher zaručuje prvotriedne výsledky čistenia: Pohyblivá zametacia hrana, optimálne zametanie nečistôt a špeciálna čistiaca kefa dopravia nečistoty bezpečne, úplne a bez rozvírenia prachu do nádoby na nečistoty.
Aku-metla pripravená na ďalšiu misiu
Aku metla KB 5 zaujme lítium-iónovou batériou a výdržou batérie až 30 minút na tvrdých podlahách. To znamená, že podlahu môžete pozametať za okamih – bez pohybu, bez otravných káblov a bez nutnosti hľadať zásuvku.
Ľahká a ergonomická
Jednoduché čistenie: s praktickou a veľmi ľahkou bezdrôtovou aku metlou udržíte svoj dom čistý a zároveň si ušetríte chrbát.
Splní akúkoľvek výzvu
Aku metla ľahko dosiahne aj ťažko prístupné miesta, ako napríklad pod komodu alebo pohovku.
Pôsobivo flexibilné
Vďaka obratnému dvojitému kĺbu aku elektrickej metly sa možno ľahko vyhnúť aj predmetom, ako sú nohy stoličky.
Rohy a hrany
Absolútna čistota po celej ploche: aku metla od Kärcher zametá až po vonkajší okraj.
Pohodlný štart aku-metly
Aku metla sa spustí automaticky, akonáhle pohnete rukoväťou nadol.
Parkovacia poloha
Aku metla je vďaka svojmu kompaktnému dizajnu vždy poruke a navyše je samostatne stojaca – to znamená, že si môžete kedykoľvek oddýchnuť. Aku-metla sa dá jednoducho skladovať v šatníku, v špajzi, ale aj za skriňou.
Čistenie a starostlivosť o aku-metlu
Rýchle odstránenie kefy a nádoby na nečistoty – aku-metla je okamžité pripravená na ďalšie použitie.
Jednoduché vyprázdňovanie bez kontaktu s nečistotami – pozametaný prach a nečistoty sa vám nebudú doma ďalej víriť.
Čistenie univerzálnej kefy bez námahy – nečistoty zachytené na kefe odstránite rýchlo a pohodlne.