Mokro-suché vysávače KÄRCHER WD
Viacúčelové vysávače na suché aj mokré nečistoty. Vyčistia hrubé či jemné zašpinenie – na špine nezáleží, zvládnu odstrániť všetko! Vysávače KÄRCHER WD na mokré a suché vysávanie poskytujú rôzne možnosti použitia – v interiéri aj exteriéri. Vyznačujú sa vynikajúcim saním, vysokou energetickou účinnosťou a robustným dizajnom. Spoľahlivé multifunkčné zariadenia je možné všestranne využiť a sú vybavené komplexnou súpravou príslušenstva. Je to zázračný pomocník pre váš dom, záhradu alebo garáž.
Vlastnosti
Rôzne možnosti použitia mokro-suchých vysávačov
Multifunkčnosť je zakorenená v DNA našich vysávačov na mokré a suché vysávanie. Títo majstri multitaskingu upracú tam, kde len potrebujete – v pivnici, garáži, hobby dielni alebo záhrade. Pomôžu vám pri rekonštrukčných prácach, vysávaní auta, odstraňovaní úlomkov alebo vysávaní rozliatej vody. Nezáleží na tom, či sú nečistoty suché, mokré, hrubé alebo jemné – tieto výkonné zariadenia si spoľahlivo poradia dokonca aj s veľkým množstvom vody. Pomôžu vám rýchlo odstrániť vodu napríklad po jej rozliatí na drevenú podlahu.
Vynikajúci čistiaci a sací výkon mokro-suchých vysávačov
V situáciách, v ktorých si už klasické domáce vysávače neporadia, sa naplno prejaví sila a jedinečnosť vysávačov Kärcher na mokré a suché vysávanie. Ich spoľahlivá sacia sila v kombinácii s vynikajúcou energetickou účinnosťou umožňuje priemyselným vysávačom na suché či mokré vysávanie stopercentné odstránenie nečistôt. Dokonalá koordinácia zariadenia s príslušenstvom je zaručená. Rýchly a dôkladný výsledok čistenia. Použitie vysávača pri pílení, brúsení a ďalších činnostiach znižuje šírenie prachu a nečistôt, pričom udržuje váš pracovný priestor výnimočne čistý. Napriek svojmu vysokému výkonu a variabilite sú vysávače kompaktné a môžete si ich so sebou ľahko vziať na cesty. Pre ešte väčší komfort si môžete vybrať aj AKU mokro-suchý vysávač z modelového radu WD Battery.
Viac pohodlia s mokro-suchými vysávačmi Kärcher
Najvyššia úroveň pohodlia. Vysávače WD disponujú kompaktným dizajnom a vyžadujú si minimum priestoru na uskladnenie. Hadicu a príslušenstvo je možné skladovať priamo na zariadení. Vďaka inovatívnym dizajnom filtrov je používanie vysávačov na vysávanie vody aj suchých nečistôt mimoriadne pohodlné – bez akéhokoľvek kontaktu s nečistotami. A čo viac, ich dlhá životnosť založená na vysokej úrovni kvality a robustnosti, robí mokré a suché vysávanie s vysávačmi Kärcher skutočne jedinečným. S mokro-suchým vysávačom v domácnosti nepotrebujete žiadny ďalší vysávač.
Možnosti použitia mokro-suchých vysávačov Kärcher
Robustné vysávače Kärcher na mokré a suché vysávanie sa nenechajú zahanbiť. Odstraňujú suché aj mokré nečistoty rovnako účinne. Poradia si aj s veľkým množstvom rozliatej tekutiny.
Čistenie áut s mokro-suchým vysávačom
Vyčistite si auto dôkladne s vysávačom Kärcher na mokré a suché vysávanie. Vďaka svojej širokej škále príslušenstva a rôznych nástavcov vám umožní vyčistiť aj ťažko dostupné priestory, napríklad štrbiny medzi sedadlami.
Stavby a rekonštrukcie
Vysávače Kärcher na mokré a suché vysávanie dokážu odstrániť aj veľké kusy stavebných nečistôt. Inovatívny filtračný systém a stály vysoký sací výkon zjednodušujú proces čistenia a umožňujú pracovať s nízkou spotrebou energie. Problém nepredstavujú ani mokré alebo vlhké sutiny. Mokro-suché vysávače dokážu okrem klasických vysávačov v domácnosti čiastočne nahradiť aj priemyselné vysávače.
Dielňa a mokro-suchý vysávač
Pohodlné odstraňovanie prachu pri práci s drevom alebo inými materiálmi v dielni. Pri modeloch so zabudovanou elektrickou zásuvkou môžu byť elektrické zariadenia zapojené priamo do vysávača na mokré a suché vysávanie, ktorý automaticky povysáva drevené triesky hneď, ako začnete píliť.
Tekutiny a úlomky
Pri našich vysávačoch na mokré a suché vysávanie hovorí sám za seba už samotný názov. Rozbité fľaše na pitie, malé kaluže alebo vlhké nečistoty, nepredstavujú vôbec žiaden problém, a to vďaka vysokému saciemu výkonu, robustnej zbernej nádobe a možnosti vysávať bez filtračného vrecka. Pri podobnej nehode už viac nehľadajte metlu na sklo, utierky a vedro na vodu, vysávač na črepiny a ďalšie pomôcky. Vezmite na to poriadny kaliber v podobe mokro-suchého vysávača.
Vytečená alebo rozliata voda
Veľké kaluže majú rôzne príčiny, ale vždy je ich možné dôkladne odstrániť pomocou vysávača Kärcher na mokré a suché vysávanie. Veľká nádoba zaisťuje, že môžete rýchlo a bez námahy odstrániť aj väčšie množstvo vody alebo inej tekutiny. Dôsledky havárie vodovodnej batérie v domácnosti sa tak dajú odstrániť mimoriadne efektívne.
Záhrada
Vysávač na mokré a suché vysávanie je skvelým pomocníkom aj v záhrade. Jednoducho s ním môžete povysávať malé vetvičky, štrk a listy alebo ich odfúknuť pomocou funkcie dúchadla. Vysávač môžete použiť aj na čistenie umelého trávnika či záhradného sedenia.
Exteriér
Terasy, garáže, vchody do domu a schody budú vďaka vysávaču na vysávanie vody aj suchých nečistôt opäť čisté v zlomku sekundy. Ľahko si poradia aj s mokrou podlahou na drevenej terase v drážkach terasových dosiek.
Interiér
Vysávače WD môžu byť použité rovnako ako bežné vysávače na vysávanie v obytných priestoroch, pričom v interiéri sú mimoriadne účinné vďaka špeciálnemu príslušenstvu, ako je napríklad kobercová dýza. Jemný prach a nečistoty dokáže výkonný vysávač vytiahnuť aj z koberčekov v aute, z pohovky či matraca.
Názvoslovie
Často kladené otázky
Ako funguje čistenie filtra vysávača Kärcher na mokré a suché vysávanie?
Ako sa vymieňa kazetový filter (WD 2 – WD 3)?
Ako sa vymieňa plochý skladaný filter (WD 4 – WD 6)?
Ako sa vkladá filtračné vrecko do vysávačov Kärcher na mokré a suché vysávanie (WD 2 – WD 6)?
Ako sa uskladňuje hadica na vysávači Kärcher na mokré a suché vysávanie (WD 3 – WD 6)?
Príslušenstvo vysávačov na mokré a suché vysávanie: praktickejšie, dôkladnejšie
Príslušenstvo bolo špeciálne vyvinuté pre vysávače Kärcher na mokré a suché vysávanie. Spolu so zariadeniami zabezpečujú mimoriadne pôsobivú účinnosť čistenia a rozširujú škálu možností použitia. Náhradné filtre, vrecká do mokro-suchých vysávačov, rôzne nástavce a hubice, ale aj predlžovacie hadice – vyšperkujte si mokro-suchý vysávač podľa svojich požiadaviek.
Profesionálne vysávače
Pre profesionálnych užívateľov máme k dispozícii špeciálne profesionálne mokro-suché vysávače.