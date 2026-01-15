Mokro-suché vysávače KÄRCHER WD

Viacúčelové vysávače na suché aj mokré nečistoty. Vyčistia hrubé či jemné zašpinenie – na špine nezáleží, zvládnu odstrániť všetko! Vysávače KÄRCHER WD na mokré a suché vysávanie poskytujú rôzne možnosti použitia – v interiéri aj exteriéri. Vyznačujú sa vynikajúcim saním, vysokou energetickou účinnosťou a robustným dizajnom. Spoľahlivé multifunkčné zariadenia je možné všestranne využiť a sú vybavené komplexnou súpravou príslušenstva. Je to zázračný pomocník pre váš dom, záhradu alebo garáž.

Vlastnosti

Rôzne možnosti použitia mokro-suchých vysávačov

Multifunkčnosť je zakorenená v DNA našich vysávačov na mokré a suché vysávanie. Títo majstri multitaskingu upracú tam, kde len potrebujete – v pivnici, garáži, hobby dielni alebo záhrade. Pomôžu vám pri rekonštrukčných prácach, vysávaní auta, odstraňovaní úlomkov alebo vysávaní rozliatej vody. Nezáleží na tom, či sú nečistoty suché, mokré, hrubé alebo jemné – tieto výkonné zariadenia si spoľahlivo poradia dokonca aj s veľkým množstvom vody. Pomôžu vám rýchlo odstrániť vodu napríklad po jej rozliatí na drevenú podlahu.

Mokré a suché vysávače Kärcher

Vynikajúci čistiaci a sací výkon mokro-suchých vysávačov

V situáciách, v ktorých si už klasické domáce vysávače neporadia, sa naplno prejaví sila a jedinečnosť vysávačov Kärcher na mokré a suché vysávanie. Ich spoľahlivá sacia sila v kombinácii s vynikajúcou energetickou účinnosťou umožňuje priemyselným vysávačom na suché či mokré vysávanie stopercentné odstránenie nečistôt. Dokonalá koordinácia zariadenia s príslušenstvom je zaručená. Rýchly a dôkladný výsledok čistenia. Použitie vysávača pri pílení, brúsení a ďalších činnostiach znižuje šírenie prachu a nečistôt, pričom udržuje váš pracovný priestor výnimočne čistý. Napriek svojmu vysokému výkonu a variabilite sú vysávače kompaktné a môžete si ich so sebou ľahko vziať na cesty. Pre ešte väčší komfort si môžete vybrať aj AKU mokro-suchý vysávač z modelového radu WD Battery.

Viacúčelové vysávače Kärcher

Viac pohodlia s mokro-suchými vysávačmi Kärcher

Najvyššia úroveň pohodlia. Vysávače WD disponujú kompaktným dizajnom a vyžadujú si minimum priestoru na uskladnenie. Hadicu a príslušenstvo je možné skladovať priamo na zariadení. Vďaka inovatívnym dizajnom filtrov je používanie vysávačov na vysávanie vody aj suchých nečistôt mimoriadne pohodlné – bez akéhokoľvek kontaktu s nečistotami. A čo viac, ich dlhá životnosť založená na vysokej úrovni kvality a robustnosti, robí mokré a suché vysávanie s vysávačmi Kärcher skutočne jedinečným. S mokro-suchým vysávačom v domácnosti nepotrebujete žiadny ďalší vysávač.

Kompaktné mokré a suché vysávače
Možnosti použitia mokro-suchých vysávačov Kärcher

Robustné vysávače Kärcher na mokré a suché vysávanie sa nenechajú zahanbiť. Odstraňujú suché aj mokré nečistoty rovnako účinne. Poradia si aj s veľkým množstvom rozliatej tekutiny.

Kärcher WD 5 P S

Čistenie áut s mokro-suchým vysávačom

Vyčistite si auto dôkladne s vysávačom Kärcher na mokré a suché vysávanie. Vďaka svojej širokej škále príslušenstva a rôznych nástavcov vám umožní vyčistiť aj ťažko dostupné priestory, napríklad štrbiny medzi sedadlami.

Kärcher WD 5 P S

Stavby a rekonštrukcie

Vysávače Kärcher na mokré a suché vysávanie dokážu odstrániť aj veľké kusy stavebných nečistôt. Inovatívny filtračný systém a stály vysoký sací výkon zjednodušujú proces čistenia a umožňujú pracovať s nízkou spotrebou energie. Problém nepredstavujú ani mokré alebo vlhké sutiny. Mokro-suché vysávače dokážu okrem klasických vysávačov v domácnosti čiastočne nahradiť aj priemyselné vysávače.

Kärcher WD 3 P S

Dielňa a mokro-suchý vysávač

Pohodlné odstraňovanie prachu pri práci s drevom alebo inými materiálmi v dielni. Pri modeloch so zabudovanou elektrickou zásuvkou môžu byť elektrické zariadenia zapojené priamo do vysávača na mokré a suché vysávanie, ktorý automaticky povysáva drevené triesky hneď, ako začnete píliť.

Kärcher WD 2

Tekutiny a úlomky

Pri našich vysávačoch na mokré a suché vysávanie hovorí sám za seba už samotný názov. Rozbité fľaše na pitie, malé kaluže alebo vlhké nečistoty, nepredstavujú vôbec žiaden problém, a to vďaka vysokému saciemu výkonu, robustnej zbernej nádobe a možnosti vysávať bez filtračného vrecka. Pri podobnej nehode už viac nehľadajte metlu na sklo, utierky a vedro na vodu, vysávač na črepiny a ďalšie pomôcky. Vezmite na to poriadny kaliber v podobe mokro-suchého vysávača.

Mokré a suché vysávače Kärcher

Vytečená alebo rozliata voda

Veľké kaluže majú rôzne príčiny, ale vždy je ich možné dôkladne odstrániť pomocou vysávača Kärcher na mokré a suché vysávanie. Veľká nádoba zaisťuje, že môžete rýchlo a bez námahy odstrániť aj väčšie množstvo vody alebo inej tekutiny. Dôsledky havárie vodovodnej batérie v domácnosti sa tak dajú odstrániť mimoriadne efektívne.

Mokro-suché vysávače s funkciou fúkania

Záhrada

Vysávač na mokré a suché vysávanie je skvelým pomocníkom aj v záhrade. Jednoducho s ním môžete povysávať malé vetvičky, štrk a listy alebo ich odfúknuť pomocou funkcie dúchadla. Vysávač môžete použiť aj na čistenie umelého trávnika či záhradného sedenia.

Mokré a suché vysávače pre vonkajšie priestory

Exteriér

Terasy, garáže, vchody do domu a schody budú vďaka vysávaču na vysávanie vody aj suchých nečistôt opäť čisté v zlomku sekundy. Ľahko si poradia aj s mokrou podlahou na drevenej terase v drážkach terasových dosiek.

Mokro-suché vysávače pre interiér

Interiér

Vysávače WD môžu byť použité rovnako ako bežné vysávače na vysávanie v obytných priestoroch, pričom v interiéri sú mimoriadne účinné vďaka špeciálnemu príslušenstvu, ako je napríklad kobercová dýza. Jemný prach a nečistoty dokáže výkonný vysávač vytiahnuť aj z koberčekov v aute, z pohovky či matraca.

Názvoslovie

Často kladené otázky

Ako funguje čistenie filtra vysávača Kärcher na mokré a suché vysávanie?

Ako sa vymieňa kazetový filter (WD 2 – WD 3)?

Ako sa vymieňa plochý skladaný filter (WD 4 – WD 6)?

Ako sa vkladá filtračné vrecko do vysávačov Kärcher na mokré a suché vysávanie (WD 2 – WD 6)?

Ako sa uskladňuje hadica na vysávači Kärcher na mokré a suché vysávanie (WD 3 – WD 6)?

Vďaka integrovanej funkcii čistenia filtrov je možné rýchlo a efektívne vyčistiť špinavé filtre vo všetkých špičkových zariadeniach z radov WD 5 – WD 6 stlačením tlačidla na čistenie filtra. To znamená, že môžete pracovať s trvalo vysokou sacou silou aj pri náročných čistiacich prácach."

Suché, mokré, hrubé alebo jemné nečistoty – na tom nezáleží! Podlahové dýzy, ktoré sú vyvinuté našou spoločnosťou, zaručujú dokonalé odstránenie nečistôt, zapôsobia optimálnym kĺzaním a dajú sa rýchlo a ľahko prispôsobiť mokrým alebo suchým nečistotám. S prepínateľnou podlahovou dýzou sa prepnutie vykonáva pohodlne pomocou nožného spínača. Špeciálne podlahové dýzy zaručujú všestrannú spokojnosť s čistením.

Suché vysávanie

Pri zariadeniach s penovým filtrom (WD 2) vždy odporúčame dodatočne použiť aj filtračné vrecko.

V prípade zariadení s kazetovým alebo plochým skladaným filtrom (WD 3 – WD 6) by sa malo filtračné vrecko použiť pri vysávaní jemného prachu. Pri iných spôsoboch použitia nie je problém vysávať bez filtračného vrecka."

Vysávanie za mokra

Pri vysávaní tekutín a mokrých nečistôt odporúčame vysávať bez filtračného vrecka. Penové filtre, kartušové filtre a ploché skladané filtre sa mokrým vysávaním nepoškodia.

 

 

V prípade potreby môžete penový a kazetový filter vyčistiť pod tečúcou vodou. Nešúchajte ho ani ho nedrhnite. Pred opätovným použitím nechajte filter úplne vyschnúť.

Vysávače Kärcher na mokré a suché vysávanie nie sú vhodné na vysávanie popola. Studený popol je možné povysávať pomocou separátora popola alebo môžete použiť vysávač na popol Kärcher.

Rôzne modely Kärcher majú rôzne zásobníky, takže maximálna plniaca kapacita závisí od modelu zariadenia. Ak sa dosiahne maximálny objem plnenia, plavák zatvorí vysávací otvor, čím sa vysávanie zastaví. Zariadenie sa nevypne automaticky, ale pracuje zvýšenou rýchlosťou. Zariadenie okamžite vypnite a vyprázdnite nádobu.

Podrobnosti o minimálnom a maximálnom príkone elektrickej zásuvky nájdete priamo na elektrickej zásuvke zariadenia.

Príslušenstvo vysávačov na mokré a suché vysávanie: praktickejšie, dôkladnejšie

Príslušenstvo bolo špeciálne vyvinuté pre vysávače Kärcher na mokré a suché vysávanie. Spolu so zariadeniami zabezpečujú mimoriadne pôsobivú účinnosť čistenia a rozširujú škálu možností použitia. Náhradné filtre, vrecká do mokro-suchých vysávačov, rôzne nástavce a hubice, ale aj predlžovacie hadice – vyšperkujte si mokro-suchý vysávač podľa svojich požiadaviek.

Profesionálne vysávače

Profesionálne vysávače

Pre profesionálnych užívateľov máme k dispozícii špeciálne profesionálne mokro-suché vysávače.

