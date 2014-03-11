Umývacie linky

Hospodárne umývanie osobných a nákladných áut Kärcher ponúka kompletný sortiment systémov na vnútorné a vonkajšie čistenie osobných a úžitkových vozidiel: Portálové a samoobslužné umývacie linky, ktoré presviedčajú hospodárnosťou, vysokou životnosťou a perfektnými výsledkami čistenia. A pritom sú úsporné, čo sa týka spotreby vody a chránia životné prostredie. Náš flexibilný koncept je šitý na mieru podľa vašich požiadaviek – od plánovania až po individuálne zostavenie. Kärcher je už celé desaťročia úspešným výrobcom umývacích liniek. Naše skúsenosti výrobcu umývacích liniek a tisíce inštalovaných zariadení vám poskytnú istotu, že s Kärcherom máte po svojom boku skúseného partnera. Nechajte si poradiť našim tímom pre umývacie linky!

Kärcher Umývacie linky pre osobné automobily

Umývacie linky pre osobné automobily

Portálové umývacie linky Kärcher umývajú hospodárne a súčasne ekologicky. Pre predajne automobilov, čerpacie stanice, umývacie centrá ako aj nákupné strediská a supermarkety.

Kärcher Umývacie linky pre nákladné automobily

Umývacie linky pre nákladné automobily

S programom zariadení na umývanie úžitkových vozidiel spĺňa Kärcher požiadavky a podmienky najrozličnejších typov vozidiel.

Kärcher Samoobslužné umývacie linky

Samoobslužné umývacie linky

Či ide o umývacie centrum alebo čerpaciu stanicu: Na mieru šité samoobslužné umyvárne Kärcher zvládnu všetky nároky.

Kärcher Samoobslužné vysávače a iné zariadenia

Samoobslužné vysávače a iné zariadenia

Pomocou samoobslužných vysávačov a iných pomocných zariadení zvýšite atraktivitu svojej prevádzky a zabezpečíte si atraktívny príjem navyše.

Kaercher-umývacia linka-čerpacie stanice-autopredajne- umyvárky

Spokojnosť od samého začiatku: systémové riešenia Kärcher.

Či ide o autopredajňu, čerpaciu stanicu, investora alebo umývacie centrum – Kärcher sa už od počiatku postará o spokojnosť. Kärcher konečne ponúka na každé použitie a pre každého používateľa premyslené systémové riešenia, ktoré presviedčajú kvalitou a hospodárnosťou. Na to sa môžete spoľahnúť – a to už viac ako 75 rokov.

Kúpiť umývaciu linku Kaercher

Kúpa umývacej linky Kärcher – investícia, ktorá sa oplatí.

Proces výstavby novej umývacej linky Kärcher začína rozsiahlym poradenstvom pre zákazníka, v rámci ktoré sa posúdi lokalita a súčasne sa vykoná odhad rentability, aby sa vypočítala optimálna veľkosť zariadenia a/alebo vybavenia. Nová umývacia linka sa tak nakonfiguruje a naprojektuje podľa vašich potrieb. Je jedno, či chcete kúpiť portálovú linku, samoobslužné umývacie zariadenie alebo linku na umývaniu úžitkových vozidiel – my vám poskytneme podporu pri otázkach pred výstavbou ako aj pri žiadosti o stavebné povolenie a pri vodohospodárskych povoleniach a uskutočníme váš individuálny projekt umývacej linky. K tomu patrí tak kompletný proces projektovania ako aj realizácia. Stavbu zariadenia je možné na želanie zrealizovať na kľúč. Aby sme mohli dodávať najlepšiu kvalitu, spolupracujeme so skúsenými partnermi. V prípade potreby vám môžeme poskytnúť podporu aj pri financovaní vašej umývacej linky Kärcher.

Podpora aj po uvedení zariadenia do prevádzky

Aj po vlastnom naprojektovaní a výstavbe umývacej linky Kärcher pomáhame našim zákazníkom prevádzkovou podporou, technickými inštrukciami a školeniami, zákazníckym servisom a marketingovou podporou, aby bolo zaručené rentabilné využívanie vašej umývacej linky.

Best-Brands_umývacie_linky

Kärcher získal cenu Best Brands

Renomované odborné časopisy AUTOHAUS a asp Auto Service Praxis vyznamenali najobľúbenejšie značky z automobilovej branže. V kategórii umývacích liniek bol Kärcher zvolený za víťaza v oblasti imidžu. Anketa „Best Brands“, zrealizovaná inštitútom pre prieskum trhu „Puls“, zisťovala na reprezentatívnom základe 650 čitateľov časopisov AUTOHAUS a asp predajcov s najlepším imidžom v dvanástich produktových skupinách.

Kärcher sa stal víťazom v kategórii umývacích liniek

Werkstatt_aktuell_2014

Kärcher patrí k najlepším značkám roku 2014

Kärcher bol v hlasovaní čitateľov časopisu WERKSTATT aktuálne zvolený v kategórii mobilných a stacionárnych umývacích liniek za najlepšiu značku. Na výber bolo celkovo 93 značiek v 12 kategóriách, reprezentatívny obraz najdôležitejších značiek prítomných na nemeckom trhu. Hlasovania, ktoré podporila znalecká organizácia DEKRA, sa celkovo zúčastnilo takmer 400 skúsených čitateľov.

 

Videá

Portálové umývacie linky CB

TB - umývacie linky pre úžitkové vozidlá

WRP - Recyklácia vody

Sme tu pre vás!

Priateľsky, kompetentne a cielene zodpovieme všetky vaše otázky na tému umývacích liniek a systémov na umývanie áut. Všetci zamestnanci sú dôverne oboznámení s všetkými našimi zariadeniami, strojmi a čistiacimi prostriedkami, aby vám mohli už po telefóne poskytnúť odbornú radu. Samozrejme si môžete dohodnúť aj osobný termín.

Telefonický kontakt:
Tel: +421 (0) 37 / 6555 798

E-mail kontakt:
umyvacielinky@karcher.com

Brožúry a prospekty