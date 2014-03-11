Umývacie linky
Hospodárne umývanie osobných a nákladných áut Kärcher ponúka kompletný sortiment systémov na vnútorné a vonkajšie čistenie osobných a úžitkových vozidiel: Portálové a samoobslužné umývacie linky, ktoré presviedčajú hospodárnosťou, vysokou životnosťou a perfektnými výsledkami čistenia. A pritom sú úsporné, čo sa týka spotreby vody a chránia životné prostredie. Náš flexibilný koncept je šitý na mieru podľa vašich požiadaviek – od plánovania až po individuálne zostavenie. Kärcher je už celé desaťročia úspešným výrobcom umývacích liniek. Naše skúsenosti výrobcu umývacích liniek a tisíce inštalovaných zariadení vám poskytnú istotu, že s Kärcherom máte po svojom boku skúseného partnera. Nechajte si poradiť našim tímom pre umývacie linky!
Umývacie linky pre osobné automobily
Portálové umývacie linky Kärcher umývajú hospodárne a súčasne ekologicky. Pre predajne automobilov, čerpacie stanice, umývacie centrá ako aj nákupné strediská a supermarkety.
Umývacie linky pre nákladné automobily
S programom zariadení na umývanie úžitkových vozidiel spĺňa Kärcher požiadavky a podmienky najrozličnejších typov vozidiel.
Samoobslužné umývacie linky
Či ide o umývacie centrum alebo čerpaciu stanicu: Na mieru šité samoobslužné umyvárne Kärcher zvládnu všetky nároky.
Samoobslužné vysávače a iné zariadenia
Pomocou samoobslužných vysávačov a iných pomocných zariadení zvýšite atraktivitu svojej prevádzky a zabezpečíte si atraktívny príjem navyše.
Náš flexibilný koncept je šitý na mieru vašim požiadavkám - od plánovania až po individuálne zostavenie. Kärcher je už celé desaťročia úspešným výrobcom umývacích liniek. Naše skúsenosti výrobcu umývacích liniek a tisíce inštalovaných zariadení vám poskytnú istotu, že s Kärcherom máte po svojom boku skúseného partnera.
Nechajte si poradiť naším tímom pre umývacie linky!
Spokojnosť od samého začiatku: systémové riešenia Kärcher.
Či ide o autopredajňu, čerpaciu stanicu, investora alebo umývacie centrum – Kärcher sa už od počiatku postará o spokojnosť. Kärcher konečne ponúka na každé použitie a pre každého používateľa premyslené systémové riešenia, ktoré presviedčajú kvalitou a hospodárnosťou. Na to sa môžete spoľahnúť – a to už viac ako 75 rokov.
Kúpa umývacej linky Kärcher – investícia, ktorá sa oplatí.
Proces výstavby novej umývacej linky Kärcher začína rozsiahlym poradenstvom pre zákazníka, v rámci ktoré sa posúdi lokalita a súčasne sa vykoná odhad rentability, aby sa vypočítala optimálna veľkosť zariadenia a/alebo vybavenia. Nová umývacia linka sa tak nakonfiguruje a naprojektuje podľa vašich potrieb. Je jedno, či chcete kúpiť portálovú linku, samoobslužné umývacie zariadenie alebo linku na umývaniu úžitkových vozidiel – my vám poskytneme podporu pri otázkach pred výstavbou ako aj pri žiadosti o stavebné povolenie a pri vodohospodárskych povoleniach a uskutočníme váš individuálny projekt umývacej linky. K tomu patrí tak kompletný proces projektovania ako aj realizácia. Stavbu zariadenia je možné na želanie zrealizovať na kľúč. Aby sme mohli dodávať najlepšiu kvalitu, spolupracujeme so skúsenými partnermi. V prípade potreby vám môžeme poskytnúť podporu aj pri financovaní vašej umývacej linky Kärcher.
Podpora aj po uvedení zariadenia do prevádzky
Aj po vlastnom naprojektovaní a výstavbe umývacej linky Kärcher pomáhame našim zákazníkom prevádzkovou podporou, technickými inštrukciami a školeniami, zákazníckym servisom a marketingovou podporou, aby bolo zaručené rentabilné využívanie vašej umývacej linky.
Kärcher získal cenu Best Brands
Renomované odborné časopisy AUTOHAUS a asp Auto Service Praxis vyznamenali najobľúbenejšie značky z automobilovej branže. V kategórii umývacích liniek bol Kärcher zvolený za víťaza v oblasti imidžu. Anketa „Best Brands“, zrealizovaná inštitútom pre prieskum trhu „Puls“, zisťovala na reprezentatívnom základe 650 čitateľov časopisov AUTOHAUS a asp predajcov s najlepším imidžom v dvanástich produktových skupinách.
Kärcher sa stal víťazom v kategórii umývacích liniek
Kärcher patrí k najlepším značkám roku 2014
Kärcher bol v hlasovaní čitateľov časopisu WERKSTATT aktuálne zvolený v kategórii mobilných a stacionárnych umývacích liniek za najlepšiu značku. Na výber bolo celkovo 93 značiek v 12 kategóriách, reprezentatívny obraz najdôležitejších značiek prítomných na nemeckom trhu. Hlasovania, ktoré podporila znalecká organizácia DEKRA, sa celkovo zúčastnilo takmer 400 skúsených čitateľov.
Sme tu pre vás!
Priateľsky, kompetentne a cielene zodpovieme všetky vaše otázky na tému umývacích liniek a systémov na umývanie áut. Všetci zamestnanci sú dôverne oboznámení s všetkými našimi zariadeniami, strojmi a čistiacimi prostriedkami, aby vám mohli už po telefóne poskytnúť odbornú radu. Samozrejme si môžete dohodnúť aj osobný termín.
Telefonický kontakt:
Tel: +421 (0) 37 / 6555 798
E-mail kontakt:
umyvacielinky@karcher.com