Umývacie linky pre nákladné automobily
S programom zariadení na umývanie úžitkových vozidiel spĺňa Kärcher požiadavky a podmienky najrozličnejších typov vozidiel.
Ekonomická a spoľahlivá: Kärcher TB
S umývacou linkou Kärcher TB vyhoviete bez problémov aj neväčším výzvam. Inovatívna a výkonná umývacia linka pre úžitkové vozidla sa dokonale hodí pre pravidelnú starostlivosť o rôzne typy vozidiel, špedíciu, prevádzkovateľov komerčných umývacích liniek, predajcov automobilov a obcí. O spoľahlivosť a flexibilitu sa stará bez údržbová technika, ľahká obsluha a modulárna koncepcia.
Bezpečný priebeh umývania
Svetelné závory rozpoznajú obrysy vozidla.
Šetrné umývanie
Frekvenčné meniče zaručujú hladké umývanie a spoľahlivo šetria zariadenie umývačky.
Vysoká bezpečnosť
Zvodidla pre bezpečné umiestnenie vozidiel v umývačke.
Jednoduché inštrukcie vodičom
Pozičný semafor zaisťujúci správnu polohu vozidla v umývačke je možné umiestniť do stojanu umývačky, alebo zvlášť pre ňu.
Nastaviteľná výška i šírka
Zariadenie je možné prispôsobiť takmer v každej umývacej hale.
Šetrné kefy
Voliteľné pre autobusy: osvedčené osadenie kief Carlite® čistí účinne a chráni lak.
Stabilita pri umývacom procese
Riadiaci proces kontroluje príkon kief a garantuje vždy rovnomerný prítlak.
Vhodná pre každé vozidlo
Inovatívne uloženie postranných kief podporuje zameranie obrysov a zaisťuje vynikajúce výsledky čistenia u každého typu vozidla.
Výhody umývacej linky Kärcher TB
- Nenáročná údržba: osvedčené remeňové a priame pohony sú príčinou toho, že nie je potrebné zariadenie dodatočne premazávať.
- Ľahká obsluha: veľké a prehľadný ovládací panel s intuitívnym spôsobom obsluhy užívateľom – dostatočne robustný, aby ho bolo možné ovládať s pracovnými rukavicami na ruku.
- Flexibilný: inteligentné riadenie cez zbernicu CAN pre ľahkú inštaláciu a individuálnú možnosť rozšírenia.
Vysoká úspora pre malé vozové parky: RBS 6000
Umývaciu linku RBS 6000 ponúka spoločnosť Kärcher ako ideálne riešenie pre menšie vozové parky. Mobilná jedno-kefová umývacia linka bolo špeciálne vyvinutá k čisteniu predných, zadných a bočných častí autobusov a dodávok. Rotačná kefa a je efektívne vedená okolo vozidla a odstraňuje znečistenie jednoducho, rýchlo a predovšetkým ekonomicky.
Premyslená konštrukcia
Vďaka hliníkovej konštrukcii je umývacia linka RBS 6000 odolná proti poveternostným podmienkam a ľahko ovládateľná. Okrem toho chráni opláštenie obsluhu spoľahlivo pred postriekaním.
Pre všetky typy vozidiel
Vďaka vertikálnemu zaznamenávaniu obrysov a zariadeniu pre šikmé nastavenie pomocou kolieska dosiahne RBS 6000 i na skosené predne stany vozidiel až do uhla 10°.
Ľahká obsluha
S praktickou ovládacou a bezpečnostnou rukoväťou možno RBS 6000 viesť s maximálnym vynaložením sily, pretože rotácia kief podporuje pohyb v pred. Ak obsluha pustí rukoväť, zastaví sa rotácia kief.
Optimálne výsledky umývania
Dávkovacím čerpadlom je pridávané len toľko čistiaceho prostriedku Kärcher, koľko je skutočne potrebné.
Kompletná mobilita
Dve kolieska pre udržanie stôp a štyri točiace obežné kolieska garantujú bezpečné státie a ľahké manévrovanie zo zariadením.
Maximálna spokojnosť: so systémovými riešeniami Kärcher
Či už špedícia, autobusová spoločnosť, obec alebo komerčný prevádzkovatelia – so zariadením Kärcher zvolíte správne, pretože spoločnosť Kärcher ponúka pre každú potrebu účinné a premyslené systémove riešenie, na ktoré sa môžete vždy spoľahnúť – a to už viac ako 80 rokov.
Pre flexibilitu v špedícií
Vozový park v mnohých špedičných firmách sa skladá väčšinou z rôznych úžitkových vozidiel, ktoré kladú rôzne požiadavky na čistenie. Spoločnosť Kärcher ponúka pre každý typ riešenie na mieru.
Pre efektivitu nákladov v obciach
Pre obce je čistenie úžitkových vozidiel dôležitá predovšetkým z hľadiska efektivity nákladov. Optimálne zvolený systém čistenia Kärcher nie je výhodný len pre zriadenie, ale znižuje i následne náklady a tým je dlhodobo rentabilný.
Pre úsporu času v autobusových spoločnostiach
Autobusové spoločnosti musia dbať na čas a udržovaný vzhľad. Výkonné systémy umývania Kärcher čistia autobusy rýchlo a efektívne. Týmto spôsobom zaisťujú skutočnú úsporu času a čistý vzhľad.
Pre všetky typy kolies komerčných prevádzkovateľov
Práve umývacie linky komerčných prevádzkovateľov musia zvládnuť rôznorodé úlohy. Rôzne typy vozidiel vyžadujú najvyššiu flexibilitu. Bezproblémový priebeh umožní iba dokonalé zvolený systém, ktorý obstojí vo všetkých požiadavkách.
Pre každý typ haly a vozidla
Umývacia linka Kärcher TB má variabilnú výšku a šírku a tým je vhodná pre každú halu. Zo zaznamenávaním obrysov postrannými kefami možno bez problémov umyť i nové aerodynamické vozidlá.
Pre dlhodobú efektívnosť
Všetky systémové riešenia Kärcher sú stabilné a vyvinuté pre hospodárne a z hľadiska údržby nenáročné čistenie. Táto kvalita garantuje dlhoročnú pripravenosť k užívaniu a stým spojenú rentabilitu.
Pre individuálne požiadavky
Systém umývacích liniek Kärcher šetrí nie len peniaze, ale aj čas. Podľa stupňa znečistenia možno zariadenie Kärcher TB individuálne naprogramovať a znížiť čas prejazdu vozidiel.
Pre špeciálne úlohy
Ako spoľahlivý partner ponúka firma Kärcher dokonca efektívne systémové riešenia pre vnútorne čistenie nádrží. Rozhodnite sa, ktorým riešením prispejeme k lepšiemu hospodáreniu pri vašom umývaní vozidiel.
Starostlivosť o životné prostredie: Systém recyklácie vody Kärcher
Systém recyklácie vody Kärcher šetrí skutočné peniaze a zároveň životné prostredie. Fyzikálnym oddelením častíc pomocou hydrocyklónu je odpadová voda opäť kompletne vrátená do procesu umývania a spotreba čistej vody sa zníži o 85%.
[A] Zaústenie odpadovej vody systémom do nádrže kanalizácie
[B] Zaústenie odpadovej vody cez nádrž recyklácie vody do kanalizácie
Recyklačný okruh
Odpadová voda tečie cez nádrž kde sa usadí [1] do čerpacej nádrže [2]. Odtiaľ je hydrocyklónom [3] prečerpávaná do nádrže recyklačnej vody [4] a privádzaná za pomocou zásobovacieho čerpadla [5] do procesu umývania. Nadbytočná voda môže byť prepadom z prečerpávajúcej nádrže podľa zákonných predpisov vyústená do kanalizácie [6] priamo alebo cez vylučovacie zariadenie. Voliteľne môže byť voda odvádzaná taktiež priamo z nádrže recyklované vody do kanalizácie [7]. V takomto prípade nie je urobené pripojenie medzi prečerpávacou nádržou a kanalizáciou.