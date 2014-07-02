Priemyselná odsávacia a vysávacia technika
Od mobilných zariadení až po systémy na odsávanie prachu! Vysoký výkon sací výkon pre všetky nároky: S vhodne vybavenými mokro-suchými vysávačmi Kärcher povysávate v priemyselnej oblasti dokonca aj kvapaliny a horľavý prach.
Priemyselné vysávače
Priemyselné vysávače sú konštruované na stacionárne alebo mobilné odsávanie suchých ako aj mokrých pilín, hrubého prachu a podobných usádzajúcich sa častíc. Tieto priemyselné vysávače pracujú s vysokým podtlakom pri relatívne nízkom objemovom prietoku.
Priemyselné odprašovače
Odprašovače sú stacionárne stroje, ktoré zo vzduchu odsávajú suspendované čiastočky a jemné piliny. Tieto priemyselné odprašovače pracujú s nízkym podtlakom pri relatívne vysokom objemovom prietoku.
Vyhľadávač produktov pre riešenia priemyselného vysávania a priemyselného odprašovania z kategórie Professional
Systém, ktorý robí rozdiel: ponúkame riešenia priemyselného vysávania a priemyselného odprašovania vo všetkých ich variantoch – od prenosných strojov až po vysávacie a odprašovacie systémy na mieru.
S vyhľadávačom produktov Kärcher Professional nájdete širokú škálu technológií a produktov rýchlosťou blesku
Pomôžeme vám nájsť najlepšie riešenie podľa špecifickej úlohy čistenia.