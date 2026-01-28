Priemyselné vysávače
Od mobilného stroja až po odsávacie alebo odprašovacie zariadenie na kľúč V priemysle potrebujete systém skladajúci sa zo strojov, príslušenstva a servisu, ktorý sa dá bez problémov integrovať do vášho prevádzkového procesu a ktorý vám prinesie pridanú hodnotu. Systém, v ktorom sú všetky produkty vyvinuté špeciálne na to, aby splnili náročné priemyselné požiadavky. A my takýto systém – ktorý robí veci inak – máme. Priemyselný systém Kärcher.
Priemyselné vysávače na kvapaliny/piliny
Naše odolné priemyselné vysávače trvalo a spoľahlivo zvládnu aj veľké množstvá abrazívnych pilín a mazív. Týmto sa naše priemyselné vysávače stávajú prvou voľbou pre vysávanie pilín a emulzií, napríklad na frézach a v obrábacích centrách.
Priemyselné vysávače na pevné hmoty/prach
Objavte naše široké portfólio priemyselných vysávačov so špeciálnou filtračnou technikou na odsávanie jemných a hrubých pevných látok a prachu. Tieto priemyselné vysávače sú vybavené kvalitnou filtračnou technikou na zdraviu škodlivé látky a vďaka oklepu filtra ponúkajú obzvlášť dlhú životnosť.
Priemyselné vysávače Ex
S našimi certifikovanými priemyselnými vysávačmi chránenými pred explóziou pre ATEX zónu 22 s prachovými triedami M a H budete mať vždy optimálne riešenie na odsávanie výbušného prachu.