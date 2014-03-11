Vysokotlakové čističe Professional

Už od roku 1950 neustále zlepšujeme princíp vysokotlakového čistenia. Zvyšujeme čistiaci výkon a znižujeme spotrebu vody. Predlžujeme životnosť a krátime pracovný čas. Poskytujeme spoľahlivé riešenia v  oblasti vysokotlakového čistenia pre všetkých profesionálov.  

Vysokotlakové čističe bez ohrevu

  • Ľahké ovládanie - ľahká obsluha stroja, spoje formou rýchlospojek EASY!Lock a tlaková pištoľ EASY!Force uľahčí každú úlohu.
  • Maximálna mobilita a robustnosť - kompaktný a ergonomický dizajn, robustná a odolná konštrukcia zaručuje maximálnu mobilitu.
  • Úplná nezávislosť - je možné použiť i tam, kde nie je voda ani napájanie. Benzínové a naftové studenovodné vysokotlakové čističe Kärcher Vám umožnia priame nasávanie vody z rôznych vodných zdrojov, takže sú ideálne pre použitie v poľnohospodárstve, stavebníctve alebo vo verejnom sektore.
  • Špecifické priemyselné riešenia - navrhnuté a prispôsobené vašim požiadavkám. Kärcher vysokotlakové čističe sú navrhnuté a koncipované pre použitie v rôznych priemyselných odvetviach s možnosťou rozšírenia vďaka širokej ponuke príslušenstva.
STUDENOVODNÉ VYSOKOTLAKOVÉ ČISTIČE HD

Vysokotlakové čističe s ohrevom

  • Rýchlejšie výsledky a kratšia doba sušenia - horúca voda rýchlejšie rozpúšťa nečistoty ako sú tuhé oleje a tuky. Povrchy čistené horúcou vodou schnú rýchlejšie.
  • Nižšie náklady na čistenie - oproti čisteniu studenou vodou je horúcovodné čistenie časovo i ekonomicky efektívnejšie vďaka rýchlejšiemu rozpusteniu nečistôt a možnosti vynechať doplnkové chemické prípravky, ktoré pomáhajú rozpúšťať nečistoty pri čistení studenou vodou.
  • Ochrana čistených povrchov - vďaka vyššej teplote vody a nižšiemu tlaku je možné dosiahnuť rovnakého čistiaceho účinku ako u studenovodného vysokotlakové čističa a chrániť tak citlivé povrchy.
  • Vyššia hygiena bez dezinfekčných prostriedkov - čistenie horúcou vodou výrazne znižuje prítomnosť choroboplodných zárodkov bez nutnosti používať dezinfekčné prostriedky.
HORÚCOVODNÉ VYSOKOTLAKOVÉ ČISTIČE HDS
High-pressure cleaners

Vyhľadávač produktov pre vysokotlakové čističe z kategórie Professional.

Uľahčujú aj veľmi náročnú prácu: vysokotlakové čističe Kärcher Professional vykonajú širokú škálu úloh rýchlo a efektívne. V tejto kategórii nájdete horúcovodné, studenovodné vysokotlakové čističe a čistiace prostriedky.

Prejdite do Vyhľadávača produktov
Product finder

S vyhľadávačom produktov Kärcher Professional nájdete širokú škálu technológií a produktov rýchlosťou blesku.

Pomôžeme vám nájsť najlepšie riešenie podľa špecifickej úlohy čistenia.

Prejdite do Vyhľadávača produktov

Akú triedu a typ vysokotlakového čističa zvoliť?

Trieda Super

Vysokotlakové čističe triedy super sú perfektnou voľbou pre tých, ktorí potrebujú nepretržito čistič veľké množstvo odolných nečistôt.

Trieda Stredná

Čističe strednej triedy sú vhodné pre každodenné čistenie strojov alebo veľkých plôch. Vďaka svojím rozmerom uľahčujú čistenie ťažko dostupných oblastí.

Trieda Kompakt

Správna voľba pre tých, ktorí takmer každý deň potrebujú vysoko výkonný mobilný tlakový čistič, ktorý sa ľahko prepravuje.

Trieda Špeciál

Vhodná pre špeciálne úlohy v oblasti čistenia v extrémnych podmienkach, ktoré vyžadujú výkon, bezpečnosť a hygienu a zároveň vyžadujú extrémne vysoký tlak k odstráneniu najodolnejších nečistôt alebo veľké množstvo vody.

Trieda Upright

Veľmi kompaktná, ergonomický premyslená Upright konštrukcia so súčasne vynikajúcim výkonom ponúka hospodárnu alternatívu pre široké spektrum užívateľov.

Spaľovací motor

Modely so spaľovacím motorom, ktoré sú k dispozícií v horúco vodných aj studeno vodných variantoch, poskytujú nepretržité používanie na niekoľko hodín. Na jednu palivová nádrž a sú ideálne pre náročné čistiace aplikácie, kde nie je k dispozícii zdroj napätia.

UHP trieda

UHP - to sú ultra vysokotlakové čističe odolnej konštrukcie v Cage ráme umožňujúce ľahšiu manipuláciu.

Stacionárne čističe

Nájdu využitie všade tam, kde je nutné čistič a dezinfikovať na viacerých miestach zároveň. Zariadenie tak môže v rovnakom okamihu používať viac osôb.

Odporúčané produkty

Kärcher Expert class

Expert class

Zobraziť produkty
Kärcher Studenovodné vysokotlakové čističe

Studenovodné vysokotlakové čističe

Každodenné čistenie strojov, áut a budov: Pomocou tlaku a vysokého prietoku odstránia studenovodné vysokotlakové čističe aj pevne priľnutú špinu. Ideálne na čistenie veľkých plôch.

Zobraziť ponuku
Kärcher Horúcovodné vysokotlakové čističe

Horúcovodné vysokotlakové čističe

Horúcou vodou čistia vysokotlakové čističe pri rovnakom tlaku ešte lepšie. Stroje Kärcher presviedčajú maximálnym komfortom obsluhy a najmodernejšou technikou.

Zobraziť ponuku
Kärcher Ultra vysokotlakové čističe Ultra vysokotlakové čistiace systémy

Ultra vysokotlakové čistiace systémy

Ak pri odstraňovaní špiny už nepostačuje sila bežných vysokotlakových čističov, prichádzajú na rad ultra vysokotlakové čističe. Vďaka ultra vysokému tlaku (UHP) spoľahlivo odstránite aj tie najzažratejšie znečistenia alebo povlaky.

Zobraziť ponuku
Kärcher Generátor horúcej vody

Generátor horúcej vody

Naše horúcovodné generátory sú súčasne jednoduchou a ekonomickou možnosťou, ako premeniť vaše súčasné studenovodné vysokotlakové čističe v prípade potreby na horúcovodné stroje s vyšším čistiacim výkonom.

Zobraziť produkty
Kärcher Stacionárne vysokotlakové čističe

Stacionárne vysokotlakové čističe

Sacionárne čističe sú ideálne pre širokú škálu aplikácií. Voda je pod vysokým tlakom privádzaná priamo na miesto použitia cez pevne nainštalovanú potrubnú sieť.

Zobraziť ponuku
Nove_prislusenstvo

Nový Kärcher EASY!Force a EASY!Lock

Nová revolučná koncepcia ovládania EASY!Force vysokotlaková pištoľ využívajúca spätnú silu vysokého tlaku, čím znižuje silu potrebnú na uchytenie a držanie spúšte vysokotlakovej pištole pri práci na nulu!
Vďaka novej funkcii EASY-Lock vymeníte nadstavce 5x rýchlejšie ako pri bežných adaptéroch.

 

Viac informácii o výhodách EASY!Force

Čistiace prostriedky na vysokotlakové čistenie

Čistiace a ošetrovacie prostriedky pre vysokotlakové čističe od firmy Kärcher sa ideálne hodia na použitie v profesionálnej oblasti napr. v oblasti remesiel, priemyslu a potravinárstva. Dosahujú optimalizované výsledky čistenia pri minimalizovanej spotrebe energie a úspore času. Súčasne sa vďaka ich receptúram s jednoduchým odlučovaním znižuje zaťaženie odpadových vôd zvyškami minerálnych olejov.

Cleaning Agents úžitkové vozidlo

Čistenie a ochrana pre úžitkové vozidlá

Výkonné čistiace prostriedky na intenzívne odstraňovanie znečistenia z ciest a stavieb – používajú sa so studenovodnými a horúcovodnými vysokotlakovými čističmi.

Cleaning Agents všestrannosť

Všestrannosť na priemyselné použitie

Čistiace prostriedky šetrné k materiálu s rýchlym účinkom aj na odstraňovanie nepoddajného znečistenia spôsobeného olejom, mastnotou a sadzou.

 

Cleaning Agents potraviny

Čistota a hygiena v potravinárskej oblasti

Účinné čistiace a dezinfekčné prostriedky s certifikátom pre potravinárstvo podľa zoznamu dezinfekčných prostriedkov DGHM (Nemecká spoločnosť pre hygienu a mikrobiológiu) a DVG (Nemecká spoločnosť veterinárneho lekárstva).

Cleaning Agents Autohaus

Žiarivé vystúpenia v autopredajni

Lesk showroomu a zachovanie hodnoty až pod kapotu každého auta pomocou šetrných čistiacich prostriedkov na najrozličnejšie povrchy a materiály.

k čistiacim prostriedkom
Výhody horúcovodných vysokotlakových čističov

Výhody horúcovodných vysokotlakových čističov

Horúcovodné vysokotlakové čističe vďaka vysokým teplotám vody umožňujú zníženie pracovného tlaku, pracovného času ako aj množstva použitých čistiacich prostriedkov. Výhody horúcovodných vysokotlakových čističov oproti studenovodným vysokotlakovým čističom:

  • Lepší výsledok čistenia
  • Nižšia spotreba čistiacich prostriedkov
  • Kratšia doba schnutia
  • Vylepšená hygiena
  • Kratší pracovný čas

Použitím horúcej vody je možné docieliť výraznú úsporu času až o 35 percent a lepšie výsledky čistenia.

Ďalšie výhody a porovnanie nákladov HD a HDS

Kärcher iSolar - systémové riešenie na čistenie solárnych modulov

Naše odporúčanie:

Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/20-4 M alebo studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/23-4 S pre najlepšie výsledky čistenia.

  • Veľmi vysoký čistiaci a plošný výkon
  • Proti sebe rotujúce kotúčové kefy
  • Teleskopická tyč zo zmesi karbónových vlákien
  • Dosah 1,8 - 14 metrov (v závislosti od teleskopickej tyče)
iSolar
Ďalšie informácie k čisteniu solárnych modulov