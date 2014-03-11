Vysokotlakové čističe Professional
Už od roku 1950 neustále zlepšujeme princíp vysokotlakového čistenia. Zvyšujeme čistiaci výkon a znižujeme spotrebu vody. Predlžujeme životnosť a krátime pracovný čas. Poskytujeme spoľahlivé riešenia v oblasti vysokotlakového čistenia pre všetkých profesionálov.
Vysokotlakové čističe bez ohrevu
- Ľahké ovládanie - ľahká obsluha stroja, spoje formou rýchlospojek EASY!Lock a tlaková pištoľ EASY!Force uľahčí každú úlohu.
- Maximálna mobilita a robustnosť - kompaktný a ergonomický dizajn, robustná a odolná konštrukcia zaručuje maximálnu mobilitu.
- Úplná nezávislosť - je možné použiť i tam, kde nie je voda ani napájanie. Benzínové a naftové studenovodné vysokotlakové čističe Kärcher Vám umožnia priame nasávanie vody z rôznych vodných zdrojov, takže sú ideálne pre použitie v poľnohospodárstve, stavebníctve alebo vo verejnom sektore.
- Špecifické priemyselné riešenia - navrhnuté a prispôsobené vašim požiadavkám. Kärcher vysokotlakové čističe sú navrhnuté a koncipované pre použitie v rôznych priemyselných odvetviach s možnosťou rozšírenia vďaka širokej ponuke príslušenstva.
Vysokotlakové čističe s ohrevom
- Rýchlejšie výsledky a kratšia doba sušenia - horúca voda rýchlejšie rozpúšťa nečistoty ako sú tuhé oleje a tuky. Povrchy čistené horúcou vodou schnú rýchlejšie.
- Nižšie náklady na čistenie - oproti čisteniu studenou vodou je horúcovodné čistenie časovo i ekonomicky efektívnejšie vďaka rýchlejšiemu rozpusteniu nečistôt a možnosti vynechať doplnkové chemické prípravky, ktoré pomáhajú rozpúšťať nečistoty pri čistení studenou vodou.
- Ochrana čistených povrchov - vďaka vyššej teplote vody a nižšiemu tlaku je možné dosiahnuť rovnakého čistiaceho účinku ako u studenovodného vysokotlakové čističa a chrániť tak citlivé povrchy.
- Vyššia hygiena bez dezinfekčných prostriedkov - čistenie horúcou vodou výrazne znižuje prítomnosť choroboplodných zárodkov bez nutnosti používať dezinfekčné prostriedky.
Vyhľadávač produktov pre vysokotlakové čističe z kategórie Professional.
Uľahčujú aj veľmi náročnú prácu: vysokotlakové čističe Kärcher Professional vykonajú širokú škálu úloh rýchlo a efektívne. V tejto kategórii nájdete horúcovodné, studenovodné vysokotlakové čističe a čistiace prostriedky.
S vyhľadávačom produktov Kärcher Professional nájdete širokú škálu technológií a produktov rýchlosťou blesku.
Pomôžeme vám nájsť najlepšie riešenie podľa špecifickej úlohy čistenia.
Akú triedu a typ vysokotlakového čističa zvoliť?
Trieda Super
Vysokotlakové čističe triedy super sú perfektnou voľbou pre tých, ktorí potrebujú nepretržito čistič veľké množstvo odolných nečistôt.
Trieda Stredná
Čističe strednej triedy sú vhodné pre každodenné čistenie strojov alebo veľkých plôch. Vďaka svojím rozmerom uľahčujú čistenie ťažko dostupných oblastí.
Trieda Kompakt
Správna voľba pre tých, ktorí takmer každý deň potrebujú vysoko výkonný mobilný tlakový čistič, ktorý sa ľahko prepravuje.
Trieda Špeciál
Vhodná pre špeciálne úlohy v oblasti čistenia v extrémnych podmienkach, ktoré vyžadujú výkon, bezpečnosť a hygienu a zároveň vyžadujú extrémne vysoký tlak k odstráneniu najodolnejších nečistôt alebo veľké množstvo vody.
Trieda Upright
Veľmi kompaktná, ergonomický premyslená Upright konštrukcia so súčasne vynikajúcim výkonom ponúka hospodárnu alternatívu pre široké spektrum užívateľov.
Spaľovací motor
Modely so spaľovacím motorom, ktoré sú k dispozícií v horúco vodných aj studeno vodných variantoch, poskytujú nepretržité používanie na niekoľko hodín. Na jednu palivová nádrž a sú ideálne pre náročné čistiace aplikácie, kde nie je k dispozícii zdroj napätia.
UHP trieda
UHP - to sú ultra vysokotlakové čističe odolnej konštrukcie v Cage ráme umožňujúce ľahšiu manipuláciu.
Stacionárne čističe
Nájdu využitie všade tam, kde je nutné čistič a dezinfikovať na viacerých miestach zároveň. Zariadenie tak môže v rovnakom okamihu používať viac osôb.
Odporúčané produkty
Studenovodné vysokotlakové čističe
Každodenné čistenie strojov, áut a budov: Pomocou tlaku a vysokého prietoku odstránia studenovodné vysokotlakové čističe aj pevne priľnutú špinu. Ideálne na čistenie veľkých plôch.
Horúcovodné vysokotlakové čističe
Horúcou vodou čistia vysokotlakové čističe pri rovnakom tlaku ešte lepšie. Stroje Kärcher presviedčajú maximálnym komfortom obsluhy a najmodernejšou technikou.
Ultra vysokotlakové čistiace systémy
Ak pri odstraňovaní špiny už nepostačuje sila bežných vysokotlakových čističov, prichádzajú na rad ultra vysokotlakové čističe. Vďaka ultra vysokému tlaku (UHP) spoľahlivo odstránite aj tie najzažratejšie znečistenia alebo povlaky.
Generátor horúcej vody
Naše horúcovodné generátory sú súčasne jednoduchou a ekonomickou možnosťou, ako premeniť vaše súčasné studenovodné vysokotlakové čističe v prípade potreby na horúcovodné stroje s vyšším čistiacim výkonom.
Stacionárne vysokotlakové čističe
Sacionárne čističe sú ideálne pre širokú škálu aplikácií. Voda je pod vysokým tlakom privádzaná priamo na miesto použitia cez pevne nainštalovanú potrubnú sieť.
Nový Kärcher EASY!Force a EASY!Lock
Nová revolučná koncepcia ovládania EASY!Force vysokotlaková pištoľ využívajúca spätnú silu vysokého tlaku, čím znižuje silu potrebnú na uchytenie a držanie spúšte vysokotlakovej pištole pri práci na nulu!
Vďaka novej funkcii EASY-Lock vymeníte nadstavce 5x rýchlejšie ako pri bežných adaptéroch.
Čistiace prostriedky na vysokotlakové čistenie
Čistiace a ošetrovacie prostriedky pre vysokotlakové čističe od firmy Kärcher sa ideálne hodia na použitie v profesionálnej oblasti napr. v oblasti remesiel, priemyslu a potravinárstva. Dosahujú optimalizované výsledky čistenia pri minimalizovanej spotrebe energie a úspore času. Súčasne sa vďaka ich receptúram s jednoduchým odlučovaním znižuje zaťaženie odpadových vôd zvyškami minerálnych olejov.
Čistenie a ochrana pre úžitkové vozidlá
Výkonné čistiace prostriedky na intenzívne odstraňovanie znečistenia z ciest a stavieb – používajú sa so studenovodnými a horúcovodnými vysokotlakovými čističmi.
Všestrannosť na priemyselné použitie
Čistiace prostriedky šetrné k materiálu s rýchlym účinkom aj na odstraňovanie nepoddajného znečistenia spôsobeného olejom, mastnotou a sadzou.
Čistota a hygiena v potravinárskej oblasti
Účinné čistiace a dezinfekčné prostriedky s certifikátom pre potravinárstvo podľa zoznamu dezinfekčných prostriedkov DGHM (Nemecká spoločnosť pre hygienu a mikrobiológiu) a DVG (Nemecká spoločnosť veterinárneho lekárstva).
Žiarivé vystúpenia v autopredajni
Lesk showroomu a zachovanie hodnoty až pod kapotu každého auta pomocou šetrných čistiacich prostriedkov na najrozličnejšie povrchy a materiály.
Výhody horúcovodných vysokotlakových čističov
Horúcovodné vysokotlakové čističe vďaka vysokým teplotám vody umožňujú zníženie pracovného tlaku, pracovného času ako aj množstva použitých čistiacich prostriedkov. Výhody horúcovodných vysokotlakových čističov oproti studenovodným vysokotlakovým čističom:
- Lepší výsledok čistenia
- Nižšia spotreba čistiacich prostriedkov
- Kratšia doba schnutia
- Vylepšená hygiena
- Kratší pracovný čas
Použitím horúcej vody je možné docieliť výraznú úsporu času až o 35 percent a lepšie výsledky čistenia.
Kärcher iSolar - systémové riešenie na čistenie solárnych modulov
Naše odporúčanie:
Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/20-4 M alebo studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/23-4 S pre najlepšie výsledky čistenia.
- Veľmi vysoký čistiaci a plošný výkon
- Proti sebe rotujúce kotúčové kefy
- Teleskopická tyč zo zmesi karbónových vlákien
- Dosah 1,8 - 14 metrov (v závislosti od teleskopickej tyče)