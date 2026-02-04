Generátor horúcej vody
Skutočnosť je jednoduchá: Horúca voda má vyšší čistiaci účinok ako studená. Každému, kto počas svojho pracovného dňa občas potrebuje túto dodatočnú výhodu, odporúčame obstarať si náš horúcovodný generátor, tak povediac ako hospodárne dovybavenie studenovodného vysokotlakového čističa. Napája sa jednoducho a nekomplikovane na výstup vysokotlakového čističa a dodáva horúcu vodu s teplotou do 80 °C. Maximálne efektívne a s nízkymi emisiami. Pre ešte lepšie výsledky čistenia pri obzvlášť nepoddajnom znečistení.
