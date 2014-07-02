Parné čističe a vysávače
Hygienické čistenie aj bez čistiacich prostriedkov Parné čističe a parné vysávače Kärcher pracujú hospodárne a hygienicky – bez použitia chémie. Bohatá ponuka príslušenstva robí z týchto strojov univerzálne zariadenia na všetkých tvrdých podlahách, sklenených plochách a dlaždiciach. A čisté budú aj armatúry a textilné povrchy.
Parné čističe
Hygienicky, úsporne a ekologicky: Parné čističe Kärcher vyčistia všetky tvrdé plochy úplne bez chemických čistiacich prostriedkov.
Parné vysávače
Parné vysávače Kärcher presviedčajú vysokým komfortom obsluhy a efektívnym čistiacim výkonom na všetkých tvrdých plochách. Rozsiahly program príslušenstva zaručuje cielené čistenie.