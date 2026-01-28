Čističky vzduchu Home and Garden
Vnútri je nový exteriér.V domácej kancelárii, vo voľnom čase a pri spánku: veľkú časť času trávime v uzavretých miestnostiach. V zásade je dobrým úmyslom zabezpečiť pravidelný prísun čerstvého vzduchu. Nie je však nezvyčajné, že vonkajší vzduch je viac znečistený ako vo vnútri domu. Perfektné riešenie tu ponúkajú výkonné čističky vzduchu Kärcher AF, ktoré nielen spoľahlivo odfiltrujú peľ a jemný prach po otvorení okna, ale efektívne a ticho odstraňujú aj vírusy, domáci prach a nepríjemné pachy zo vzduchu v miestnosti. Čerstvý a čistý vzduch je obzvlášť dôležitý pre alergikov. Čističky vzduchu tu robia rozdiel – a cítite to pri každom nádychu!
Čistý vzduch doma aj v kancelárii
Vetranie vo veľkom meste alebo počas peľovej sezóny nie vždy dokáže vymeniť vydýchaný vzduch v miestnosti. Či už si chcete zabezpečiť čistý vzduch doma počas varenia alebo cvičenia alebo v kancelárii, v ktorej sa nachádza viac ľudí, čistička vzduchu je tým pravým riešením. S použitím správnych uhlíkových filtrov sa postará aj o odfiltrovanie rôznych patogénov prenosných vzduchom. V ponuke máme aj profesionálne čističky vzduchu.