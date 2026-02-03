EDI 4 Key Visual

No Ice Ice Baby!

Batériová škrabka na ľad EDI 4

Batériová elektronická škrabka na ľad EDI 4 výrazne skráti Váš ranný boj s námrazou alebo ľadom na čelnom skle. V dominantnej časti Slovenska trápi vodičov námraza na skle auta od októbra až do apríla. Či už vás námraza spomalí pred každou cestou do práce alebo potrebujete oškriabať ľad z auta počas vašich ciest na hory, s elektrickou škrabkou na ľad to zvládnete bez námahy. 

Produkty

Elektrická batériová škrabka na ľad EDI 4

Ako odstrániť ľad z čelného skla

Škrabka na ľad EDI 4 pomôže urýchliť čistenie námrazy a ľadu na čelnom skle. Vďaka rotujúcemu disku a šiestim robustným plastovým lopatkám bez námahy odstráni aj odolný ľad. Postačí jemný tlak zhora, ktorým roztočíte disk a zbavíte auto ľadu ako mávnutím čarovného prútika. Hrubá a odolná vrstva ľadu môže na aute vzniknúť v prípade, že necháte auto niekoľko dní odstavené, ale aj pri odmäku, keď čiastočne roztopený sneh na okne zamrzne. S takýmto ľadom si ručná škrabka neporadí a vám zostane len čakať v naštartovanom aute s kúrením na plný výkon. Elektrická škrabka na ľad je neodmysliteľným pomocníkom aj pre majiteľov flotíl áut, ako sú napríklad TAXI služby, kuriérske spoločnosti a iné.

Ak sa lopatky opotrebujú, je možné ich a kotúč vymeniť bez použitia náradia ( disk ponúkame ako náhradný diel). Moderný a kompaktný dizajn škrabky na ľad spolu s ochranným krytom uľahčujú manipuláciu a skladovanie. Jedno nabitie batérie vystačí na niekoľko použití. Integrovaná LED kontrolka bliká, keď je potrebné zariadenie znova nabiť. Napriek svojej efektivite je disk jemný a nemusíte sa báť rizika poškodenia čelného skla. Je vhodný aj na odstránenie ľadu z iných povrchov. Škrabku si môžete objednať aj s čistiacim a ošetrujúcim prostriedkom na autosklá.

 

Ako funguje elektrická batériová škrabka EDI 4?

icon_arrow

EDI 4 - Rotierende Abtragsscheibe

Rotujúce plastové nože

Rotujúci disk s pevnými plastovými nožmi bez námahy odstráni aj odolnú námrazu, a to bez poškodenia skla.

EDI 4 - Werkzeugloser Scheibenwechsel

Výmena kotúča bez náradia

Rotujúci kotúč ľahko a rýchlo vymeníte aj bez použitia náradia. Náhradný kotúč si môžete objednať z našej ponuky náhradných dielov.

EDI 4 - Einfaches Handling

Ľahké použitie batériovej škrabky

Brúsny kotúč sa začne otáčať ľahkým stlačením zhora. Na jeho používanie nie je potrebná fyzická sila.

EDI 4 - LED-Betriebszustandsanzeige

LED displej zobrazí stav batérie

Keď je potrebné batériový škrabku na ľad nabiť, začne blikať integrovaná LED dióda. Jedno nabitie vystačí na množstvo použití.

EDI 4 - Schnelle Bereitschaft

Batériová škrabka okamžite k dispozícií

Prevádzkový režim je možné okamžite zapnúť a vypnúť. Škrabku môžete mať vždy pri sebe v aute na cestách.

EDI 4 - Schutzkappe

Kryt škrabky na ľad

Ochranný kryt pre bezpečnú manipuláciu a uskladnenie. Vďaka ergonomickému dizajnu sa pri používaní drží naozaj komfortne.

Možnosti použitia batériovej škrabky na ľad

EDI 4 - Frontscheibe

Vďaka rotujúcemu kotúču škrabky na ľad môžete ľahko odstrániť aj silnejší ľad na čelnom skle auta.

EDI 4 - Seitenscheibe

Využijete ho aj pre bočné sklá vášho automobilu. Ľad dokáže odstrániť napríklad aj zo zľadovateľých schodov.

EDI 4 - Kompaktes Design

Kompaktný, moderný dizajn škrabky na ľad umožňuje jednoduché, bezpečné skladovanie a manipuláciu.

 

 

Návody pre údržbu AKU škrabky