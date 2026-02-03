No Ice Ice Baby!
Batériová škrabka na ľad EDI 4
Batériová elektronická škrabka na ľad EDI 4 výrazne skráti Váš ranný boj s námrazou alebo ľadom na čelnom skle. V dominantnej časti Slovenska trápi vodičov námraza na skle auta od októbra až do apríla. Či už vás námraza spomalí pred každou cestou do práce alebo potrebujete oškriabať ľad z auta počas vašich ciest na hory, s elektrickou škrabkou na ľad to zvládnete bez námahy.
Elektrická batériová škrabka na ľad EDI 4
Ako odstrániť ľad z čelného skla
Škrabka na ľad EDI 4 pomôže urýchliť čistenie námrazy a ľadu na čelnom skle. Vďaka rotujúcemu disku a šiestim robustným plastovým lopatkám bez námahy odstráni aj odolný ľad. Postačí jemný tlak zhora, ktorým roztočíte disk a zbavíte auto ľadu ako mávnutím čarovného prútika. Hrubá a odolná vrstva ľadu môže na aute vzniknúť v prípade, že necháte auto niekoľko dní odstavené, ale aj pri odmäku, keď čiastočne roztopený sneh na okne zamrzne. S takýmto ľadom si ručná škrabka neporadí a vám zostane len čakať v naštartovanom aute s kúrením na plný výkon. Elektrická škrabka na ľad je neodmysliteľným pomocníkom aj pre majiteľov flotíl áut, ako sú napríklad TAXI služby, kuriérske spoločnosti a iné.
Ak sa lopatky opotrebujú, je možné ich a kotúč vymeniť bez použitia náradia ( disk ponúkame ako náhradný diel). Moderný a kompaktný dizajn škrabky na ľad spolu s ochranným krytom uľahčujú manipuláciu a skladovanie. Jedno nabitie batérie vystačí na niekoľko použití. Integrovaná LED kontrolka bliká, keď je potrebné zariadenie znova nabiť. Napriek svojej efektivite je disk jemný a nemusíte sa báť rizika poškodenia čelného skla. Je vhodný aj na odstránenie ľadu z iných povrchov. Škrabku si môžete objednať aj s čistiacim a ošetrujúcim prostriedkom na autosklá.
Ako funguje elektrická batériová škrabka EDI 4?
Rotujúce plastové nože
Rotujúci disk s pevnými plastovými nožmi bez námahy odstráni aj odolnú námrazu, a to bez poškodenia skla.
Výmena kotúča bez náradia
Rotujúci kotúč ľahko a rýchlo vymeníte aj bez použitia náradia. Náhradný kotúč si môžete objednať z našej ponuky náhradných dielov.
Ľahké použitie batériovej škrabky
Brúsny kotúč sa začne otáčať ľahkým stlačením zhora. Na jeho používanie nie je potrebná fyzická sila.
LED displej zobrazí stav batérie
Keď je potrebné batériový škrabku na ľad nabiť, začne blikať integrovaná LED dióda. Jedno nabitie vystačí na množstvo použití.
Batériová škrabka okamžite k dispozícií
Prevádzkový režim je možné okamžite zapnúť a vypnúť. Škrabku môžete mať vždy pri sebe v aute na cestách.
Kryt škrabky na ľad
Ochranný kryt pre bezpečnú manipuláciu a uskladnenie. Vďaka ergonomickému dizajnu sa pri používaní drží naozaj komfortne.
Možnosti použitia batériovej škrabky na ľad
Vďaka rotujúcemu kotúču škrabky na ľad môžete ľahko odstrániť aj silnejší ľad na čelnom skle auta.
Využijete ho aj pre bočné sklá vášho automobilu. Ľad dokáže odstrániť napríklad aj zo zľadovateľých schodov.
Kompaktný, moderný dizajn škrabky na ľad umožňuje jednoduché, bezpečné skladovanie a manipuláciu.