Robotické vysávače
Nové robotické vysávače RCV sú noví smart pomocníci pre samostatné čistenie podláh. Tieto robotické vysávače je možné ľahko a pohodlne obsluhovať prostredníctvom aplikácie, pričom vysávajú celkom samostatne. Tak vám zostane konečne viac času na dôležité veci v živote. Vysávač pracuje autonómne a poradí si s nečistotami aj na nedostupných miestach, napríklad v rohoch miestností. V ponuke máme aj moderný robotický mop, ktorý si poradí aj s odolnými nečistotami na tvrdých podlahách. Vďaka tomu sa vyhnete aj namáhavému umývaniu podláh ručne s mopom.
ROBOT NA MOPOVANIE A VYSÁVANIE KÄRCHER: INTELIGENTNÉ OVLÁDANIE A DOKONALÁ ČISTOTA
Čisté podlahy s univerzálnym robotickým vysávačom a mopom
Prečo sa starať o čistenie podlahy? Pretože to presne ponúka RCF3: autonómne umývanie tvrdých podláh. Vďaka technológií valcov Kärcher a nepretržitému zásobovaniu čistou vodou prekonáva ostatné roboty. To znamená, že RCF 3 udržiava všetky podlahy dokonale čisté. Aby ste mali viac času na pekné veci v živote.
Efektívne odstránenie nečistôt od domácich miláčikov
Zvieratá musia zostať vonku? S nami určite nie. Pretože s vašim novým RCF 3 bez námahy zmizne každá šmuha a odtlačok z podlahy. Vďaka jedinečnej technológii valcov mopovací robot zbiera mokré aj suché nečistoty pomocou rotujúceho valca, ktorý je neustále zvlhčovaný vodou. Znie to divoko, ale funguje to naozaj dobre.
Rýchle čistenie podlahy aj pri deťoch
Koľko toho každý deň končí na podlahe po páde z detských rúk? Naozaj veľa. Ale prečo sa obťažovať s upratovaním, keď to za vás urobí RCF 3? Vitajte v čistote bez stresu. Robotický mop RCF 3 so svojou inovatívnou technológiou valcov a neustálym prísunom vody bez námahy odstráni takmer všetky druhy nečistôt – a nikdy vás neomrzí upratovanie po tých najmenších.
VÝHODY ROBOTOV NA VYSÁVANIE A MOPOVANIE KÄRCHER
Robot, cloud a aplikácia: 3 komponenty, jeden jednotný systém
Roboty na utieranie a vysávanie Kärcher ponúkajú široké spektrum funkcií a možností konfigurácie – a zároveň sa tak ľahko používajú. Kombinácia robota, cloudu a ovládania cez mobilnú aplikáciu tvorí optimálny základ pre najlepšie výsledky čistenia. Použite funkcie časovača a konfiguráciu čistiacich programov na prispôsobenie vašim individuálnym potrebám. A ak sa objavia nové bezpečnostné aktualizácie alebo rozšírenia funkčnosti robota, automaticky dostanete upozornenie do aplikácie. Objavte naše autonómne riešenia čistenia pre váš každodenný život už teraz a získajte čas na krásne veci v živote.
Budúcnosť je teraz: autonómne čistenie podlahy
Jednoducho spustite naše prvotriedne vysávače a roboty na utieranie na cestách pomocou mobilnej aplikácie a vráťte sa do dokonale čistého domova. Naša séria robotov ponúka vynikajúci výkon a pokročilú technológiu. Pomocou špičkovej laserovej navigácie LiDAR naše roboty najskôr vytvoria pôdorys vášho domu. Počas následných upratovacích výjazdov vďaka svojim presným senzorom vždy presne vedia, kde sa nachádzajú, ako sa vyhnúť predmetom v miestnosti alebo kde zabočiť na schodoch. Naša séria RCV vykonáva vysávanie a mopovanie a poskytuje komplexné riešenie čistenia. Koberce sú dôkladne vyčistené v režime vysávania, zatiaľ čo robot sa im obratne vyhýba v režime mopovania. Okrem toho sme špeciálne pre tvrdé podlahy vyvinuli RCF 3, ktorý umožňuje dôkladné mokré čistenie vďaka unikátnej metóde čistenia valcom. S inteligentnou funkciou živého mapovania môžete sledovať priebeh čistenia. Spoľahnite sa na prvotriedny čistiaci výkon a pokročilé funkcie našich robotov, ktoré vám uľahčia každodenný život. Nechajte svoje podlahy starostlivo povysávať a utrieť, zatiaľ čo sa môžete venovať iným veciam.
Máte na výber: individuálne stupne čistenia a rôzne spôsoby čistenia
Roboty na čistenie a vysávanie Kärcher sú skutočne univerzálne. Či už jednoduché suché čistenie pomocou sacieho ventilátora a kefky alebo v kombinácii s prídavnou funkciou stierania s mikrovláknovou handričkou a nádržkou na čistú vodu alebo čisté mokré čistenie s inovatívnou valcovou technikou Kärcher s RCF 3 – všetko je možné. A všetko máte pod kontrolou vďaka pohodlnému ovládaniu cez aplikáciu. Parametre čistenia, ako je sací výkon s RCF alebo množstvo vody použitej pri mopovaní RCF, je možné individuálne prispôsobiť požiadavkám. Miesta, ktoré sú viac znečistené, možno niekoľkokrát prejsť a vyčistiť intenzívnejšie.
Valcová technika Kärcher FC: teraz k dispozícii aj ako robot
Objavte osvedčenú a sofistikovanú valcovú technológiu Kärcher našich osvedčených a veľmi účinných čističov tvrdých podláh teraz aj v našom inovatívnom autonómnom mopovacom robote RCF 3 pre vynikajúci čistiaci výkon na mnohých tvrdých podlahách. Počas čistenia je valec vždy navlhčený čerstvou vodou a čistiacim prostriedkom. Vďaka systému 2 nádrží sa špinavá voda a čiastočky nečistôt spoľahlivo dopravia do nádrže na špinavú vodu. Vďaka neustálemu otáčaniu sa valček priebežne zbavuje špinavej vody a čiastočiek nečistôt a zostáva čistý po dlhú dobu (nečistoty sa vo valci nehromadia), čo umožňuje hygienické a rýchle čistenie aj na väčších plochách bez nečistôt.
Utrite mokré a pozbierajte zaschnuté nečistoty v jednom kroku
RCF 3 s čistiacim valčekom zaisťuje veľmi dôkladné výsledky utierania a je mimoriadne pohodlný. Zabudnite na únavné drhnutie – robot robí všetko autonómne. Ďalším plusom je, že RCF 3 zachytáva aj ľahké, suché nečistoty počas mokrého mopovania. To znamená, že ak sa RCF 3 používa pravidelne a v domácnosti sú nečistoty, dokonca aj vysávač môže zostať v skrini. A keď je práca hotová, čistenie zariadenia je tiež detská hra: všetky odnímateľné časti sa dajú jednoducho opláchnuť pod tečúcou vodou a valec možno prať v práčke na 60 °C .
ROBOTICKÉ VYSÁVAČE A ROBOTY NA ČISTENIE – ROZDIELY
Robotický vysávač s funkciou stierania alebo robotický vysávač so zberom suchých nečistôt? RCV alebo RCF? Tu je prehľad rozdielov medzi týmito dvoma systémami čistiacich robotov.
RCV: ROBOTICKÝ VYSÁVAČ S FUNKCIOU STIERANIA
Vo všeobecnosti
Hlavné použitie: chemické čistenie
Oblasti použitia: tvrdé podlahy, koberce
2 nádrže: nádrž na čistú vodu, nádoba na suché nečistoty
Vysávanie / suchý zber nečistôt
Druhy nečistôt (suché uvoľnené nečistoty): početné suché, uvoľnené nečistoty
Jednotka na suché nečistoty: zametacia kefa a funkcia odsávania
Zber suchých nečistôt: so zametacou kefou a prídavnou funkciou odsávania do nádoby na suché nečistoty
Mopovanie
Druhy nečistôt (priľnavé nečistoty): jemný prach a ľahké priľnavé nečistoty
Stieracia jednotka: stieracia podložka (statická)
Funkcia stierania: vlhké čistenie pomocou utierky na odstránenie jemného prachu a ľahkých nečistôt
RCF: MOPOVACÍ ROBOT
Vo všeobecnosti
Hlavné použitie: mokré čistenie
Oblasti použitia: tvrdé podlahy
2 nádrže: nádrž na čistú vodu, nádrž na špinavú vodu
Mopovanie
Osvedčená technológia valcov FC od spoločnosti Kärcher. Valec je permanentne vlhčený z nádrže na čistú vodu - čistenie vždy čistou vodou.
Robot odstráni mokré a ľahké suché nečistoty z tvrdých povrchov (suché nečistoty sa zachytávajú počas mokrého čistenia valcom).
Senzor na detekciu kobercov, aby sa v prípade potreby zabránilo ich namočeniu (možné vypnúť).
Rôzne režimy čistenia.
Indikátor nádrže (senzor pre nádrž na čistú/špinavú vodu).
Integrovaný hrebeň na vlasy.
Malá čistiaca kefa na čistenie robota je integrovaná v konštrukcii zariadenia. (na čistenie hrebeňa na vlasy).
AUTONÓMNE ČISTENIE – APLIKÁCIA HOME ROBOTS TO UMOŽŇUJE
S aplikáciou Kärcher Home Robots máte prístup ku všetkým dôležitým funkciám vášho mopovacieho a vysávacieho robota. Autonómne upratovanie ponúka mnoho nových možností, vrátane nastavenia časov upratovania a vytvárania plánov upratovania, úplne nezávisle od miesta. Ste stále na cestách a chcete začať s upratovaním skôr, ako sa vrátite domov? Žiadny problém, jednoducho aktivujte robota pomocou aplikácie vo vašom smartfóne a tešte sa na čistý domov. Aplikácia Kärcher Home Robots je k dispozícii bezplatne v obchode Apple App Store alebo Google Play. Jednoducho si stiahnite a ihneď začnite s prvým autonómnym čistením.
Ochrana dát
Všetka dátová prevádzka medzi aplikáciou Home Robots na vašom smartfóne a vaším vysávačom a robotom na utieranie prebieha cez cloud so servermi umiestnenými výhradne v Nemecku. Ako výrobca so sídlom v Nemecku kladie Kärcher mimoriadny význam ochrane údajov a s najväčšou možnou starostlivosťou dodržiava všetky platné zákonné požiadavky. Aktualizácie a bezpečnostné aktualizácie sú ponúkané pravidelne, aby bola vaša aplikácia aktuálna a vaše dáta v bezpečí.
Priestory na čistenie
Roboty na čistenie a vysávanie od Kärcher čistia autonómne a systematicky. Aplikácia sa dá použiť na definovanie zakázaných zón, v ktorých by robot nemal čistiť alebo iba vysávať, ale nie utierať. A ak je potrebné vynechať celé miestnosti, prechodu sa dá zabrániť takzvanými „virtuálnymi stenami“. Všetko sa dá jednoducho a intuitívne nakonfigurovať cez aplikáciu.
Rôzne režimy čistenia
Naša aplikácia Home Robots so svojimi funkciami ponúka oveľa viac než len povinný program pre autonómne čistenie. Vysávajte na sucho, mopujte na mokro alebo využite kombináciu oboch čistiacich programov – pomocou aplikácie si jednoducho nadefinujete režim čistenia pre miestnosti alebo jednotlivé oblasti. Množstvo parametrov si môžete nakonfigurovať aj individuálne – od výkonu pri vysávaní až po prietok vody pri mopovaní.
Plán čistenia 2.0
S funkciou časovača aplikácie Home Robots si môžete vytvoriť svoj individuálny plán čistenia pre roboty Kärcher na čistenie a vysávanie. Tu určíte, v ktoré dni a v akom čase má byť robot v pohybe a ktoré oblasti má počas tohto času navštíviť s akým čistiacim programom. Pomocou mapovania celej miestnosti môžete upraviť nastavenia čistenia pre každú miestnosť nezávisle.
Bodové čistenie a čistenie plôch
Ak dôjde k znečisteniu, existujú dve flexibilné riešenia. Ak dôjde k špecifickému znečisteniu, pomocou aplikácie môžete určiť konkrétne miesto na čistenie škvŕn, ktoré sa následne vyčistí. A v prípade väčších plôch nečistôt môžete dokonca použiť aplikáciu na určenie veľkosti plochy, ktorá sa má vyčistiť, pre rýchle, ale cielené predbežné čistenie.
Aktivácia a deaktivácia funkcií
V aplikácii je možné individuálne aktivovať alebo deaktivovať rôzne funkcie: napríklad detekciu kobercov a vyhýbanie sa im na RCF 3 alebo funkcie AI na RCV 5. Na RCV 5 možno deaktivovať auto-boost na koberci, aby bolo možné nepretržite pracovať pri konzistentnej úrovni len s malým znečistením. To šetrí energiu a predlžuje intervaly čistenia, kým sa robot musí vrátiť späť do nabíjacej stanice.
Štatistika príslušenstva
Nároky na vysávač a mopovací robot sú v každej domácnosti iné a závisia okrem iného aj od veľkosti upratovanej plochy, miery znečistenia a frekvencie upratovacích ciest. To je dôvod, prečo sa príslušenstvo opotrebováva rôznym tempom. Aplikácia Home Robots vám na základe optimálnej životnosti každého príslušenstva ukáže, kedy by sa malo vymeniť jednotlivé príslušenstvo. To zaisťuje, že robot je vždy dobre vybavený na všetky svoje úlohy a že výsledky čistenia nezanechajú žiadne resty.
História čistenia
Každá upratovacia cesta sa zaznamenáva a ukladá v reálnom čase v aplikácii Home Robots. To vám ponúka vzrušujúce pohľady na životnosť vášho čistiaceho robota. Kedy sa zariadenie používalo, v ktorých miestnostiach, aké vzdialenosti robot prešiel a koľko štvorcových metrov podlahovej krytiny sa vysávalo alebo mopovalo? Činnosť svojho vysávača a mopovacieho robota môžete kedykoľvek pozorne sledovať – aj keď nie ste doma.
Ďalšie funkcie robota na vysávanie a mopovanie pri použití aplikácie
Aplikácia Home Robots vám poskytuje prístup ku všetkým dôležitým funkciám vášho čistiaceho robota. To zahŕňa aj množstvo doplnkových funkcií, ktoré sa môžu v tej či onej situácii ukázať ako užitočné. Robot môže byť napríklad ovládaný na diaľku cez aplikáciu, aby sa dostal z ťažkej pozície. Cez smartfón sa tu dá ovládať aj jazyk a hlasitosť hlasového výstupu a čítať často kladené otázky a odpovede.