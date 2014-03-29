Tepovače-extraktory
Hygienické čistenie kobercov, čalúnenia, matracov, textilných nástenných dekorácií a autosedadiel: Tepovače-extraktory Kärcher nastriekajú čistiaci prostriedok RM 519 rozpustený vo vode tlakom hlboko do vlákien a potom ho spolu s uvoľnenou nečistotou opäť odsajú. Účinne sa tak odstráni mastnota, nečistota a zápach. Okrem toho sa tieto stroje výborne hodia pre alergikov a domácnosti so zvieratami.
Čisté koberce s tepovačom-extraktorom
S výkonným vysávačom síce pozbierate väčšinu prachu, vlasov a iných nečistôt z kobercov aj tvrdých podlahových plôch, no odolná špina zachytená vo vláknach kobercov sa tam bude držať ako kliešť. Práve koberce patria v domácnostiach medzi plochy, ktoré zadržiavajú najväčšie množstvo baktérií, roztočov a ďalších nebezpečných patogénov. Napriek tomu majú v moderných domácnostiach svoje miesto, buď ako hlavná podlahová plocha, alebo ako kúsok funkčnej dekorácie. S tepovačom-extraktorom odstránite z koberca aj tie najhrubšie nečistoty.
Tepovač-extraktor aj pre čistenie pohoviek a matracov
Tepovače-extraktory v kombinácii s čistiacimi prostriedkami sa postarajú aj o čistotu vašich pohoviek, matracov, kresiel a iných čalúnených povrchov. Spoľahlivo, ale stále šetrne k jemnému textilu odstránia fľaky od jedla a iných nehôd bez toho, aby sa veľké množstvo vlhkosti dostalo hlboko napríklad do matraca, čo je následne problematické vysušiť a vlhkosť môže časom podporiť vznik plesní a zápachu. Tepovač-extraktor všetku prebytočnú vlhkosť vytiahne spolu s nečistotami do nádržky na špinavú vodu.
Textilné povrchy bez prachu a šmúh
Textilné panely za posteľou pre ochranu steny, rôzne bytové doplnky, čalúnenie na jedálenských stoličkách alebo kancelárskych stoličkách a ďalšie textilné plochy vo vašej domácnosti vám už viac nemusia robiť vrásky na tvári kvôli viditeľným fľakom, alebo aj neviditeľným, no o to nebezpečnejším nečistotám. Najmä ak máte v domácnosti malé deti v kombinácii s domácimi zvieratami, je nevyhnutné dbať na bezchybnú čistotu. Tepovače-extraktory sa postarajú o všetky mäkké plochy. Koberčeky, ale aj pelechy domácich zvierat.
Vezmite tepovač-extraktor aj do auta
V našej ponuke nájdete aj kompaktné AKU tepovače-extraktory, ktoré sú ako stvorené pre čistenie autosedadiel, koberčekov, kufra alebo stropného čalúnenia v aute. Už viac nemusíte navštevovať stanice na čistenie áut s každým novým fľakom v interiéri. Kompaktný tepovač sa postará o maximálnu čistotu v interiéri a ak si zadovážite vysokotlakový čistič, zvládnete auto dodať vzhľad nového aj zvonka behom niekoľkých krátkych minút.