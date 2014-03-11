Náš zatiaľ najvýkonnejší zametač: zametač s odsávaním Kärcher

Rýchle kefy, vysoký výkon: kompaktné a výkonné zametače a zametače s odsávaním od spoločnosti Kärcher zaisťujú okamžitú čistotu – kdekoľvek a kedykoľvek.

Kärcher sweepers and vacuum sweepers

Jeden stroj, veľa možností

Flexibilné na používanie, efektívne v praxi: zametače a zametače s odsávaním od spoločnosti Kärcher na vás urobia dojem v každom ohľade. Ich flexibilita, jednoduchá manipulácia a dokonalé výsledky čistenia uľahčujú zametanie viac ako kedykoľvek predtým.

Čo je to zametač s odsávaním?

Vysokovýkonné zametanie: zametače s odsávaním odstraňujú nečistoty všetkého druhu z povrchov v interiéri aj exteriéri. Ako sa líšia od bežných zametačov? Zametač s odsávaním pri prevádzke rozptyľuje prach pomocou valcovej kefy, potom odsáva prach pomocou sacej turbíny (ventilátora) a zachytáva ho vo filtračnom systéme.

Ako fungujú zametače s odsávaním?

Rôzne modely uplatňujú rôzne princípy zametania.

Princíp prachovej nádoby

Valcová kefa sa otáča proti smeru jazdy. V dôsledku toho sa nečistoty presúvajú do prednej časti zametača a do nádoby na odpad (priamy zber nečistôt). Zametače a priemyselné zametače s odsávaním Kärcher fungujú podľa tohto princípu.

Výhody:

  • Zametanie s menším vírením prachu vďaka nižším rýchlostiam kefy a krátkej „dráhe zametania“
  • Menšie opotrebovanie kefy
  • Ideálne pre veľké a ťažké nečistoty, ako aj pre jemný prach
Princíp vhadzovania

Nečistoty sa zhromažďujú proti smeru jazdy a presúvajú sa do zadnej nádoby na nečistoty prostredníctvom hlavnej valcovej kefy. Ručne vedené zametače s odsávaním a zametače s odsávaním so sediacou/stojacou obsluhou pracujú na tomto princípe.

Výhody:

  • Zásobník umožňuje až 100 % úroveň naplnenia
  • Ideálne pre hrubú aj jemnú špinu
  • Hrubé nečistoty zachytáva s ľahkosťou pomocou klapky na hrubé nečistoty
  • Dobrý výhľad vďaka polohe sedenia v prednej časti

Ktorý zametač s odsávaním je pre mňa ten pravý?

Optimálny model pre každú výzvu: od ručných zametačov až po priemyselné zametače so stojacou/sediacou obsluhou – zametače a zametače s odsávaním Kärcher zodpovedajú očakávaniam zákazníkov z hľadiska flexibility a prispôsobivosti. Spoločnosť Kärcher ponúka aj všetky relevantné typy pohonov pre každú oblasť použitia – benzín, nafta, LPG alebo elektrická energia.

Kärcher Zametacie stroje s odsávaním so sediacou obsluhou

Zametacie stroje s odsávaním so sediacou obsluhou

Hospodárne, čisté a efektívne na stredných a veľkých plochách: Vďaka rôznym variantom splnia zametacie stroje s odsávaním značky Kärcher akékoľvek nároky. Pritom sa obzvlášť veľký dôraz vždy kladie na najnovšiu techniku orientovanú na zákazníka ako aj na jednoduchú manipuláciu, prístup a servis.

Kärcher Ručne vedené zametacie stroje a zametacie stroje s odsávaním

Ručne vedené zametacie stroje a zametacie stroje s odsávaním

Pre dvory, chodníky, dielne a haly. Pre domovníkov, remeselníkov, upratovacie firmy a priemysel. Ručne vedené zametacie stroje a zametacie stroje s odsávaním sú ergonomické a jednoducho sa ovládajú. Zametajú bezprašne a dôkladne – dokonca aj v kútoch. Stroje s pohonom pojazdu sa oplatia od 300 m².

Kärcher Priemyselné zametacie stroje

Priemyselné zametacie stroje

Či v logistike, spracovaní ocele, stavebníctve alebo cementárňach: na priemyselné zametacie stroje Kärcher je spoľahnutie. Sú dimenzované na najtvrdšie priemyselné použitie na veľkých plochách so zvýšeným výskytom špiny. Ich vynikajúci filtračný systém sa aj v extrémnych prípadoch postará o bezprašné prostredie.

Industrial Sweeper

Vyhľadávač produktov pre zametacie stroje a zametacie stroje s odsávaním z kategórie Professional

Ergonomické a bezprašné čistenie: naše profesionálne zametacie stroje a zametacie stroje s odsávaním vyčistia každý kút – či už vonku alebo vo vnútri, môžu byť vedené ručne alebo s pomocou trakčného pohonu.

Product finder

S vyhľadávačom produktov Kärcher Professional nájdete širokú škálu technológií a produktov rýchlosťou blesku

Pomôžeme vám nájsť najlepšie riešenie podľa špecifickej úlohy čistenia.

Čistenie skladu pomocou Kärcher zametacieho stroja

Aké sú oblasti použitia zametačov s odsávaním?

Jeden stroj, mnoho oblastí použitia: zametače s odsávaním sa používajú najmä na väčšie vnútorné a vonkajšie povrchy. V porovnaní s bežnými metlami rýchlo a efektívne odstraňujú dokonca aj hrubé a nepoddajné nečistoty, prach a odpad – s minimálnym úsilím.

Typické oblasti použitia zametačov/zametačov s odsávaním zahŕňajú:

  • Sklady a logistické zariadenia
  • Továrne
  • Parkoviská a nakladacie rampy
  • Potravinársky a nápojový priemysel
  • Športové a rekreačné zariadenia
  • Oceliarenský a hutnícky priemysel
  • Elektronický priemysel
  • Farmaceutický a chemický priemysel
  • Dopravný a prepravný priemysel
  • Veľtrhy a konferenčné centrá

Na akých podlahách je možné použiť zametače a zametače s odsávaním?

Rôzne podlahové krytiny a typy nečistôt kladú rôzne nároky na zametač s odsávaním a príslušný systém. Štandardný hlavný zametací valec je obvyklou voľbou a vyniká svojou flexibilitou a dlhou životnosťou. Rovnaká valcová kefa však nie je vhodná pre všetky podlahové krytiny. Preto spoločnosť Kärcher ponúka rôzne riešenia, ktoré vám pomôžu dosiahnuť pri čistení optimálne výsledky.

Prehľad rôznych valcových kief:

Štandardný zametací valec

Štandardný zametací valec

  • Stredná tvrdosť štetín
  • Účel použitia: bežné nečistoty na ulici, listy alebo prašné oblasti na asfalte, poteroch alebo v škárach kamennej dlažby
Zametací valec, tvrdý

Zametací valec, tvrdý

  • Výrazne tvrdšie štetiny, z ktorých niektoré majú aj oceľové vložky
  • Účel použitia: drsné povrchy a nepoddajné nečistoty alebo väčšie množstvo odpadu
Zametací valec, jemný

Zametací valec, jemný

  • Mäkké štetiny
  • Účel použitia: odstraňovanie nečistôt a jemného prachu na hladkých podlahách v interiéri
Zametací valec, antistatický

Zametací valec, antistatický

  • Mäkké štetiny
  • Účel použitia: efektívne čistenie kobercov napríklad na veľtrhoch alebo v športových zariadeniach a hoteloch
    Na čistenie kobercov a umelých trávnikov sa odporúčajú nasledujúce modely: KM 75/40 W, KM 85/50 R, KM 90/60 R Adv
Zametací stroj so sediacou obsluhou

Aký plošný výkon majú zametače s odsávaním?

Výkon zametača odsávaním sa líši a závisí od modelu a vybavenia. Prehľad výkonu z pohľadu čistenia určitej plochy (za hodinu) rôznych zametačov s odsávaním nájdete v nasledujúcej tabuľke. Na účely porovnania: výkon komerčne dostupnej ručnej kefy sa pohybuje medzi 120 a 160 m² (max.).

Zametač

Priemyselné zametače s odsávaním

Čistenie plochy (za hodinu)

7200–28,000 m²

Zametač

Zametače s odsávaním so sediacou/stojacou obsluhou

Čistenie plochy (za hodinu)

5100–13,600 m²

Zametač

Ručne vedený zametač s odsávaním

Čistenie plochy (za hodinu)

3375–4725 m²

Zametač

Zametače/zametače s odsávaním s manuálnou obsluhou

Čistenie plochy (za hodinu)

2800–3680 m²